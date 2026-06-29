Diego Santilli: “Hablé con Macri, pero el liderazgo hoy es de Milei y me gustaría que sea reelecto”

Resumen para apurados
- Diego Santilli fue designado nuevo jefe de Gabinete por el presidente Javier Milei en Argentina para suceder a Manuel Adorni y recuperar la iniciativa comunicacional del gobierno.
- La designación ocurre tras la renuncia de Adorni en medio de una crisis institucional. Santilli, del PRO, busca priorizar la agenda económica y ordenar la gestión política.
- Santilli respaldó el liderazgo de Milei proyectando su reelección, lo que fortalece la alianza entre el PRO y los libertarios de cara al próximo año electoral.
Tras ser convocado por el presidente Javier Milei para suceder a Manuel Adorni, Diego Santilli definió su nuevo rol como "el desafío más importante" de su carrera política. En sus primeras declaraciones, el flamante jefe de Gabinete buscó dar vuelta la página de la crisis institucional, marcando una hoja de ruta centrada en la gestión económica y en el alineamiento total con el proyecto libertario.
El eje en la gestión y el "ruido" político
Santilli reconoció que su principal misión será recuperar la iniciativa comunicacional. Según el funcionario, los indicadores positivos de los últimos 45 días -como la baja de la inflación y el repunte del poder adquisitivo- quedaron "tapados" por el escándalo que rodeó la salida de su antecesor. "La agenda económica viene dando números muy positivos, pero el ruido político los opacó", señaló al remarcar que su prioridad para el segundo semestre será visibilizar estos avances.
Liderazgos y la relación con Mauricio Macri
A pesar de su procedencia del PRO, Santilli fue tajante respecto a la jerarquía del poder actual. Aunque confirmó haber conversado con Mauricio Macri tras su designación, evitó dar detalles de la charla y priorizó la figura presidencial. "El liderazgo hoy es clara y contundentemente de Javier Milei. Me gustaría que reelija para que el cambio continúe por décadas", afirmó.
Respecto a la integración entre el PRO y La Libertad Avanza, el exministro del Interior prefirió no hablar de alianzas electorales inmediatas. "Nuestra tarea es que la gestión sea contundente ahora; el año electoral es el que viene", dijo.
Además defendió la gestión de Adorni hasta el final. Sostuvo que el saliente jefe de Gabinete trabajó “hasta el último día” y que en la semana previa a su renuncia se aprobaron reformas en el Congreso, entre ellas el llamado “super Rigi” en Diputados y la cancelación de deuda histórica con holdouts. “Hasta el último día, cada vez que tenía un tema de una provincia o un tema de una reforma, Manuel siempre estuvo sacando el decreto necesario, sacando la resolución necesaria”, insistió.