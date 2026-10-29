Santilli defendió la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina: “No tenía impedimentos de Interpol”
El jefe de Gabinete aseguró que el senador brasileño cumplió con los requisitos migratorios para salir del país rumbo a Estados Unidos. El viaje generó cuestionamientos por la intervención del Gobierno argentino y abrió interrogantes sobre la coordinación del operativo.
Resumen para apurados
- En Rosario, el jefe de Gabinete Diego Santilli defendió este jueves la salida de Flávio Bolsonaro a EE.UU. porque no registraba impedimentos legales ni alertas de Interpol.
- El senador brasileño voló desde Puerto Iguazú a Miami en avión privado, en medio de versiones sobre gestiones y coordinación del gobierno argentino para facilitar su viaje.
- La oposición prepara pedidos de interpelación al Ejecutivo y denuncias penales para esclarecer la posible colaboración oficial en el traslado del legislador brasileño.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió este jueves el procedimiento migratorio que permitió la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina rumbo a Estados Unidos. El funcionario aseguró que el senador brasileño, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, tenía la documentación en regla y no registraba restricciones para viajar.
“Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a EEUU vía Guayaquil”, afirmó Santilli durante su participación en una ronda de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), realizada en Rosario.
El funcionario insistió en que el ingreso y la salida del país se realizaron conforme a los procedimientos migratorios. “Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación, Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento”, sostuvo.
Cómo fue la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos
Flávio Bolsonaro viajó a Estados Unidos en un avión privado junto con su esposa y sus dos hijas. La aeronave partió desde Puerto Iguazú, hizo una escala en Guayaquil, Ecuador, y continuó su recorrido hacia Miami.
El traslado generó interrogantes sobre la intervención de las autoridades argentinas y la eventual coordinación entre los gobiernos de ambos países. Según informó Infobae, desde la Casa Rosada se ofreció la posibilidad de utilizar Puerto Iguazú como punto de salida y funcionarios nacionales conocieron los detalles del operativo.
Una fuente del Gobierno resumió la postura oficial con la frase: “Queríamos hacerlo lo más prolijo posible”.
La actuación de las autoridades también generó cuestionamientos de sectores de la oposición, que preparaban pedidos de interpelación para conocer más detalles sobre las gestiones realizadas y las condiciones en las que se concretó el viaje.
Santilli evitó analizar la derrota electoral del bolsonarismo en Brasil
Durante la actividad en Rosario, Santilli también fue consultado sobre las consecuencias políticas de la derrota electoral del espacio de Bolsonaro en Brasil. El jefe de Gabinete evitó profundizar en el tema y sostuvo que el análisis correspondía a otros actores.
“Es un tema que lo tiene que analizar otro. El impacto de Brasil es de Brasil”, respondió.
Las declaraciones se produjeron en medio de las repercusiones políticas por el viaje del senador brasileño y de los cuestionamientos sobre el papel que desempeñó el Gobierno argentino en su salida.
RIGI: Santilli participó de una ronda de negocios en Rosario
El jefe de Gabinete asistió al encuentro junto con el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
La actividad se desarrolló en el centro La Fluvial, con representantes de grandes proyectos de minería, energía e infraestructura y cerca de 1.800 pequeñas y medianas empresas proveedoras.
La agenda incluyó rondas de negocios, mesas de financiamiento y reuniones entre empresas proveedoras y responsables de compras, con el objetivo de vincular a las pymes con proyectos de inversión alcanzados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.