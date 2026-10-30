El Niño en Argentina: cómo impactará en los principales destinos turísticos durante el verano 2027

El mayor impacto se concentraría en el Litoral, la Mesopotamia y el este del territorio bonaerense, donde se esperan períodos de lluvias abundantes. En cambio, el norte argentino no tendría los efectos más severos del fenómeno, aunque se anticipan temperaturas elevadas y condiciones particulares en las zonas cordilleranas. El panorama también genera expectativas e incertidumbre en los principales destinos turísticos de cara a la temporada de verano 2027.