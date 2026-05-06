Pablo Yedlin: "En Salud, el ajuste pasó a ser destrucción"

Abrió la lista de invitados, Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, quien advirtió que "la disminución de recursos tanto en medicamentos como en fondos y transferencias de Nación a mi provincia ha llegado al 62%". "El programa de inmunizaciones ya está en su piso de vacunas, de vacunados, el ajuste hizo que la campaña contra la Gripe a los 15 dias se quedó sin dosis" explicó.