Cinco equipos, dos lugares y una definición al límite en el Regional del NOA
Con Lawn Tennis y Huirapuca ya clasificados, Natación, Tucumán Rugby, Los Tarcos, Cardenales y Universitario buscarán hoy los dos boletos restantes a semifinales. Los puntos bonus y los criterios de desempate pueden resultar decisivos en una jornada cargada de tensión.
Resumen para apurados
- Cinco clubes disputan hoy en Tucumán los dos últimos boletos a semifinales en la fecha final del Regional del NOA para definir a los clasificados al título.
- Con Lawn Tennis y Huirapuca ya clasificados, cuatro puntos separan a los cinco aspirantes en una tabla donde la cantidad de tries servirá de desempate.
- Los resultados y puntos bonus de esta jornada determinarán los cruces de semifinales, marcando el desenlace del torneo y la lucha por la corona regional.
Cinco equipos, dos lugares y apenas 80 minutos para definir buena parte de una temporada. El Regional del NOA llega a su última fecha con una pelea tan ajustada que cada punto, cada try y hasta los resultados en otras canchas pueden modificar el destino de los protagonistas. Tucumán Lawn Tennis y Huirapuca ya tienen asegurada su presencia en semifinales. Detrás, Natación y Gimnasia, Tucumán Rugby, Los Tarcos, Cardenales y Universitario se disputan los dos boletos restantes. Todos jugarán hoy, desde las 16, con la obligación de concentrarse en su propio partido y, probablemente, seguir también lo que suceda en los demás escenarios.
La tabla refleja la paridad. Natación ocupa el tercer puesto con 23 puntos, seguido por Tucumán Rugby, Los Tarcos y Cardenales, todos con 21. Universitario, con 19, cierra el grupo de aspirantes. Cuatro puntos separan al tercero del séptimo, una distancia que mantiene abierta la definición y vuelve fundamentales los puntos bonus.
Pero hay un detalle reglamentario que puede adquirir tanta importancia como las victorias. Según el artículo 5 del reglamento, cuando dos o más equipos terminan igualados en puntos, el primer criterio efectivo de desempate es la cantidad de tries marcados durante el campeonato, incluidos los tries penales. Recién después aparece la diferencia de tantos, seguida por los puntos a favor y en contra. Por eso, conseguir una conquista adicional puede terminar valiendo mucho más de lo que parece.
En ese escenario, Tucumán Rugby tiene ventaja en la cantidad de tries: acumula 35, contra 30 de Universitario, 29 de Los Tarcos, 27 de Natación y 23 de Cardenales. Sin embargo, las cifras todavía pueden modificarse durante la jornada.
Uno de los encuentros centrales será el clásico entre Universitario y Tucumán Rugby. Ambos necesitan ganar, aunque llegan desde posiciones diferentes. Para los “Verdinegros”, una victoria representaría un paso importante hacia la clasificación; para Uni, es la oportunidad de mantener una ilusión que parecía perdida.
“Después del partido contra Huirapuca pensamos que ya no teníamos chances, pero cuando terminó la fecha vimos la tabla, empezamos a hacer los cálculos y descubrimos que todavía teníamos una oportunidad”, reconoció Enzo Brandán, capitán de Universitario.
Brandán sabe que su equipo no depende exclusivamente de sí mismo, pero tampoco está dispuesto a resignarse. “Si hay una luz al final del túnel, por más chiquita que sea, vamos a ir a pelear. Estamos hechos para eso”, aseguró. También identificó una dificultad que acompañó al equipo durante el año: la imposibilidad de sostener algunas ventajas en los tramos decisivos. Recordó las derrotas frente a Natación y Huirapuca, en partidos que Uni tuvo al alcance. “Los últimos 20 minutos nos cuesta cerrar los encuentros. Tenemos que llegar con más concentración e inteligencia para hacer las cosas correctas”, analizó.
Del otro lado, Santiago Aguilar, capitán de Tucumán Rugby, anticipó un enfrentamiento especial. “Los partidos contra Uni son aparte. Son clásicos en los que siempre buscás dar un plus. Los dos queremos la clasificación y seguramente será un lindo encuentro”, expresó.
Aguilar también consideró que las formaciones fijas pueden resultar determinantes, especialmente por las condiciones climáticas. Sobre el balance de la temporada, prefirió postergar cualquier conclusión. “Todavía seguimos peleando y hay mucho en juego. En Tucumán Rugby los objetivos siempre son altos y eso nos hace sentir orgullosos”, sostuvo.
Otro de los aspirantes que afrontará una prueba exigente es Los Tarcos. Los “Rojos” visitarán a Huirapuca, uno de los clasificados, con la necesidad de conseguir una victoria que les permita terminar entre los cuatro mejores. Joaquín Bourguignon, su capitán, fue contundente al explicar el objetivo.
“Tenemos que salir a ganar y, sobre todo, tratar de buscar los cinco puntos. Confiamos en nuestro sistema y trabajamos mucho durante la semana en la concentración y los detalles para hacer un partido lo más cercano posible a la perfección”, afirmó.
El capitán también reconoció las dificultades de una temporada extensa para un plantel reducido. “Somos un equipo un poco corto en gente y el torneo es largo y desgastante. Algunos partidos se nos escaparon por detalles, por falta de madurez o de consolidación”, explicó.
Mientras tanto, Natación intentará defender su tercer puesto frente a Lince. Los “Blancos” comienzan la jornada por encima de sus perseguidores, pero saben que una derrota podría complicar su clasificación. Cardenales, por su parte, enfrentará a Universitario de Salta con la necesidad de sumar y seguir los resultados de los otros partidos.
La programación se completará con el encuentro entre Lawn Tennis y Jockey de Salta. El líder llegará sin la urgencia clasificatoria de los otros aspirantes.
La definición promete extenderse hasta los últimos minutos. Un bonus ofensivo, una derrota por margen reducido o un try sobre el cierre pueden alterar las posiciones. Incluso una igualdad múltiple podría obligar a recurrir a las estadísticas acumuladas durante toda la competencia.
Después de ocho fechas, cinco equipos llegan con posibilidades de quedarse con los dos lugares disponibles. Algunos dependen de sus propias actuaciones; otros necesitan una combinación favorable. Pero todos comparten una certeza: hoy no alcanza únicamente con jugar bien. También habrá que saber aprovechar cada oportunidad, porque en una definición tan ajustada hasta el último try puede marcar la diferencia entre seguir soñando con el título o despedirse del Regional.