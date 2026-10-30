Cinco equipos, dos lugares y una definición al límite en el Regional del NOA

Brandán sabe que su equipo no depende exclusivamente de sí mismo, pero tampoco está dispuesto a resignarse. “Si hay una luz al final del túnel, por más chiquita que sea, vamos a ir a pelear. Estamos hechos para eso”, aseguró. También identificó una dificultad que acompañó al equipo durante el año: la imposibilidad de sostener algunas ventajas en los tramos decisivos. Recordó las derrotas frente a Natación y Huirapuca, en partidos que Uni tuvo al alcance. “Los últimos 20 minutos nos cuesta cerrar los encuentros. Tenemos que llegar con más concentración e inteligencia para hacer las cosas correctas”, analizó.