Macri criticó a la jueza que frenó la baja de edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires

Resumen para apurados
- Mauricio Macri criticó este miércoles a la jueza bonaerense Marta Pascual por suspender temporalmente la aplicación de la ley del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia.
- La magistrada frenó la norma por 60 días al presumir riesgos para los derechos, medida que el exmandatario tildó de intromisión indebida sobre una ley sancionada por el Congreso.
- La controversia reabre la disputa sobre la división de poderes y posterga la baja de la imputabilidad en el distrito más poblado y con mayores índices delictivos del país.
El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, cuestionó este miércoles a la jueza Marta Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
En su cuenta de X (antes Twitter), el líder del PRO sostuvo que es “inaceptable” que una ley nacional quede temporalmente sin efecto “en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del país” por decisión de un juzgado provincial.
“La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones: ‘El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá’. Pero esos elementos que dice tener no fueron presentados”, afirmó.
Además, el ex jefe de Estado sostuvo que la medida representa una intromisión indebida del Poder Judicial sobre decisiones adoptadas por el Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo nacional.
“Esta es la controvertida situación en que quedamos: una norma del Congreso de la Nación, promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional y vigente en todo el territorio argentino, queda por ahora sin efecto, nada menos que en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del país. Todo por la decisión de un juzgado provincial”, remarcó.
Régimen Penal Juvenil: Macri cuestionó la decisión de una jueza bonaerese
Por último, Macri opinió que la decisión de Pascal constituye una “alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado”.
“La Argentina que soñamos solo se construye con jueces que respeten la Constitución”, concluyó.
Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicaciÃ³n de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires.— Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 9, 2026
La magistrada reconoce que su decisiÃ³n se basa Ãºnicamente en sus presunciones: âEl Poder Judicial noâ¦