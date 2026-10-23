Franco Colapinto mejoró su rendimiento en Austin y terminó 15° en la segunda práctica libre del GP de Estados Unidos

Colapinto mejoró su rendimiento
Franco Colapinto mostró una evolución en su rendimiento durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, disputada en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El piloto argentino de Alpine, que había finalizado en el 17° puesto durante el primer entrenamiento, consiguió mejorar sus registros en la segunda sesión y terminó en la 15° posición. De esta manera, el nacido en Pilar logró avanzar dos lugares respecto de su primera salida a pista y continuó sumando kilómetros de preparación para el resto del fin de semana.
Bandera a cuadros para la FP1: Colapinto cerró 17° y mandó Leclerc
Concluyó la primera sesión libre en el Circuito de las Américas. Franco Colapinto finalizó en el 17° escalón de la tabla, a dos lugares de su compañero Pierre Gasly, quien culminó 15°. Arriba no hubo cambios: Charles Leclerc se adueñó del mejor registro con la Ferrari, escoltado por Max Verstappen con el Red Bull y Lando Norris completando el podio provisional con McLaren. Los monoplazas volverán a acelerar en el trazado texano a partir de las 18:00 para disputar la segunda práctica.
Cierre con ritmo de carrera y la mira en la Copa de Constructores
A menos de seis minutos para la bandera a cuadros, la actividad se enfoca en tandas largas con el tanque lleno, por lo que los registros no bajan y la tabla se mantiene estable con Charles Leclerc al frente, escoltado por Max Verstappen y Lando Norris. Entre las novedades destacadas, Gabriel Bortoleto marcha octavo con el Audi, mientras que los Racing Bulls de Arvid Lindblad (9°) y Liam Lawson (10°) ratifican un rendimiento sólido que preocupa a Alpine: la escudería francesa está a 32 puntos de distancia en el certamen de equipos y necesita recortar terreno para aspirar a ese quinto puesto.
Paridad en Alpine: apenas tres décimas distancian a Gasly y Colapinto
Los dos monoplazas de la escudería francesa se ubican en la zona media con registros sumamente parejos. Pierre Gasly figura en la 13ª posición y Franco se sostiene 15°, separados por solo 320 milésimas y con el Haas de Esteban Ocon intercalado entre ambos.
Simulación de carrera: Franco vuelve a pista con tanque lleno
Tras su paso por el garaje, el piloto de Alpine retornó al asfalto para encarar una tanda con el depósito cargado y evaluar el ritmo de competencia. Como consecuencia directa del peso extra del monoplaza, los registros de vuelta del argentino serán considerablemente más lentos respecto a sus intentos clasificatorios anteriores.
Diversidad en la punta con tres constructores en el podio provisorio
Charles Leclerc sostiene a Ferrari en lo más alto del clasificador, escoltado por el Red Bull de Max Verstappen y el McLaren de Lando Norris en el tercer escalón. Inmediatamente detrás asoma George Russell en el cuarto lugar con Mercedes, mientras que los dos Alpine de Colapinto y Gasly permanecen guardados en el pitlane.
Respuesta de Gasly para escalar al 11° puesto
El piloto francés apretó el ritmo y trepó hasta la undécima colocación de la tabla. Con esta mejora superó a Colapinto por apenas tres décimas de diferencia, desplazando al argentino al 13° escalón del clasificador.
Franco sigue recortando y trepa al 12° lugar
Con récord personal en varios microsectores, el argentino limó valiosas décimas a su mejor tiempo en Austin y ganó otra posición en el clasificador general, quedando a un paso de meterse entre los diez mejores.
Paso adelante de Colapinto: escala al 13° lugar
Al completar su primer intento limpio y sin infracciones en Austin, el piloto argentino clavó los relojes en 1:38.677 para trepar siete posiciones en la tabla general. Con ese registro se acomodó 13°, sacándole una ventaja de ocho décimas a su compañero de garaje en Alpine, Pierre Gasly, quien marcha 18°.
1-2 provisional de Ferrari en el ecuador de la FP1
Cumplida la primera media hora de actividad en el Circuito de las Américas, Charles Leclerc y Lewis Hamilton marcan la pauta en lo más alto de la tabla de tiempos. Detrás de los monoplazas de Maranello asoman Lando Norris en la tercera colocación, Andrea Kimi Antonelli en el cuarto lugar y George Russell completando el top 5.
Giro anulado para Colapinto por límites de pista
La FIA le borró a Franco el único intento rápido que había completado hasta el momento tras exceder los límites del trazado. Sin registros válidos en las pantallas de tiempos, el piloto de Alpine figura provisionalmente en el 19° escalón.
