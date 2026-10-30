Franco Colapinto afronta el desafío del GP de México de Fórmula 1 y buscará recuperarse con Alpine
El piloto argentino regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los circuitos más exigentes del calendario por su altura y sus características técnicas. No participará de la primera práctica libre y comenzará su actividad este viernes en la segunda sesión.
La Fórmula 1 llega a México para disputar una nueva fecha de la temporada 2026 y Franco Colapinto se prepara para afrontar uno de los desafíos más particulares del campeonato. El argentino buscará recuperar terreno con Alpine después de su abandono en el Gran Premio de Estados Unidos, en un circuito donde la altura, la velocidad y la refrigeración de los motores pueden resultar determinantes.
El Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, presenta condiciones poco habituales para los equipos. La menor densidad del aire afecta el comportamiento aerodinámico de los monoplazas y reduce la capacidad de refrigeración de los motores y los frenos, lo que obliga a realizar ajustes específicos en la puesta a punto.
Para Colapinto, el principal interrogante será cómo responderá el Alpine A526 ante estas exigencias. “Con ganas de salir a pista. Puede ser un buen finde. Hay que ver cómo anda el auto en altura”, expresó el argentino en la previa de la competencia.
“El auto se comporta diferente. Se respira un poco peor; con el mate tenemos un plus. Hay menos refrigeración, hay menos aire para enfriar el auto”, explicó sobre las particularidades del circuito mexicano.
Sin embargo, Colapinto tendrá una dificultad adicional: no participará de la primera práctica libre del viernes. Alpine confirmó que el italiano Gabriele Minì ocupará su monoplaza durante esa sesión, en cumplimiento del reglamento que exige otorgar oportunidades a pilotos debutantes. Por lo tanto, el argentino recién saldrá a pista en el segundo entrenamiento, con una hora menos de preparación que buena parte de sus rivales.
Un circuito que exige precisión y velocidad
La pista mexicana cuenta con una extensión de 4,304 kilómetros y una de las rectas principales más extensas del campeonato, de aproximadamente 1,2 kilómetros, donde los autos pueden superar los 350 kilómetros por hora antes de una fuerte frenada para afrontar la primera curva.
Otro de los sectores más exigentes es el de las eses entrelazadas, donde los pilotos necesitan precisión para mantener el ritmo. A esto se suma el emblemático Foro Sol, un antiguo estadio de béisbol transformado en uno de los escenarios más característicos de la Fórmula 1, con miles de espectadores ubicados alrededor del trazado.
El circuito fue construido en 1959 y recibió su actual denominación en homenaje a los hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez. Para su regreso al calendario en 2015, fue remodelado por Hermann Tilke, quien modificó la histórica curva Peraltada e incorporó el paso por el sector del estadio.
Entre sus registros destacados aparece Max Verstappen, máximo ganador de la competencia con cinco victorias. Por su parte, Valtteri Bottas conserva el récord de vuelta en carrera, con un tiempo de 1m17s774 establecido en 2021.
Los antecedentes de Colapinto en México
El argentino ya conoce las dificultades del trazado. En 2024, cuando competía para Williams, largó desde el puesto 16 y logró avanzar cuatro posiciones para finalizar 12°.
Su experiencia de 2025 con Alpine fue más complicada. Después de clasificarse en la última posición, sufrió un toque con Lance Stroll en la primera curva y protagonizó un trompo. Sin embargo, consiguió recuperarse, completó las 71 vueltas y terminó 16°, inmediatamente detrás de su compañero Pierre Gasly.
Ahora, Colapinto intentará dejar atrás las dificultades de las últimas carreras y aprovechar las oportunidades que se presenten durante el fin de semana. El argentino viene de abandonar en Austin, donde un contacto con Arvid Lindblad provocó daños en su monoplaza.
“Vamos a intentar lo mejor posible y con ganas de volver a sumar”, aseguró Colapinto, que buscará reencontrarse con los puntos en la recta final de la temporada.
GP de México 2026: días y horarios de la Fórmula 1
Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 30 de octubre
Práctica libre 1: 15.30 a 16.30 (sin Colapinto).
Práctica libre 2: 19 a 20.
Sábado 31 de octubre
Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.
Clasificación: 18 a 19.
Domingo 1 de noviembre
- Carrera: 17 (71 vueltas).