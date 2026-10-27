Regional del NOA: cinco equipos buscan los últimos dos lugares en semifinales

Tucumán Rugby, por su parte, tendrá un compromiso particular. Visitará a Universitario en un clásico que puede eliminar a uno de los aspirantes. Si consigue la victoria, llegará a 25 o 26 puntos (si consigue el bonus) y dejará a su rival sin posibilidades de superarlo. Sin embargo, también dependerá de lo que ocurra con Cardenales, Los Tarcos y eventualmente Natación.