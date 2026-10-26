Mateo Pasquini fue convocado a Argentina XV y podría enfrentar a Inglaterra A
El wing de Tucumán Rugby reemplazó a Mateo Soler, quien viajó a Londres para incorporarse a Los Pumas. El seleccionado dirigido por Álvaro Galindo comenzó una concentración de cuatro días antes de definir la delegación que viajará a Inglaterra.
Resumen para apurados
- El wing Mateo Pasquini fue citado a Argentina XV en Don Torcuato para suplir a Mateo Soler antes del duelo ante Inglaterra A.
- La convocatoria surge tras el llamado a Soler para sumarse a Los Pumas en Londres. El plantel de Galindo entrena en Hindú Club.
- Pasquini buscará un lugar en la lista definitiva que viajará a Bath para medirse el 6 de noviembre contra el combinado inglés.
Mateo Pasquini tendrá una nueva oportunidad de mostrarse con la camiseta de Argentina XV. El wing de Tucumán Rugby fue incorporado al plantel nacional en reemplazo de Mateo Soler, jugador de Tala RC que viajó a Londres para sumarse a la concentración de Los Pumas. El cambio se produjo en la previa de los entrenamientos que el seleccionado dirigido por Álvaro Galindo realizará en Hindú Club, con la mirada puesta en el amistoso frente a Inglaterra A.
La concentración comenzó el 26 de octubre y se extenderá hasta el jueves 29, en las instalaciones del club ubicado en Don Torcuato. La convocatoria original incluía a 30 jugadores de diferentes uniones provinciales, entre ellos Soler, cuya salida abrió la posibilidad para el tucumano.
El principal objetivo será preparar el encuentro del viernes 6 de noviembre, que se disputará en The Recreation Ground, en Bath. Una vez finalizados los trabajos, el cuerpo técnico anunciará la lista definitiva de jugadores que viajarán a Inglaterra.
Para Pasquini, la convocatoria representa una nueva oportunidad de continuar su crecimiento dentro de la estructura de los seleccionados nacionales. El jugador de Tucumán Rugby, que también tuvo participación en Tarucas, ya conoce lo que significa vestir la camiseta de Argentina XV.
Durante septiembre integró el plantel que disputó el Americas Rugby Championship 2026, certamen en el que el seleccionado argentino llegó a la final y perdió 28-27 frente a Chile. En ese encuentro, Pasquini consiguió apoyar uno de los tries argentinos.
La concentración también contará con el mendocino Facundo Cardozo, que actualmente está jugando en Universitario, quien ya figuraba en la convocatoria inicial. De esta manera, dos representantes de clubes tucumanos participarán de los entrenamientos previos al compromiso internacional.
El movimiento de Pasquini también está relacionado con las modificaciones en el plantel superior. Soler se incorporó al grupo dirigido por Felipe Contepomi, que comenzó su preparación en Londres para afrontar la ventana internacional de noviembre.
Ahora, Pasquini buscará aprovechar los entrenamientos para conseguir un lugar en la delegación definitiva. El desafío será llegar al encuentro frente a Inglaterra A, una nueva oportunidad para sumar experiencia internacional y seguir acercándose al máximo nivel del rugby argentino.