Diego Santilli: “Hablé con Macri, pero el liderazgo hoy es de Milei y me gustaría que sea reelecto”

Además defendió la gestión de Adorni hasta el final. Sostuvo que el saliente jefe de Gabinete trabajó “hasta el último día” y que en la semana previa a su renuncia se aprobaron reformas en el Congreso, entre ellas el llamado “super Rigi” en Diputados y la cancelación de deuda histórica con holdouts. “Hasta el último día, cada vez que tenía un tema de una provincia o un tema de una reforma, Manuel siempre estuvo sacando el decreto necesario, sacando la resolución necesaria”, insistió.