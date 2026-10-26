Mateo Pasquini fue convocado a Argentina XV y podría enfrentar a Inglaterra A

Mateo Pasquini tendrá una nueva oportunidad de mostrarse con la camiseta de Argentina XV. El wing de Tucumán Rugby fue incorporado al plantel nacional en reemplazo de Mateo Soler, jugador de Tala RC que viajó a Londres para sumarse a la concentración de Los Pumas. El cambio se produjo en la previa de los entrenamientos que el seleccionado dirigido por Álvaro Galindo realizará en Hindú Club, con la mirada puesta en el amistoso frente a Inglaterra A.