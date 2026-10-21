Alerta para los jubilados de PAMI: clínicas privadas anunciaron un paro por 48 horas

Clínicas, sanatorios y hospitales privados de Argentina suspenderán durante 48 horas parte de los servicios programados para los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) este miércoles 21 y jueves 22 de octubre. La medida responde a un conflicto entre los prestadores de salud y las autoridades nacionales por los aranceles médicos, las demoras en los pagos y la falta de respuestas a los reclamos del sector.