Marcha atrás: Flávio Bolsonaro se proclamó "presidente electo" de Brasil en una carta y tuvo que corregirla
El senador brasileño modificó un comunicado que había difundido en redes sociales, en el que se había presentado como el «verdadero presidente electo» del país. También reemplazó el escudo nacional utilizado en la primera versión, que contenía una denominación histórica en desuso.
Resumen para apurados
- El senador Flávio Bolsonaro rectificó este miércoles desde EE. UU. una carta donde se autoproclamaba presidente de Brasil, tras el fuerte revuelo por desconocer los comicios.
- El legislador viajó a Miami vía Argentina pese a restricciones judiciales, agradeció el apoyo de Trump y Milei, y también debió corregir un escudo histórico erróneo en su mensaje.
- Pese a la marcha atrás, Bolsonaro ratificó que buscará liderar la oposición contra Lula desde el extranjero, lo que amenaza con tensar las relaciones diplomáticas bilaterales.
El senador brasileño Flávio Bolsonaro dio marcha atrás con parte del contenido de una carta que difundió este miércoles, en medio de la controversia por su salida de Brasil hacia Estados Unidos. En la primera versión del documento se había presentado como el «verdadero presidente electo de Brasil», pero minutos después cambió esa expresión por «líder de Brasil».
La modificación se realizó sobre la publicación original en la red social X. Además de corregir la forma en que se describía políticamente, el senador reemplazó el escudo nacional que acompañaba el texto. Pese a los cambios, mantuvo sus cuestionamientos al resultado electoral y sus acusaciones contra las autoridades brasileñas.
Flávio Bolsonaro cambió su presentación en la carta
En el comienzo de la primera versión, el senador afirmaba que se dirigía al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el «verdadero presidente electo de Brasil». En la versión corregida, esa frase fue reemplazada por una presentación en la que se definió como el «líder de Brasil».
El cambio se produjo después de que el documento comenzara a circular públicamente y generara repercusiones por la forma en que el dirigente cuestionaba la legitimidad del resultado electoral.
Sin embargo, la corrección no significó que Flávio Bolsonaro abandonara sus acusaciones. En el texto mantuvo sus críticas al Poder Judicial brasileño y sus cuestionamientos al proceso electoral, sin presentar pruebas que demostraran que se hubiera cometido un fraude capaz de alterar el resultado.
El senador también ratificó su intención de organizar a sus seguidores desde Estados Unidos y de enfrentar políticamente al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
El error en el escudo de Brasil que obligó a otra corrección
La carta también quedó bajo la lupa por el escudo nacional utilizado en su primera versión. La imagen incluía la inscripción «Estados Unidos de Brasil», una denominación histórica que dejó de utilizarse oficialmente en 1967.
El símbolo presentaba además la grafía «Brazil», con z, que había sido reemplazada oficialmente por «Brasil», con s, en 1931. En la versión corregida, el senador sustituyó el escudo por el emblema actual, que lleva la inscripción «República Federativa de Brasil».
La corrección del símbolo se sumó así al cambio en la manera en que Flávio Bolsonaro se definía en el documento. Ambas modificaciones se realizaron poco después de la difusión inicial del comunicado.
Flávio Bolsonaro agradeció a Milei y Trump tras su salida de Brasil
En la carta, el senador también agradeció al presidente argentino, Javier Milei, y al mandatario estadounidense, Donald Trump, por el respaldo que afirmó haber recibido. Su llegada a Miami se produjo después de un recorrido que incluyó un paso por Argentina y una escala en Ecuador.
La salida de Brasil estuvo rodeada de interrogantes debido a las restricciones judiciales que pesaban sobre el legislador. Su recepción en Estados Unidos también generó cuestionamientos políticos por las tensiones entre la administración de Trump y el gobierno de Lula.
Pese a los cambios introducidos en el documento, Flávio Bolsonaro mantuvo su discurso contra las autoridades brasileñas y su intención de liderar a la oposición desde el exterior. La marcha atrás se limitó a dos aspectos de la carta: la forma en que se presentó ante la comunidad internacional y el escudo nacional que acompañaba el mensaje.