Lawn Tennis aplastó a Cardenales, mostró su poderío y es el primer semifinalista del Regional

Lawn Tennis necesitó apenas ocho minutos para mostrar por dónde pasaría el partido. Ganó un line, organizó un maul y empujó hasta encontrar el ingoal de Cardenales. Mariano Barrionuevo apareció para apoyar la pelota y Sebastián Ferro completó los siete puntos. Fue la primera señal de una tarde en la que los “Benjamines” hicieron de las formaciones fijas su principal arma. El resultado terminó siendo contundente: 54-10 en la “Caldera del Parque”, liderazgo con 30 unidades y clasificación a las semifinales del Regional del NOA “A”.