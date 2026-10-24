Jockey perdió la final del Regional del NOA “B” ante Tigres de Salta

Jockey se quedó a un paso del título en el Regional del NOA “B”. El "Cañero" perdió 26-12 frente a Tigres en la final del certamen y no pudo coronar una campaña que lo había tenido como uno de los principales protagonistas. El equipo salteño confirmó su condición de favorito, se consagró campeón y cerró una temporada en la que terminó primero durante la fase regular.