Santilli habló sobre el acercamiento entre Milei y Macri: "Hay que tener paciencia"

Resumen para apurados
- Diego Santilli valoró en Buenos Aires el diálogo entre La Libertad Avanza y el PRO, pidiendo paciencia para forjar una eventual alianza electoral hacia 2027.
- El acercamiento inició tras una llamada entre Macri y Karina Milei, abriendo una mesa quincenal para limar asperezas y coordinar la agenda del Congreso.
- El entendimiento apunta a consolidar mayorías para las reformas gubernamentales y articular una estrategia conjunta que respalde la reelección de Javier Milei.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, expresó este lunes su optimismo por el acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO y pidió paciencia para avanzar en las conversaciones sobre una eventual alianza electoral de cara a 2027.
Santilli habló con la prensa luego de participar del acto oficial por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, realizado junto al Monumento al Libertador, en el barrio porteño de Retiro.
“Empezamos una etapa de diálogo interesante, un puente de trabajo. Dimos el puntapié inicial, la semana que viene nos vamos a volver a juntar y seguimos trabajando”, afirmó el funcionario.
El jefe de Gabinete destacó la conformación de una mesa de diálogo con el PRO, que tuvo su primera reunión la semana pasada en la Casa Rosada.
“Fue una buena conversación. Ahora lo seguimos llevando adelante con (Fernando) De Andreis, (Cristian) Ritondo, Martín (Menem) y Lule (Menem)”, señaló.
El posible acuerdo electoral
Consultado por el estado de las conversaciones para alcanzar un eventual acuerdo electoral en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, Santilli remarcó que el proceso recién comienza.
“Empezamos a trabajar ese camino, hay que tener paciencia, hay que llevarlo”, sostuvo.
La cumbre del jueves pasado se produjo luego de una conversación telefónica de unos 30 minutos entre el expresidente Mauricio Macri y Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.
Según explicaron desde ambos espacios, aquel primer encuentro no tuvo como objetivo cerrar de inmediato una alianza electoral, sino abrir formalmente una instancia de diálogo.
Tanto desde La Libertad Avanza como desde el PRO reconocen que todavía existen diferencias y que uno de los primeros objetivos es recomponer un vínculo político que durante los últimos meses estuvo atravesado por cruces y desconfianzas.
Tras la reunión, los participantes difundieron una declaración conjunta en la que señalaron: “Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo”.
En ese marco, acordaron mantener reuniones periódicas cada 15 días y avanzar también sobre la agenda parlamentaria de los próximos meses.
“También repasamos la agenda parlamentaria de los próximos meses para avanzar con las reformas que necesita la Argentina”, indicaron.
Santilli y las negociaciones con los gobernadores
En paralelo al diálogo con el PRO, Santilli continúa las conversaciones con los gobernadores para buscar consensos en el Congreso y avanzar con otros posibles acuerdos a nivel nacional de cara a 2027.
“Estamos trabajando con los gobernadores, lo venimos haciendo. Hemos sacado reformas que no salían en nuestro país hace más de 50 años”, afirmó.
El jefe de Gabinete explicó que se trata de una tarea que requiere negociaciones individuales con los mandatarios provinciales.
“Obviamente, es un trabajo que venimos llevando uno a uno y seguimos dialogando con los gobernadores, pero el diálogo tiene que ver con transformar, reformar, no dialogar por dialogar”, enfatizó.
¿Candidato en la provincia de Buenos Aires?
Por último, el funcionario evitó confirmar si tiene previsto competir por la Gobernación bonaerense en 2027.
Ante la consulta sobre sus aspiraciones personales, respondió que “falta mucho”.
Santilli sí dejó en claro cuál es, por ahora, su prioridad política: respaldar la continuidad de Javier Milei en la Casa Rosada.
“Yo dije que estoy trabajando para que el presidente reelija, que es lo que necesitamos todos los argentinos”, concluyó.