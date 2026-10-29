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Súper fin de mes Comodín

Octubre se despide con promociones, 3 cuotas sin interés y más oportunidades para ahorrar.

Súper fin de mes Comodín
Por Redacción LA GACETA Hace 7 Hs

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, Supermercados Comodín presenta una nueva edición del Super Fin de Mes con alternativas para hacer rendir el presupuesto y aprovechar al máximo las compras de fin de mes.

Durante los tres días habrá ofertas en una amplia variedad de categorías, entre ellas productos de la canasta familiar, perfumería, bebidas y cuidado personal. Además, podrán financiar sus compras en 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias Visa y Mastercard.

El viernes 30 de octubre habrá un beneficio adicional: quienes paguen con tarjeta de débito o crédito a través de MODO desde la app de su banco podrán acceder a un 20% de reintegro, sujeto a las condiciones de la promoción.

Las propuestas estarán disponibles en todas las sucursales de la cadena y en Comodín en Casa, la tienda online, donde además estarán dando un descuento de $5.000 para quienes usen el código FINDE5000 en compras mínimas de $50.000.

Con esta nueva edición del Super Fin de Mes, Supermercados Comodín renueva su apuesta por ofrecer más alternativas para cuidar el bolsillo, combinando precios promocionales, opciones de financiación y beneficios para que las familias puedan aprovechar mejor su presupuesto.

Esta nota es de acceso libre.
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