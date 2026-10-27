DeportesRugby

Regional del NOA: cinco equipos buscan los últimos dos lugares en semifinales

Lawn Tennis y Huirapuca ya están clasificados. Natación depende de sí mismo, mientras que Cardenales, Los Tarcos, Tucumán Rugby y Universitario deberán ganar y mirar otros resultados en una última fecha que promete una definición apasionante.

Universitario y Tucumán Rugby se enfrentarán en la última fecha del Regional del NOA.
Universitario y Tucumán Rugby se enfrentarán en la última fecha del Regional del NOA.
Por Benjamín Papaterra Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Cinco clubes disputarán este domingo las dos últimas plazas a semifinales del Regional del NOA de rugby en Tucumán, buscando clasificar a la ronda definitoria.
  • Con Lawn Tennis y Huirapuca ya clasificados, Natación depende de sí mismo, mientras que Cardenales, Los Tarcos, Tucumán Rugby y la 'U' precisan ganar y combinar resultados.
  • La jornada definirá el cuadro de semifinales, donde la paridad en la tabla y los criterios de desempate por tries marcarán qué equipos lucharán por la corona regional.
Resumen generado con IA

El torneo Regional del NOA entró en su instancia decisiva. Después de ocho fechas, Lawn Tennis y Huirapuca consiguieron anticipadamente sus boletos a semifinales, pero todavía quedan dos lugares disponibles y cinco equipos con posibilidades matemáticas de ocuparlos. Natación y Gimnasia, Cardenales, Los Tarcos, Tucumán Rugby y Universitario de Tucumán protagonizarán una definición en la que los puntos bonus y los criterios de desempate pueden resultar determinantes.

La última jornada se disputará el domingo y tendrá cuatro encuentros vinculados directamente con la clasificación. Natación visitará a Lince, Cardenales recibirá a Universitario de Salta, Los Tarcos será local ante Huirapuca y Tucumán Rugby enfrentará a Universitario en Ojo de Agua. Todos comenzarán conociendo sus posibilidades, pero ninguno sabrá su destino hasta que termine la fecha.

Natación tiene la ventaja

Con 23 puntos, Natación ocupa el tercer puesto y es el único de los cinco aspirantes que depende exclusivamente de sí mismo. Si derrota a Lince, llegará como mínimo a 27 unidades y asegurará su clasificación, independientemente de los demás resultados. La diferencia con sus perseguidores es determinante: Cardenales, Los Tarcos y Tucumán Rugby tienen 21 puntos y solamente pueden alcanzar los 26.

Sin embargo, una derrota abriría completamente el panorama. Si Natación no suma, cualquiera de esos tres equipos podría superarlo con una victoria. Incluso Universitario, que tiene 19 unidades, podría desplazarlo si consigue los cinco puntos y alcanza los 24. Por eso, el "Blanco" buscará evitar cualquier especulación y resolver su clasificación en la cancha.

Tres equipos, una misma necesidad

Cardenales, Los Tarcos y Tucumán Rugby llegan igualados con 21 puntos. Los tres necesitan ganar y esperar que los resultados de sus competidores les permitan ingresar entre los cuatro primeros. El bonus ofensivo puede marcar una diferencia fundamental.

Cardenales recibirá a Universitario de Salta con la obligación de recuperarse de la contundente derrota sufrida ante Lawn Tennis. Una victoria lo llevará a 25 puntos, mientras que un triunfo con bonus le permitirá alcanzar los 26. En cualquiera de los casos deberá prestar atención a Los Tarcos y Tucumán Rugby, que parten con idéntico puntaje.

Los Tarcos y Cardenales fueron dos equipos protagonistas de la fase regular del Regional. Los Tarcos y Cardenales fueron dos equipos protagonistas de la fase regular del Regional.

Los Tarcos afrontará un desafío exigente frente a Huirapuca, uno de los equipos que ya aseguró su clasificación. El "Rojo" también necesita sumar cuatro o cinco puntos y esperar que sus competidores no consigan una cosecha superior. Si varios terminan igualados, entrarán en juego los criterios reglamentarios de desempate, entre ellos los relacionados con los tries.

Tucumán Rugby, por su parte, tendrá un compromiso particular. Visitará a Universitario en un clásico que puede eliminar a uno de los aspirantes. Si consigue la victoria, llegará a 25 o 26 puntos (si consigue el bonus) y dejará a su rival sin posibilidades de superarlo. Sin embargo, también dependerá de lo que ocurra con Cardenales, Los Tarcos y eventualmente Natación.

Universitario necesita una combinación

El panorama más complejo corresponde a Universitario, que tiene 19 puntos y solamente puede alcanzar los 24. Su primera obligación será derrotar a Tucumán Rugby, preferentemente con bonus ofensivo.

Pero su clasificación no depende necesariamente de una caída de Natación. Si el equipo de la avenida Benjamín Aráoz gana y asegura el tercer puesto, Universitario todavía podría quedarse con el cuarto lugar. Para eso necesitará superar a Tucumán Rugby y que Cardenales y Los Tarcos pierdan sus respectivos compromisos sin sumar suficientes puntos bonus.

Una victoria sin bonus también podría servirle, aunque reduciría considerablemente su margen y lo obligaría a esperar resultados todavía más favorables.

Así, la última fecha tendrá una particularidad: mientras Lawn Tennis y Huirapuca ya pueden pensar en las semifinales, otros cinco equipos deberán disputar sus últimos 80 minutos de la fase regular con la calculadora cerca. Natación tiene el camino más directo, tres equipos parten en igualdad de condiciones y Universitario conserva una esperanza. Dos lugares, cinco aspirantes y una definición que promete mantener la incertidumbre hasta el final.

Temas Tucumán Rugby ClubClub Natación y GimnasiaLos Tarcos Rugby ClubCardenales Rugby ClubTucumán Lawn Tennis ClubUniversitario Rugby Club TucumánHuirapuca Rugby ClubTorneo Regional de Rugby
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mateo Pasquini fue convocado a Argentina XV y podría enfrentar a Inglaterra A

Mateo Pasquini fue convocado a Argentina XV y podría enfrentar a Inglaterra A

Jockey perdió la final del Regional del NOA “B” ante Tigres de Salta

Jockey perdió la final del Regional del NOA “B” ante Tigres de Salta

Lawn Tennis defiende la cima ante Cardenales en un duelo clave del Regional

Lawn Tennis defiende la cima ante Cardenales en un duelo clave del Regional

Lawn Tennis aplastó a Cardenales, mostró su poderío y es el primer semifinalista del Regional

Lawn Tennis aplastó a Cardenales, mostró su poderío y es el primer semifinalista del Regional

Lo más popular
“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo
1

“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo

El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán
2

El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán

Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
3

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo
4

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo

Una pelea por el uso de un ascensor en un edificio del microcentro tucumano terminó con denuncias cruzadas
5

Una pelea por el uso de un ascensor en un edificio del microcentro tucumano terminó con denuncias cruzadas

Ranking notas premium
Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
1

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
2

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Me da vergüenza ajena: un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva
3

"Me da vergüenza ajena": un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?
4

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

Más Noticias
“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo

“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo

Sondeo LA GACETA: ¿Qué es lo máximo que está en juego para Atlético en la semifinal ante Platense?

Sondeo LA GACETA: ¿Qué es lo máximo que está en juego para Atlético en la semifinal ante Platense?

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo

Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

Comentarios