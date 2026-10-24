Lawn Tennis defiende la cima ante Cardenales en un duelo clave del Regional

El Torneo Regional del NOA “A” ingresa este fin de semana en una instancia importante de su fase regular. Con una tabla de posiciones ajustada y varios equipos separados por pocos puntos, Lawn Tennis y Cardenales protagonizan uno de los encuentros más atractivos de la octava fecha. El partido se disputará hoy, desde las 16, en la “Caldera del Parque”.
El enfrentamiento tendrá como protagonistas a dos equipos que llegan instalados entre los tres primeros de la clasificación. Lawn Tennis encabeza las posiciones con 25 unidades, mientras que Cardenales ocupa el tercer lugar con 21. Entre ambos aparece Huirapuca, escolta con 23 puntos, que también tendrá un compromiso exigente durante la jornada.
La diferencia de cuatro unidades entre el líder y su rival le agrega importancia al encuentro. Una victoria de Lawn Tennis le permitiría ampliar la distancia respecto de Cardenales y sostener su posición de privilegio. Para los “Purpurados”, en cambio, será una oportunidad de acercarse a la cima y fortalecer sus aspiraciones en la competencia.
Los dos equipos llegan con registros similares en cuanto a resultados. Después de siete presentaciones, ambos acumulan cinco victorias y dos derrotas. Sin embargo, sus campañas presentan diferencias importantes en el rendimiento ofensivo y defensivo.
Lawn Tennis convirtió 307 tantos y recibió 217, lo que representa una diferencia positiva de 90 puntos. Además, apoyó 39 tries y recibió 29. Esos números reflejan su capacidad para generar situaciones de ataque y sostener una producción ofensiva que lo mantiene en lo más alto.
Cardenales, por su parte, suma 202 tantos a favor y 242 en contra, con una diferencia negativa de 40. El conjunto de la Silvano Bores consiguió 21 tries y recibió 32. Pese a esos registros, logró mantenerse entre los principales protagonistas gracias a sus cinco triunfos y los puntos acumulados durante las primeras siete jornadas.
Otros cruces
La octava jornada también ofrecerá enfrentamientos que pueden influir directamente en la clasificación. Huirapuca, segundo con 23 unidades, recibirá a Universitario de Tucumán, sexto con 18. El encuentro comenzará hoy a las 16.15 y será dirigido por Diego Torres.
Otro compromiso atractivo será el de Natación y Gimnasia frente a Los Tarcos, previsto para hoy a las 16, con el arbitraje de Álvaro del Barco. Los “Rojos” ocupan el cuarto puesto con 20 puntos, mientras que los “Blancos” aparecen inmediatamente detrás, con 19. Apenas una unidad separa a ambos conjuntos.
La programación se completará mañana con dos partidos. Universitario de Salta, octavo con 13 puntos, recibirá a Lince, último con cinco, desde las 16, con Néstor Pírez como árbitro. Por su parte, Tucumán Rugby, séptimo con 16 unidades, será local ante Jockey Club de Salta, noveno con nueve, a partir de las 15.30, bajo la conducción de Leandro Santillán.
De esta manera, la fecha reunirá enfrentamientos directos entre varios equipos ubicados en la parte alta de la tabla. Lawn Tennis intentará defender el liderazgo frente a Cardenales, mientras que Huirapuca buscará aprovechar cualquier resultado favorable para modificar las posiciones.
Con cinco partidos programados y diferencias estrechas entre los principales protagonistas, el Regional del NOA tendrá un fin de semana importante para el desarrollo de la competencia. El duelo entre Lawn Tennis y Cardenales concentrará buena parte de la atención, tanto por la ubicación de ambos como por los puntos que estarán en juego.