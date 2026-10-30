Tucumán se prepara ante El Niño: noviembre, diciembre y enero serían los meses de mayor impacto

De acuerdo con las previsiones de los organismos científico-técnicos, el período de mayor incidencia de El Niño se concentraría entre noviembre, diciembre y enero. "Ese es el pico que a nivel de los órganos científico-técnicos lo manifiestan como que sería el momento más dramático de este fenómeno", señaló Imbert, aunque aclaró que todavía habrá que observar cómo impacta concretamente en la provincia.