Política "Voy por la reelección" en Tafí Viejo, debutan los narcotest en Yerba Buena y una sanción por $72 millones Dimes y diretes de la política de Tucumán. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL FACEBOOK DE ALEJANDRA MARTÍNEZ, INTENDENTA DE TAFÍ VIEJO Hace 2 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Beatriz AvilaMunicipalidad de Tafí ViejoMariano Javier NogueraDimes y diretesAlejandra Rodríguez Tamaño texto Comentarios Lo más popular Asueto en Tucumán por el Día de los Fieles Difuntos El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos” "El Militar" Sosa se descompensó en el juicio por el crimen de Érika Álvarez antes de prestar declaración Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga Ranking notas premium Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate? La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados El caso Moyano y la necesidad de aprender de lo ocurrido Recuerdos fotográficos: el Maestro Avelino, “el corazón de Tucumán”