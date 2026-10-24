Jockey perdió la final del Regional del NOA “B” ante Tigres de Salta
El "Cañero" cayó por 26-12 frente al equipo salteño, que se consagró campeón después de terminar primero en la fase regular. Pese a la derrota, Jockey disputará la reclasificación para intentar conseguir una de las dos plazas disponibles en el Regional “A” de 2027.
Resumen para apurados
- Tigres de Salta se consagró campeón del Regional del NOA “B” al vencer 26-12 a Jockey Club de Tucumán en la final disputada en Salta por el título de la categoría.
- El conjunto salteño ratificó su liderazgo tras una sólida fase regular, superando a un Jockey tucumano que despidió al entrenador Matías Bachur tras tres años al mando.
- Pese al resultado, ambos clubes disputarán la reclasificación con equipos del Regional “A” para definir dos plazas provinciales de cara a la temporada 2027.
Jockey se quedó a un paso del título en el Regional del NOA “B”. El "Cañero" perdió 26-12 frente a Tigres en la final del certamen y no pudo coronar una campaña que lo había tenido como uno de los principales protagonistas. El equipo salteño confirmó su condición de favorito, se consagró campeón y cerró una temporada en la que terminó primero durante la fase regular.
La definición enfrentó a los dos mejores equipos de la competencia. Tigres había finalizado en lo más alto de la tabla con 27 puntos y una diferencia de tantos de +224, mientras que Jockey ocupó el segundo puesto con 26 unidades y un saldo positivo de +171.
Los antecedentes anticipaban un partido equilibrado. Durante la fase regular, ambos equipos habían empatado 30-30, en uno de los encuentros más disputados del campeonato. Sin embargo, en la final Tigres consiguió marcar diferencias y terminó imponiéndose por 14 puntos.
Para el conjunto salteño, la consagración representó el cierre de una campaña que comenzó con dificultades. En la primera fecha había perdido 36-33 frente a Gimnasia y Tiro, pero desde entonces encadenó ocho encuentros consecutivos sin derrotas.
Durante ese recorrido consiguió resultados contundentes, como el 94-7 frente a Aguará Guazú y el 86-0 contra Tiro Federal. En semifinales también mostró su poderío ofensivo al superar 58-18 a Old Lions.
Jockey, por su parte, llegó a la definición después de una fase regular en la que consiguió mantenerse a apenas un punto del líder. Aunque no pudo quedarse con el título, todavía tendrá por delante un objetivo importante.
La disputa por las plazas del Regional “A”
La derrota en la final no significa que Jockey haya terminado su participación en la temporada. El reglamento establece que los dos primeros equipos del Regional “B” disputarán una reclasificación junto con los conjuntos que terminen noveno y décimo en el Regional “A”.
La competencia se desarrollará bajo el formato de todos contra todos, durante tres fechas, y pondrá en juego dos plazas para el Regional “A” de 2027.
La particularidad del sistema es que las plazas corresponden a las uniones provinciales y no directamente a los clubes. Por ese motivo, Jockey buscará conseguir una plaza para la Unión de Rugby de Tucumán, mientras que Tigres intentará hacer lo propio para la representación salteña.
Así, la reclasificación no representa un ascenso automático para los equipos participantes, sino una instancia que determinará la distribución de plazas entre las uniones para la próxima temporada.
El cierre de un ciclo
La final también tuvo un significado especial para Jockey por la despedida de Matías Bachur, quien finalizará su etapa como head coach después de tres años al frente del equipo.
De esta manera, el conjunto tucumano cerró su participación en la lucha por el título con una derrota, pero todavía tendrá la posibilidad de competir por una plaza para Tucumán en la máxima categoría regional. La reclasificación será su próximo desafío después de una temporada en la que terminó entre los dos mejores equipos del Regional “B”.