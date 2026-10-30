Franco Colapinto afronta el desafío del GP de México de Fórmula 1 y buscará recuperarse con Alpine

La Fórmula 1 llega a México para disputar una nueva fecha de la temporada 2026 y Franco Colapinto se prepara para afrontar uno de los desafíos más particulares del campeonato. El argentino buscará recuperar terreno con Alpine después de su abandono en el Gran Premio de Estados Unidos, en un circuito donde la altura, la velocidad y la refrigeración de los motores pueden resultar determinantes.