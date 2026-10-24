Lawn Tennis aplastó a Cardenales, mostró su poderío y es el primer semifinalista del Regional
Los “Benjamines” se impusieron por 54-10 en la “Caldera del Parque”, llegaron a los 30 puntos y se mantienen como líderes de la tabla de posiciones. Con un gran dominio en las formaciones fijas y tres tries de Mariano Barrionuevo, aseguraron su clasificación a las semifinales.
Resumen para apurados
- Lawn Tennis derrotó 54-10 a Cardenales en la Caldera del Parque y clasificó a semifinales del Regional del NOA al afianzarse como líder del torneo con 30 unidades.
- El local impuso el poderío de sus forwards y la precisión del maul, apoyado en tres tries de Mariano Barrionuevo, ante un rival que no logró responder al dominio físico.
- Con su lugar asegurado en semifinales, el conjunto tucumano reafirma su candidatura al campeonato y ratifica que frenar a su pack será el gran desafío para sus rivales.
Lawn Tennis necesitó apenas ocho minutos para mostrar por dónde pasaría el partido. Ganó un line, organizó un maul y empujó hasta encontrar el ingoal de Cardenales. Mariano Barrionuevo apareció para apoyar la pelota y Sebastián Ferro completó los siete puntos. Fue la primera señal de una tarde en la que los “Benjamines” hicieron de las formaciones fijas su principal arma. El resultado terminó siendo contundente: 54-10 en la “Caldera del Parque”, liderazgo con 30 unidades y clasificación a las semifinales del Regional del NOA “A”.
La diferencia estuvo, principalmente, en el trabajo de los forwards. Lawn Tennis encontró una herramienta que Cardenales nunca pudo resolver. Cada line cerca del ingoal “Purpurado” representó una oportunidad de marcar. La coordinación del pack, la seguridad para obtener la pelota y la capacidad para avanzar con el maul fueron desgastando a un rival que tampoco consiguió encontrar respuestas cuando tuvo la posesión.
Sin embargo, el comienzo no fue completamente favorable para los locales. A los 12 minutos, una intercepción de Andrés Odstricil abrió el camino para que Francisco “Pancho” Abi Cheble marcara el descuento. Ignacio Cerrutti falló la conversión y el resultado quedó 7-5. Parecía que Cardenales podía meterse en partido, pero aquella reacción duró poco.
Lawn Tennis volvió a sus fortalezas. A los 21 minutos, otro line terminó en un maul y Barrionuevo apoyó su segundo try. Ferro convirtió y estiró la diferencia a 14-5. No había demasiados secretos en la propuesta del “Benjamín”. La ejecución, sin embargo, era tan precisa que Cardenales no encontraba la manera de detenerla.
Los visitantes tuvieron una oportunidad a los 24 minutos, cuando Odstricil llegó al ingoal después de un line, pero la conquista fue anulada por una posición adelantada. Fue una de las pocas situaciones en las que los “Purpurados” estuvieron cerca de cambiar el desarrollo.
Tres minutos después, Ignacio Rodríguez Prados encontró un espacio cerca del ingoal y apoyó el tercer try local. Con la conversión, Lawn Tennis pasó a ganar 21-5.
Todavía quedaba otra demostración del poderío de los forwards. A los 34 minutos, Barrionuevo volvió a aparecer detrás de un maul para completar su tercer try de la tarde. Ferro estrelló la conversión en un palo y el primer tiempo terminó 26-5.
Del dominio territorial a la contundencia
El complemento mostró otra faceta de Lawn Tennis. Ya no necesitó depender exclusivamente de las formaciones fijas para marcar diferencias. Con el partido bajo control, encontró espacios y aprovechó las dificultades defensivas de Cardenales.
A los 48 minutos llegó una de las mejores jugadas de la tarde. Los “Benjamines” recuperaron la pelota cerca de su propio ingoal y comenzaron una secuencia de pases que recorrió buena parte de la cancha. Lucas Sólimo terminó apoyando el try y la conversión llevó el marcador a 33-5.
Cinco minutos después, Lucas Agüero volvió a vulnerar la defensa visitante. La diferencia ya era de 35 puntos y el partido estaba prácticamente definido.
Cardenales intentó reaccionar, pero las imprecisiones en ataque y la dificultad para sostener la posesión le impidieron construir una respuesta. Lawn Tennis, en cambio, mantuvo su intensidad y continuó aprovechando cada oportunidad.
A los 67 minutos, Miguel Mukdise apoyó otro try. Abi Cheble consiguió descontar para los “Purpurados” a los 74, pero Santiago Marrupe cerró la cuenta a los 78. Ferro acertó la última conversión y estableció el 54-10 definitivo.
La victoria dejó algo más importante que una diferencia de 44 puntos. Lawn Tennis demostró que tiene una estructura de juego capaz de marcar diferencias incluso antes de que la pelota llegue a los backs. Sus formaciones fijas fueron el punto de partida de una superioridad que después trasladó al juego abierto.
Barrionuevo, autor de tres tries, fue la expresión más visible de ese dominio colectivo. Pero la clave estuvo en el trabajo de un pack que ganó metros, generó espacios y le permitió al equipo jugar buena parte del encuentro en condiciones favorables.
Con 30 puntos y el primer boleto a semifinales asegurado, Lawn Tennis dio otro paso firme en el Regional. La goleada frente a un rival que llegaba entre los primeros puestos no hizo más que reforzar su candidatura. Y dejó una certeza: para discutirle el protagonismo a los “Benjamines”, primero habrá que encontrar cómo frenar a sus forwards.