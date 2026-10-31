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Extienden hasta el viernes el plazo para actualizar el Renspa

La medida responde al alto caudal de ingresos en el sistema digital y al crecimiento de la demanda de atención presencial.

Extienden hasta el viernes el plazo para actualizar el Renspa
Por Redacción Economía Hace 8 Hs

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) extendió hasta el viernes 6 de noviembre la posibilidad de que los productores agropecuarios inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) actualicen sus datos vigentes.

Dado el alto caudal de ingresos en el sistema Renspa y el crecimiento de la demanda de atención presencial, se aclara a los usuarios que toda gestión ingresada y en curso para el visto bueno en las oficinas del organismo será resuelta a la brevedad.

Asimismo, se mantienen las modalidades existentes para realizar la actualización:

• Autogestión digital: se ingresa al sistema Renspa con Clave Fiscal, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

• Presencial: en la oficina local del Senasa correspondiente a la jurisdicción donde se encuentre ubicado el establecimiento productivo.

En ambos casos, la información declarada quedará sujeta a las verificaciones que realice el Senasa para su incorporación definitiva al Registro.

Están exceptuados de realizar esta gestión los titulares del Renspa que posean bovinos o bubalinos ubicados en zonas con vacunación contra la fiebre aftosa, siempre que cumplan con la Declaración Jurada de Otras Especies durante el acto vacunal y que la actualización de los datos en el Renspa esté acreditada mediante los registros de vacunación incorporados al Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal. En estos casos, los productores no deberán realizar un nuevo trámite de actualización del Renspa, ya que la información habrá sido incorporada y validada durante la campaña de vacunación.

No obstante, esta excepción no exime a los productores de declarar la totalidad de las especies y de las actividades pecuarias desarrolladas en el establecimiento, ni de mantener permanentemente actualizada esa información cuando se produzcan modificaciones.

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