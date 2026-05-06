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Pablo Yedlin: "En Salud, el ajuste pasó a ser destrucción"

El diputado tucumano cuestionó la política sanitaria nacional tras una reunión conjunta de comisiones en Diputados, donde funcionarios provinciales, especialistas y representantes del sector advirtieron sobre recortes en medicamentos, vacunación, salud mental, VIH y prestaciones para jubilados.

Pablo Yedlin. Pablo Yedlin.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El diputado Pablo Yedlin denunció que la gestión de Mario Lugones pasó del ajuste a la destrucción tras una reunión en Diputados por recortes en vacunas, medicamentos y PAMI.
  • Ministros provinciales y especialistas advirtieron bajas del 62% en recursos. El programa Remediar se reduciría de 90 a solo 3 medicamentos básicos en miles de centros de salud.
  • La oposición alerta sobre una crisis sanitaria inminente por falta de insumos críticos. El oficialismo niega el ajuste y lo define como un ordenamiento de la herencia recibida.
Resumen generado con IA

"Los testimonios de hoy demuestran que en la no gestión del ministro Mario Lugones se pasó del ajuste a la destrucción", señaló el presidente de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de Diputados, Pablo Yedlin, en declaraciones periodísticas, tras la reunión conjunta con las comisiones de Adicciones y Adultos Mayores para analizar el "Ajuste en la Salud".

"Ademas del temario previsto, nos preocupa que el programa Remediar que llegó a distribuir 90 medicamentos en los 8.100 centros de Salud de todo el país, se va a reducir en septiembre en un programa de tres medicamentos" advirtió el parlamentario por Tucumán, que presidió el encuentro junto Victoria Tolosa Paz (Adicciones) y Pablo Todero (Adultos Mayores) y la presencia de diputados de las tres comisiones mencionadas.

En forma virtual participaron ministros de Salud provinciales y referentes de gremios del sector, hospitales, colectivos e instituciones dedicadas a temáticas de Salud Mental, VIH,  Vacunas, PAMI, enfermedades inmunoprevenibles y la situación de jubilados y pensionados.

El evento comenzó con la oposición del bloque de La Libertad Avanza (LLA), que advirtió que "no hay ajuste en Salud", sino que "se está ordenando el descalabro que se heredó en 2023". 

La diputada Silvana Giudici (LLA) fue la encargada de defender a Mario Lugones. Tras lo cual, los diputados de LLA se retiraron de la reunión conjunta sin escuchar a los invitados presentes.

Abrió la lista de invitados, Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, quien advirtió que "la disminución de recursos tanto en medicamentos como en fondos y transferencias de Nación a mi provincia ha llegado al 62%". "El programa de inmunizaciones ya está en su piso de vacunas, de vacunados, el ajuste hizo que la campaña contra la Gripe a los 15 dias se quedó sin dosis" explicó.

Tambien hablaron, entre otros, Mario Rubén Kohan (ministro de Salud La Pampa); la subsecretaria Romina Cuello (La Rioja) y Julieta Calmels, ministerio de Salud bonaerense entre otros oradores.

Ademas participaron, Pablo Catalán, psicólogo -hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte” - Colectivo Argentino de Salud Mental y representantes del Colectivo Argentino de Salud Mental; y Daniel Stetcher, especialista en vacunas -infectólogos - Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (Dicei) - MSAL. Además, especialista en vacunas - Infectólogos - Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (Dicei) - MSAL, Eduardo López,  especialista en vacunas.

Tambien expuso José María Di Bello, Grupo Efecto Positivo quien describió la debacle del programa de VIH. Y representantes de ATE PAMI Rosario; ATE PAMI Santa Fe Capital; Centros de Jubilados y Pensionados, Proveedores de PAMI y clínicas privadas.

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