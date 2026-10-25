Franco Colapinto explicó qué pasó con su Alpine en Estados Unidos: “Se rompió toda la parte derecha del auto”

Franco Colapinto cerró con frustración su participación en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino tuvo que abandonar la carrera disputada en el Circuito de las Américas después de sufrir importantes daños en su Alpine tras un contacto con Arvid Lindblad. Al finalizar la competencia, reconoció que fue un fin de semana complicado, marcado por la penalización que arrastraba, las dificultades para avanzar en pista y una estrategia que no dio los resultados esperados.