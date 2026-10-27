Regional del NOA: cinco equipos buscan los últimos dos lugares en semifinales
Lawn Tennis y Huirapuca ya están clasificados. Natación depende de sí mismo, mientras que Cardenales, Los Tarcos, Tucumán Rugby y Universitario deberán ganar y mirar otros resultados en una última fecha que promete una definición apasionante.
Resumen para apurados
- Cinco clubes disputarán este domingo las dos últimas plazas a semifinales del Regional del NOA de rugby en Tucumán, buscando clasificar a la ronda definitoria.
- Con Lawn Tennis y Huirapuca ya clasificados, Natación depende de sí mismo, mientras que Cardenales, Los Tarcos, Tucumán Rugby y la 'U' precisan ganar y combinar resultados.
- La jornada definirá el cuadro de semifinales, donde la paridad en la tabla y los criterios de desempate por tries marcarán qué equipos lucharán por la corona regional.
El torneo Regional del NOA entró en su instancia decisiva. Después de ocho fechas, Lawn Tennis y Huirapuca consiguieron anticipadamente sus boletos a semifinales, pero todavía quedan dos lugares disponibles y cinco equipos con posibilidades matemáticas de ocuparlos. Natación y Gimnasia, Cardenales, Los Tarcos, Tucumán Rugby y Universitario de Tucumán protagonizarán una definición en la que los puntos bonus y los criterios de desempate pueden resultar determinantes.
La última jornada se disputará el domingo y tendrá cuatro encuentros vinculados directamente con la clasificación. Natación visitará a Lince, Cardenales recibirá a Universitario de Salta, Los Tarcos será local ante Huirapuca y Tucumán Rugby enfrentará a Universitario en Ojo de Agua. Todos comenzarán conociendo sus posibilidades, pero ninguno sabrá su destino hasta que termine la fecha.
Natación tiene la ventaja
Con 23 puntos, Natación ocupa el tercer puesto y es el único de los cinco aspirantes que depende exclusivamente de sí mismo. Si derrota a Lince, llegará como mínimo a 27 unidades y asegurará su clasificación, independientemente de los demás resultados. La diferencia con sus perseguidores es determinante: Cardenales, Los Tarcos y Tucumán Rugby tienen 21 puntos y solamente pueden alcanzar los 26.
Sin embargo, una derrota abriría completamente el panorama. Si Natación no suma, cualquiera de esos tres equipos podría superarlo con una victoria. Incluso Universitario, que tiene 19 unidades, podría desplazarlo si consigue los cinco puntos y alcanza los 24. Por eso, el "Blanco" buscará evitar cualquier especulación y resolver su clasificación en la cancha.
Tres equipos, una misma necesidad
Cardenales, Los Tarcos y Tucumán Rugby llegan igualados con 21 puntos. Los tres necesitan ganar y esperar que los resultados de sus competidores les permitan ingresar entre los cuatro primeros. El bonus ofensivo puede marcar una diferencia fundamental.
Cardenales recibirá a Universitario de Salta con la obligación de recuperarse de la contundente derrota sufrida ante Lawn Tennis. Una victoria lo llevará a 25 puntos, mientras que un triunfo con bonus le permitirá alcanzar los 26. En cualquiera de los casos deberá prestar atención a Los Tarcos y Tucumán Rugby, que parten con idéntico puntaje.
Los Tarcos afrontará un desafío exigente frente a Huirapuca, uno de los equipos que ya aseguró su clasificación. El "Rojo" también necesita sumar cuatro o cinco puntos y esperar que sus competidores no consigan una cosecha superior. Si varios terminan igualados, entrarán en juego los criterios reglamentarios de desempate, entre ellos los relacionados con los tries.
Tucumán Rugby, por su parte, tendrá un compromiso particular. Visitará a Universitario en un clásico que puede eliminar a uno de los aspirantes. Si consigue la victoria, llegará a 25 o 26 puntos (si consigue el bonus) y dejará a su rival sin posibilidades de superarlo. Sin embargo, también dependerá de lo que ocurra con Cardenales, Los Tarcos y eventualmente Natación.
Universitario necesita una combinación
El panorama más complejo corresponde a Universitario, que tiene 19 puntos y solamente puede alcanzar los 24. Su primera obligación será derrotar a Tucumán Rugby, preferentemente con bonus ofensivo.
Pero su clasificación no depende necesariamente de una caída de Natación. Si el equipo de la avenida Benjamín Aráoz gana y asegura el tercer puesto, Universitario todavía podría quedarse con el cuarto lugar. Para eso necesitará superar a Tucumán Rugby y que Cardenales y Los Tarcos pierdan sus respectivos compromisos sin sumar suficientes puntos bonus.
Una victoria sin bonus también podría servirle, aunque reduciría considerablemente su margen y lo obligaría a esperar resultados todavía más favorables.
Así, la última fecha tendrá una particularidad: mientras Lawn Tennis y Huirapuca ya pueden pensar en las semifinales, otros cinco equipos deberán disputar sus últimos 80 minutos de la fase regular con la calculadora cerca. Natación tiene el camino más directo, tres equipos parten en igualdad de condiciones y Universitario conserva una esperanza. Dos lugares, cinco aspirantes y una definición que promete mantener la incertidumbre hasta el final.