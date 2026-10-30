El Niño en Argentina: cómo impactará en los principales destinos turísticos durante el verano 2027
Los pronósticos anticipan un verano 2027 con lluvias intensas, posibles crecidas y tormentas en distintas regiones del país. Qué pasará con la costa atlántica, el Litoral, Córdoba, el norte argentino y la Patagonia.
El fenómeno de El Niño comienza a mostrar sus efectos en distintas regiones de la Argentina y anticipa un verano con condiciones meteorológicas diferentes según la zona del país. Los pronósticos señalan que algunas provincias podrían registrar precipitaciones superiores a los valores habituales, con riesgo de tormentas intensas, crecidas de ríos e inundaciones, mientras que otras tendrán un escenario más moderado.
El mayor impacto se concentraría en el Litoral, la Mesopotamia y el este del territorio bonaerense, donde se esperan períodos de lluvias abundantes. En cambio, el norte argentino no tendría los efectos más severos del fenómeno, aunque se anticipan temperaturas elevadas y condiciones particulares en las zonas cordilleranas. El panorama también genera expectativas e incertidumbre en los principales destinos turísticos de cara a la temporada de verano 2027.
El Niño en Argentina: cuáles serán las regiones más afectadas por las lluvias
El mapa de impacto climático tiene un foco definido en el noreste y el centro-este del país. Según explicó a La Nación Juan José Neiff, investigador principal del Conicet y exdirector del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal), el sur de Brasil, el este de Paraguay, Uruguay y distintas regiones argentinas podrían recibir precipitaciones por encima de lo normal.
Entre las zonas con mayor probabilidad de lluvias intensas mencionó la Mesopotamia, el Litoral, Santa Fe y el norte y este de Buenos Aires.
El período de mayor atención se extendería desde noviembre hasta mediados de abril. Durante esos meses podrían registrarse episodios de precipitaciones torrenciales, con acumulados de 100 milímetros o más en una sola jornada.
Este escenario también podría repercutir en los niveles de los ríos Paraná y Uruguay, además de sus afluentes. Las crecidas representan un riesgo para las localidades ribereñas, los espacios recreativos y las actividades turísticas vinculadas con el agua.
Cómo impactará El Niño en los principales destinos turísticos de Argentina
Las consecuencias del fenómeno climático no serán iguales en todo el país. Mientras algunas regiones deberán prepararse para lluvias persistentes y posibles inundaciones, otras podrían tener una temporada de verano con condiciones más estables.
Este es el panorama previsto para los principales destinos turísticos:
- Costa argentina: un verano con más lluvias y menos días de playa
Sin embargo, los especialistas aclaran que este escenario no significa que la temporada turística esté perdida ni que se espere una situación catastrófica.
En Mar del Plata, desde el sector de los balnearios mantienen expectativas moderadas. Nelson Díaz Aguirre, presidente de la Cámara Empresaria de Balnearios (Cebra), señaló que la costa bonaerense no sería una de las regiones más afectadas y que las lluvias podrían presentarse con algo más de intensidad que en temporadas anteriores.
La recomendación para quienes planeen vacacionar será consultar los pronósticos de corto plazo antes de elegir los días de playa.
- El Litoral: inundaciones, crecidas y restricciones en las playas de río
La situación también genera preocupación en los destinos turísticos ubicados a orillas de los ríos Paraná y Uruguay.
Según las advertencias de los especialistas, una suba sostenida de los niveles de ambos cursos de agua podría obligar a restringir el acceso a balnearios, campings y bajadas de embarcaciones. La reducción de las playas disponibles y las zonas anegadas serían algunas de las principales complicaciones.
En este contexto, destinos como Colón, Federación y las playas de Corrientes y Santa Fe podrían necesitar mayor flexibilidad en la planificación de las vacaciones.
- Norte argentino: qué pasará en Salta y Jujuy
Las previsiones indican que las precipitaciones se mantendrían dentro de los valores habituales, aunque podrían ser inferiores en las regiones cercanas a la cordillera.
En cuanto a las temperaturas, se anticipan registros muy elevados, un factor que también deberá tenerse en cuenta durante la temporada de verano.
- Córdoba: lluvias intensas y riesgo de crecidas repentinas
Los especialistas advierten que las lluvias en las partes altas de las cuencas pueden provocar crecidas repentinas aguas abajo. Por eso, quienes visiten los destinos turísticos cordobeses deberán prestar atención a las condiciones meteorológicas y a las indicaciones de las autoridades.
- Patagonia: diferencias entre la costa, la cordillera y Tierra del Fuego
La costa norpatagónica podría convertirse en uno de los sectores más estables para el turismo. Sin embargo, se esperan precipitaciones superiores al promedio en algunas zonas de Neuquén, Río Negro y Chubut.
En contraste, no se descarta la posibilidad de períodos de sequía en sectores de la Patagonia andina y Tierra del Fuego.
El Niño y el turismo: qué precauciones deberán tomar quienes viajen en el verano 2027
El escenario climático plantea distintos desafíos para la actividad turística. En los destinos de río, las principales preocupaciones están relacionadas con las crecidas, la reducción de las playas y las posibles restricciones en los espacios recreativos.
En la costa atlántica, en cambio, el factor determinante será la mayor frecuencia de lluvias y tormentas, que podría modificar los planes de quienes elijan vacacionar junto al mar.
Por eso, los especialistas recomiendan mantener cierta flexibilidad al momento de organizar los viajes, especialmente en las localidades ribereñas, y consultar los pronósticos meteorológicos antes de realizar actividades al aire libre.
El Niño no tendrá un impacto uniforme en Argentina: mientras el Litoral y la Mesopotamia concentran los mayores riesgos por precipitaciones abundantes y crecidas, otras regiones podrían atravesar un verano con lluvias dentro de los parámetros habituales o incluso por debajo de lo normal.