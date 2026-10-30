Tucumán se prepara ante El Niño: noviembre, diciembre y enero serían los meses de mayor impacto
Resumen para apurados
- Defensa Civil de Tucumán coordina medidas preventivas con municipios ante el fenómeno de El Niño, cuyo mayor impacto se proyecta entre noviembre y enero.
El Gobierno avanza en la coordinación de medidas preventivas ante la llegada del fenómeno climático de El Niño, cuyo período de mayor incidencia se espera entre noviembre y enero. A través de una mesa de trabajo, Defensa Civil provincial comenzó a articular acciones con municipios, comunas, organismos provinciales, como el Siprosa, instituciones voluntarias y organizaciones no gubernamentales para preparar la respuesta ante posibles contingencias.
El director de Defensa Civil, Ramón Imbert, explicó que ya se realizaron cinco encuentros de trabajo, tres de ellos con representantes de municipios y comunas, para coordinar planes de gestión y contingencia y compartir experiencias que puedan replicarse en distintas localidades.
"Es clave el trabajo, la respuesta rápida, la respuesta local, tanto en comunas como en municipios", afirmó el funcionario en diálogo con LG Play. En ese sentido, destacó que algunos gobiernos locales ya vienen desarrollando tareas de prevención que pueden servir como referencia para otras jurisdicciones.
De acuerdo con las previsiones de los organismos científico-técnicos, el período de mayor incidencia de El Niño se concentraría entre noviembre, diciembre y enero. "Ese es el pico que a nivel de los órganos científico-técnicos lo manifiestan como que sería el momento más dramático de este fenómeno", señaló Imbert, aunque aclaró que todavía habrá que observar cómo impacta concretamente en la provincia.
El funcionario tomó como referencia la situación del NEA, donde el fenómeno ya muestra consecuencias más visibles. En cambio, sostuvo que, por el momento, las previsiones para Tucumán indican un impacto de menor intensidad. "Por ahora es de bajo impacto, no tiene nada que ver con lo que es el NEA, pero hay que estar atento", advirtió.
Preparación ante contingencias
En cuanto a las medidas preventivas, Imbert explicó que el trabajo apunta a fortalecer la coordinación entre las distintas áreas del Estado y las administraciones locales. "Las precauciones son este tipo de trabajo de coordinaciones, de comunicaciones, de preparar la respuesta", indicó.
También mencionó la participación de Obras Públicas y del Ministerio de Salud, con el objetivo de reforzar las capacidades de asistencia ante los posibles efectos del fenómeno climático.
Respecto de las recomendaciones para los ciudadanos, el director de Defensa Civil pidió evitar alarmas innecesarias, pero mantener la atención sobre la información oficial. "No generar preocupaciones indebidas en base a la magnitud del impacto que está programado para la región", expresó.
A la vez, remarcó la importancia de seguir los sistemas de alerta del Servicio Meteorológico Nacional. "Cuanto más nos acerquemos a esas fechas manifestadas por los órganos científico-técnicos como de mayor incidencia, probablemente vamos a estar en un verano más cálido", señaló.
El funcionario confirmó que también se trabaja en reforzar la comunicación de las advertencias a través de los canales oficiales, las redes sociales, la comunicación pública del Ejecutivo y los medios de prensa.
"En la medida de lo posible, obviamente, reducir el riesgo", sostuvo Imbert al referirse a la conducta que debería adoptar la población ante eventuales alertas. En ese sentido, explicó que Defensa Civil ya trabaja en la difusión de recomendaciones sobre cómo interpretar las advertencias y cómo comportarse frente a cada situación.
Según precisó, las tareas de coordinación institucional comenzaron a fines de marzo, mientras que las acciones de comunicación y concientización se desarrollan desde aproximadamente el 10 de octubre. El objetivo es anticiparse a los meses de mayor incidencia del fenómeno y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias en la provincia.