El Niño amenaza con lluvias intensas y hay 15 obras hídricas paralizadas por falta de fondos nacionales, según un informe privado
Un estudio del CEPA advierte que, de 24 obras financiadas por el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, ocho siguen en ejecución, ninguna con más del 36% de avance. El 85,5% de los recursos estaba colocado en Letras del Tesoro.
Resumen para apurados
- Un informe del CEPA reveló que 15 obras hídricas clave en Argentina están paralizadas por falta de fondos, en vísperas de intensas lluvias por el fenómeno de El Niño.
- El 85,5% de los fondos para infraestructura hídrica se destinó a deuda del Tesoro. De 24 proyectos, solo ocho siguen en marcha con un avance físico inferior al 36%.
- La parálisis de las obras y demoras en sistemas de alerta aumentan la vulnerabilidad ante inundaciones en el Litoral, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.
La llegada de un fenómeno de El Niño fuerte, con lluvias superiores a las normales previstas para el último trimestre de 2026 en distintas regiones del país, encuentra a la infraestructura hídrica nacional con un elevado nivel de paralización. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), 15 de las 24 obras iniciadas con financiamiento del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) fueron canceladas o suspendidas, mientras que otras ocho continúan en ejecución con avances inferiores al 36%.
El relevamiento, publicado el 26 de octubre, pone el foco en la capacidad de respuesta frente a los eventos hídricos extremos. El Fondo, creado por el Decreto 1381/01 y financiado con el 4,31% del impuesto a los combustibles, tiene como objetivo ejecutar obras de prevención de inundaciones, saneamiento y recuperación de tierras productivas.
De acuerdo con el CEPA, las obras paralizadas representan contratos por $144.818 millones, equivalentes al 39,7% del monto total de la cartera. De ese conjunto, siete corresponden al conurbano bonaerense. En tanto, los ocho proyectos que permanecen en ejecución concentran $219.573 millones, aunque ninguno supera el 35,9% de avance. Solo una obra figura como finalizada.
Obras inconclusas
El informe advierte que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias superiores a las normales para el período octubre-diciembre en el Litoral, el oeste de Santa Fe y el oeste bonaerense, además de una tendencia similar en el centro-este de la provincia de Buenos Aires.
En ese escenario, la situación de las obras adquiere especial relevancia. El relevamiento identifica seis áreas de alta exposición, entre ellas la cuenca del río Salado, los Bajos Submeridionales de Santa Fe y el conurbano bonaerense, donde la interrupción de los trabajos limita la capacidad de respuesta ante posibles inundaciones y tormentas intensas.
En la cuenca del Salado, los tres subtramos de la ampliación registran avances de 0%, 6,7% y 18,8%, pese a que el conjunto representa el 45% del monto total de la cartera. En el conurbano, siete de las ocho obras previstas están paralizadas.
Otra situación crítica se registra en Colón, Entre Ríos, donde la obra de entubamiento de la cuenca Salta fue rescindida cuando apenas alcanzaba el 4,7% de ejecución. El informe señala que el río Uruguay se encontraba en alerta, con una altura de 7,27 metros y un nivel de evacuación fijado en 7,90 metros.
En Santa Fe, el acueducto San Javier-Tostado quedó neutralizado pese a registrar un avance del 90%. A su vez, las dos obras previstas en los Bajos Submeridionales fueron rescindidas, en una zona identificada por el relevamiento como especialmente expuesta a las inundaciones durante los episodios de El Niño.
El Fondo, colocado en deuda
A la paralización de las obras se suma el destino de los recursos disponibles. Según el CEPA, al 1 de junio de 2026 el Fondo tenía $290.676 millones colocados en Letras del Tesoro Nacional capitalizables (Lecap), además de $49.069 millones en cuentas a la vista y $247 millones en plazos fijos.
En total, los recursos sumaban $339.993 millones, de los cuales el 85,5% estaba invertido en deuda del Tesoro.
El informe también compara los ingresos financieros con los desembolsos para infraestructura. Entre enero y mayo de 2026, los intereses cobrados por las Lecap alcanzaron los $59.747 millones, una cifra prácticamente equivalente a los $61.082 millones pagados por obras.
Para el centro de estudios, estos datos muestran que el Fondo creado para financiar infraestructura hídrica funciona, en los hechos, como una fuente de financiamiento del Tesoro, pese a que su normativa no contempla la constitución de inversiones financieras con esos recursos.
Sistemas de alerta y financiamiento
La demora también alcanza a las herramientas de prevención y monitoreo. El Sistema Nacional de Radares Meteorológicos registra un avance del 32%, mientras que la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas alcanza el 11%. Ambos proyectos son considerados relevantes para anticipar y monitorear fenómenos meteorológicos.
A esto se suma el préstamo de U$S200 millones del Banco Mundial destinado al Proyecto de Infraestructura Resiliente al Clima para la Gestión del Riesgo de Inundaciones Urbanas. El modelo de contrato fue aprobado en agosto de 2023, pero la cartera de financiamiento internacional del Ministerio de Economía registra una ejecución del 0%.
El informe también menciona el freno a créditos internacionales gestionados por la provincia de Buenos Aires para obras consideradas críticas y contrasta esa situación con otras líneas de financiamiento que el Gobierno nacional negocia para sectores como minería, energía y minerales críticos.
Con el pronóstico de lluvias intensas para los próximos meses, el diagnóstico del CEPA pone en evidencia una brecha entre los recursos destinados a prevenir inundaciones y el estado de ejecución de las obras. Quince proyectos están cancelados o suspendidos, otros ocho siguen con avances limitados y la mayor parte de los fondos disponibles estaba colocada en instrumentos de deuda del Tesoro, mientras se aproxima un período de mayor riesgo hídrico.