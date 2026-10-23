Color y distensión en Austin: el blooper de Franco Colapinto con unos alfajores en la antesala del GP de Estados Unidos

En la jornada previa al inicio de la actividad oficial del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, Franco Colapinto volvió a tomar contacto con los fanáticos que viajaron hasta el Circuito de las Américas (COTA). Durante la jornada de prensa en el trazado de Austin, un grupo de hinchas argentinos arrojó una caja de alfajores por encima del alambrado perimetral. El piloto de Alpine saltó para atrapar el paquete, pero se le resbaló de las manos y cayó al suelo, lo que lo hizo trastabillar antes de levantarlo entre las risas y los aplausos del personal de la escudería. Tras agradecer el gesto y escuchar el cántico de los hinchas ("Olé, olé, olé, Franco, Franco"), el piloto continuó su recorrido en bicicleta por el paddock.