Color y distensión en Austin: el blooper de Franco Colapinto con unos alfajores en la antesala del GP de Estados Unidos
El piloto de Alpine compartió un momento con los fanáticos argentinos en el Circuito de las Américas al recibir un paquete desde la tribuna. Las actividades previas y la necesidad de recuperarse tras los abandonos en Singapur.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto protagonizó un blooper en Austin al intentar atrapar alfajores lanzados por hinchas para alentarlo antes del Gran Premio de Estados Unidos.
- El paquete se le cayó de las manos en el paddock. El episodio antecede su retorno a la competencia tras sufrir abandonos por fallas mecánicas en Singapur.
- El piloto de Alpine buscará sumar puntos y cortar la racha negativa este fin de semana en un circuito donde ya obtuvo resultados favorables en 2024.
En la jornada previa al inicio de la actividad oficial del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, Franco Colapinto volvió a tomar contacto con los fanáticos que viajaron hasta el Circuito de las Américas (COTA). Durante la jornada de prensa en el trazado de Austin, un grupo de hinchas argentinos arrojó una caja de alfajores por encima del alambrado perimetral. El piloto de Alpine saltó para atrapar el paquete, pero se le resbaló de las manos y cayó al suelo, lo que lo hizo trastabillar antes de levantarlo entre las risas y los aplausos del personal de la escudería. Tras agradecer el gesto y escuchar el cántico de los hinchas ("Olé, olé, olé, Franco, Franco"), el piloto continuó su recorrido en bicicleta por el paddock.
FRANCO Y LOS ALFAJORES 🇦🇷 Durante su recorrido por el circuito de Austin, el público argentino le entregó una caja de alfajores a Franco Colapinto. #F1 #Colapinto #USGP https://t.co/sQPwzAh6MF— Carburando (@CarburandoTV) October 23, 2026
La situación remite a lo ocurrido durante el Gran Premio de Las Vegas del año pasado, cuando el propio corredor repartió alfajores en los boxes del equipo e invitó a probarlos al director deportivo, Steve Nielsen, como parte de la costumbre de compartir mates y productos argentinos en el ambiente de la categoría. La agenda previa en Texas sumó además otras actividades: Colapinto recorrió el sector de hospitalidad acelerando en punto muerto una moto Yamaha de MotoGP perteneciente a Prima Pramac —estructura asociada a Alpine— y visitó un rancho para andar a caballo, imágenes que publicó en sus redes sociales.
En el plano deportivo, el fin de semana marcará el regreso a la pista del piloto argentino tras dos semanas del Gran Premio de Singapur, donde debió abandonar tanto en la carrera Sprint como en la prueba principal por problemas mecánicos en su Alpine. Con la intención de cortar esa racha en un circuito donde ya sumó puntos en su paso por Williams en 2024, el cronograma en Austin tendrá formato tradicional: comenzará este viernes con las prácticas libres, continuará el sábado con la clasificación y concluirá el domingo con la carrera principal, programada a 56 vueltas a partir de las 17.