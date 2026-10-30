Política

Tucumán se prepara ante El Niño: noviembre, diciembre y enero serían los meses de mayor impacto

Defensa Civil coordina acciones con municipios, comunas y organismos provinciales para reforzar la capacidad de respuesta ante posibles contingencias. Ramón Imbert aseguró que, por el momento, el impacto previsto para Tucumán es menor al de otras regiones del país.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Defensa Civil de Tucumán coordina medidas preventivas con municipios ante el fenómeno de El Niño, cuyo mayor impacto se proyecta entre noviembre y enero.
Resumen generado con IA

El Gobierno avanza en la coordinación de medidas preventivas ante la llegada del fenómeno climático de El Niño, cuyo período de mayor incidencia se espera entre noviembre y enero. A través de una mesa de trabajo, Defensa Civil provincial comenzó a articular acciones con municipios, comunas, organismos provinciales, como el Siprosa, instituciones voluntarias y organizaciones no gubernamentales para preparar la respuesta ante posibles contingencias.

El director de Defensa Civil, Ramón Imbert, explicó que ya se realizaron cinco encuentros de trabajo, tres de ellos con representantes de municipios y comunas, para coordinar planes de gestión y contingencia y compartir experiencias que puedan replicarse en distintas localidades.

El Niño: cómo funcionan las alertas meteorológicas y qué hacer ante lluvias intensas

El Niño: cómo funcionan las alertas meteorológicas y qué hacer ante lluvias intensas

"Es clave el trabajo, la respuesta rápida, la respuesta local, tanto en comunas como en municipios", afirmó el funcionario en diálogo con LG Play. En ese sentido, destacó que algunos gobiernos locales ya vienen desarrollando tareas de prevención que pueden servir como referencia para otras jurisdicciones.

De acuerdo con las previsiones de los organismos científico-técnicos, el período de mayor incidencia de El Niño se concentraría entre noviembre, diciembre y enero. "Ese es el pico que a nivel de los órganos científico-técnicos lo manifiestan como que sería el momento más dramático de este fenómeno", señaló Imbert, aunque aclaró que todavía habrá que observar cómo impacta concretamente en la provincia.

El funcionario tomó como referencia la situación del NEA, donde el fenómeno ya muestra consecuencias más visibles. En cambio, sostuvo que, por el momento, las previsiones para Tucumán indican un impacto de menor intensidad. "Por ahora es de bajo impacto, no tiene nada que ver con lo que es el NEA, pero hay que estar atento", advirtió.

La lluvia marcó los días de octubre. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO La lluvia marcó los días de octubre. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO

Preparación ante contingencias

En cuanto a las medidas preventivas, Imbert explicó que el trabajo apunta a fortalecer la coordinación entre las distintas áreas del Estado y las administraciones locales. "Las precauciones son este tipo de trabajo de coordinaciones, de comunicaciones, de preparar la respuesta", indicó.

También mencionó la participación de Obras Públicas y del Ministerio de Salud, con el objetivo de reforzar las capacidades de asistencia ante los posibles efectos del fenómeno climático.

El Niño amenaza con lluvias intensas y hay 15 obras hídricas paralizadas por falta de fondos nacionales, según un informe privado

El Niño amenaza con lluvias intensas y hay 15 obras hídricas paralizadas por falta de fondos nacionales, según un informe privado

Respecto de las recomendaciones para los ciudadanos, el director de Defensa Civil pidió evitar alarmas innecesarias, pero mantener la atención sobre la información oficial. "No generar preocupaciones indebidas en base a la magnitud del impacto que está programado para la región", expresó.

A la vez, remarcó la importancia de seguir los sistemas de alerta del Servicio Meteorológico Nacional. "Cuanto más nos acerquemos a esas fechas manifestadas por los órganos científico-técnicos como de mayor incidencia, probablemente vamos a estar en un verano más cálido", señaló.

El funcionario confirmó que también se trabaja en reforzar la comunicación de las advertencias a través de los canales oficiales, las redes sociales, la comunicación pública del Ejecutivo y los medios de prensa.

"En la medida de lo posible, obviamente, reducir el riesgo", sostuvo Imbert al referirse a la conducta que debería adoptar la población ante eventuales alertas. En ese sentido, explicó que Defensa Civil ya trabaja en la difusión de recomendaciones sobre cómo interpretar las advertencias y cómo comportarse frente a cada situación.

Según precisó, las tareas de coordinación institucional comenzaron a fines de marzo, mientras que las acciones de comunicación y concientización se desarrollan desde aproximadamente el 10 de octubre. El objetivo es anticiparse a los meses de mayor incidencia del fenómeno y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias en la provincia.

Temas TucumánSistema Provincial de SaludDirección Provincial de Defensa CivilGobierno provincialEl NiñoCorriente del Niño
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tormentas fuertes, calor de 35 grados y ráfagas intensas: cómo estará el tiempo este fin de semana

Tormentas fuertes, calor de 35 grados y ráfagas intensas: cómo estará el tiempo este fin de semana

Lo más popular
Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena
1

Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa declaró para desvincular a Justina Gordillo de un video íntimo
2

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa declaró para desvincular a Justina Gordillo de un video íntimo

Recortes en Remediar y PAMI: el costo del ajuste recae sobre las familias, los jubilados y las provincias
3

Recortes en Remediar y PAMI: el costo del ajuste recae sobre las familias, los jubilados y las provincias

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú
4

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical
5

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

Ranking notas premium
Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú
1

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿Sosa también es prisionero de sus contradicciones?
2

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿Sosa también es prisionero de sus contradicciones?

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical
3

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción
4

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial
5

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial

Más Noticias
Recortes en Remediar y PAMI: el costo del ajuste recae sobre las familias, los jubilados y las provincias

Recortes en Remediar y PAMI: el costo del ajuste recae sobre las familias, los jubilados y las provincias

La titular de la AMT habló de la polémica institucional y se despegó de los gastos cuestionados: “Esto nos debilita como Poder Judicial”

La titular de la AMT habló de la polémica institucional y se despegó de los gastos cuestionados: “Esto nos debilita como Poder Judicial”

Elecciones en la Asociación de Magistrados: la Cámara Civil suspendió los comicios por la posible inclusión irregular de funcionarios en el padrón

Elecciones en la Asociación de Magistrados: la Cámara Civil suspendió los comicios por la posible inclusión irregular de funcionarios en el padrón

La advertencia de Ludovica Squirru: qué signo deberá cambiar su actitud para evitar conflictos antes de fin de año

La advertencia de Ludovica Squirru: qué signo deberá cambiar su actitud para evitar conflictos antes de fin de año

El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental: cuáles son los cambios y qué falta para su sanción

El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental: cuáles son los cambios y qué falta para su sanción

Viernes con tormentas y fuertes vientos: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Viernes con tormentas y fuertes vientos: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

El paro docente tuvo fuerte adhesión en Tucumán y exigió justicia por Nancy Godoy

El paro docente tuvo fuerte adhesión en Tucumán y exigió justicia por Nancy Godoy

Sigue el paro en la UNT y analizan nuevas medidas

Sigue el paro en la UNT y analizan nuevas medidas

Comentarios