En medio de la tensión por Malvinas, el Gobierno compró equipamiento militar bajo secreto

Resumen para apurados
- Javier Milei decretó hoy en Argentina comprar equipamiento para las Fuerzas Armadas bajo secreto militar para resguardar la seguridad y defensa nacional.
- Mediante el decreto 1205/2026 se reservó el costo y proveedor, en línea con compras previas de aviones F-16 y crecientes tensiones con el Reino Unido por Malvinas.
- La medida profundiza el plan de rearme de las Fuerzas Armadas y refuerza la postura estratégica del país en el Atlántico Sur ante futuros reclamos de soberanía.
El Gobierno nacional dispuso mantener bajo secreto militar una nueva adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La decisión quedó formalizada en el decreto 1205/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti. La norma impide conocer públicamente las características del material que se comprará, el monto de la operación, el proveedor y la fuerza que recibirá los equipos.
La medida se conoce en un escenario de creciente tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y mientras la administración libertaria impulsa un programa de reequipamiento militar que contempla la incorporación de aeronaves, vehículos blindados y sistemas destinados a reforzar las capacidades operativas de las tres fuerzas.
En las últimas semanas, el Gobierno avanzó con medidas vinculadas a la actividad petrolera en el Atlántico Sur. Milei anunció sanciones contra empresas que operan en el archipiélago sin autorización argentina, promovió denuncias penales y dispuso avanzar con un procedimiento de arbitraje internacional relacionado con el proyecto de explotación de hidrocarburos Sea Lion. También ordenó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.
Del lado británico, las autoridades respondieron con una protesta diplomática y reafirmaron su posición sobre las islas. La nueva adquisición militar suma un capítulo al proceso de modernización de la defensa nacional, aunque el decreto no establece una vinculación directa entre la compra y la disputa por Malvinas.
Qué establece el decreto
La norma se apoya en la Ley de Defensa Nacional 23.554, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas 24.948 y el Decreto 9390/63, que contempla la clasificación como secreto militar de las adquisiciones, fabricaciones o construcciones consideradas fundamentales para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas.
La aplicación de ese régimen permite exceptuar los procedimientos alcanzados de las obligaciones habituales de publicidad y difusión de las contrataciones estatales. De esta manera, los detalles de la operación quedan fuera del acceso público.
El expediente administrativo identificado como EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD tramita por una vía independiente de las adquisiciones anteriores de aviones de combate F-16. El decreto tampoco identifica a la Fuerza Aérea como destinataria del nuevo material.
La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa quedó a cargo de instrumentar los actos necesarios para concretar la operación.
No es la primera vez que el Ejecutivo recurre a esta herramienta. Desde diciembre de 2023, la administración de Milei dictó varias normas para mantener bajo reserva contratos vinculados con el reequipamiento militar. Entre ellas figuran los decretos 370/24, 807/24 y 1073/24, relacionados con la compra de los F-16 a Dinamarca, la infraestructura necesaria para recibirlos y los contratos complementarios gestionados mediante el programa estadounidense de Ventas Militares al Extranjero (FMS).
A ese conjunto se sumó el decreto 735/26, que clasificó como secreto militar una operación de exportación temporal de material de los F-16 para tareas de mantenimiento y actualización.
Un plan de modernización que incluye aviones, blindados y helicópteros
La nueva compra se inscribe en un proceso de renovación del equipamiento militar que cobró impulso durante la gestión de Milei. Un relevamiento basado en los registros del Sistema de Contrataciones Electrónicas y de acuerdos bilaterales, calculó que entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 el Estado destinó U$S 445.026.954 a armamento, equipos militares y de seguridad.
De acuerdo con ese análisis, U$S 381,4 millones correspondieron a las Fuerzas Armadas y U$S 63,7 millones al área de Seguridad. El desembolso acumulado superó los U$S 428,7 millones registrados durante el gobierno de Alberto Fernández y los U$S 72 millones atribuidos a la gestión de Mauricio Macri en el mismo rubro, según la metodología utilizada por el relevamiento.
El mayor volumen de adquisiciones se concentró en 2024, con U$S 357,8 millones. En 2025, el monto descendió a U$S 59,4 millones, mientras que durante los primeros siete meses de 2026 alcanzó los U$S 27,8 millones.
La operación más importante fue la compra de 24 aviones de combate F-16 a Dinamarca, acordada en abril de 2024 por U$S 301,2 millones. El contrato contempla 16 aeronaves monoplaza y ocho biplaza, con pagos distribuidos en cinco cuotas anuales.