Primer giro cronometrado para Franco, lejos de la punta
El de Alpine completó su primera vuelta rápida en 1:41.315, una marca que lo dejó a más de cuatro segundos del registro líder de Charles Leclerc. Con ese tiempo, el argentino se posiciona transitoriamente en el 18° lugar, cerrando la tabla entre quienes ya marcaron cronómetro.
Franco a pista: estrategia diferenciada con gomas blandas
El argentino dejó los boxes para iniciar su tanda de giros en Austin y sorprendió con la elección de compuestos: es el único piloto sobre el asfalto que monta los neumáticos blandos en este tramo de la sesión.
Leclerc desplaza a Verstappen en la cima de la FP1
Pese a manifestar su molestia por los baches y el rebote en el asfalto texano, Max Verstappen había bajado el tiempo de Norris para ponerse primero. Sin embargo, la punta le duró un suspiro: Charles Leclerc cerró una vuelta rápida instantes después y tomó el liderazgo provisional. Mientras tanto, Franco Colapinto continúa en el garaje a la espera de salir al trazado.
Comenzó la FP1
La mayor parte de los autos ya se encuentra en pista para la primera sesión de práctica. Franco Colapinto aún no dejó el box.
Test de software de la FIA al cierre de la FP1
Para prevenir los fallos de potencia vistos durante el fin de semana de Malasia, la FIA programó un ensayo especial en los últimos minutos de la primera práctica. Los pilotos deberán transitar a baja velocidad por el sector de la curva 15 para evaluar nuevas protecciones del sistema en condiciones de baja adherencia.
Comienza una seguidilla clave en el calendario
El Gran Premio de Estados Unidos abre un intenso triplete americano que continuará en México y culminará en Brasil. Tres fines de semana sin respiro que podrían sentenciar matemáticamente ambos campeonatos.
Estrategia en pista: la elección de compuestos para Austin
Con pronóstico seco para todo el fin de semana, Pirelli seleccionó su gama intermedia: duros (C2), medios (C3) y blandos (C4). Administrar la degradación sobre el asfalto texano será determinante a la hora de planificar las paradas en boxes.
La huella imborrable de Lewis Hamilton en Texas
Cinco de sus seis victorias en suelo estadounidense fueron en el Circuito de las Américas. Pese a que su presente lo encuentra en otra disputa dentro de la grilla, el británico siempre es una amenaza latente cada vez que pisa este trazado.
Los desafíos técnicos que propone el circuito
Con 5.513 metros y 20 variantes, la pista de Austin combina curvas veloces, frenadas bruscas y sectores lentos. Un dibujo exigente que obliga a encontrar un balance aerodinámico fino y suele evidenciar grandes diferencias de rendimiento entre monoplazas.
La tabla de posiciones: Antonelli, a tiro de la gloria
A falta de seis fechas, el italiano manda con 340 unidades y le saca 102 de luz a George Russell. Más atrás figuran Lewis Hamilton (229), Charles Leclerc (197) y Max Verstappen (196). El novato acaricia una consagración que quebraría récords históricos de precocidad.
Verstappen, encendido y al acecho
Más allá de la ventaja de Antonelli en la tabla, el neerlandés llega en racha tras imponerse en Sepang y Singapur. Con un Red Bull claramente más competitivo, buscará repetir el triunfo que se llevó de Austin la temporada pasada.
Revancha en Texas: Colapinto apunta a la zona de puntos
Tras un paso accidentado por Singapur con abandonos en el sprint y la final, el argentino busca cambiar de página. Marcha 12° en el certamen con 27 puntos y se enfoca en volver a pelear entre los diez primeros.
Match point para Kimi Antonelli
El piloto italiano llega a Austin con su primera posibilidad de gritar campeón. Para asegurar la corona este mismo domingo necesita ganar y que Russell y Hamilton queden rezagados, un escenario difícil pero factible dada la enorme ventaja que construyó durante el año.
Termo listo y concentración: Franco ya palpita la FP1
Las redes oficiales de Alpine publicaron imágenes de Franco en la previa de la actividad en Austin. Como era de esperarse, el pilarense mata la ansiedad en el paddock con unos buenos mates antes de subirse al monoplaza.
A calmer arrival for Franco this morning https://t.co/p55N7nt6Zf— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 23, 2026
Lo que tenés que saber
Desde 14.30, Franco Colapinto comenzará su participación en una nueva fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Será en la primera práctica libre del GP de Estados Unidos, en la ciudad de Austin.
El equipo Alpine necesita recuperarse tras el pésimo fin de semana en Singapur, donde sus dos coches terminaron abandonando. Además de lo que pase con el piloto argentino, el foco estará puesto en lo que suceda con el italiano Kimi Antonelli, que podría gritar campeón el domingo si se dan ciertos resultados.
La FP2 se correrá también hoy, desde las 18. Toda la acción se puede seguir por Fox Sports, ESPN y Disney +.