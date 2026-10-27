El Niño amenaza con lluvias intensas y hay 15 obras hídricas paralizadas por falta de fondos nacionales, según un informe privado

La llegada de un fenómeno de El Niño fuerte, con lluvias superiores a las normales previstas para el último trimestre de 2026 en distintas regiones del país, encuentra a la infraestructura hídrica nacional con un elevado nivel de paralización. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), 15 de las 24 obras iniciadas con financiamiento del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) fueron canceladas o suspendidas, mientras que otras ocho continúan en ejecución con avances inferiores al 36%.