Seguridad

El juicio por el crimen de Érika: la tercera jornada estuvo reservada para los informes de los forenses

TENSIÓN. Las partes escucharon atentamente las declaraciones de los peritos que realizaron los estudios.
TENSIÓN. Las partes escucharon atentamente las declaraciones de los peritos que realizaron los estudios. FOTOS/LA GACETA.

Tres médicos explicaron los trabajos que realizaron en este caso. La defensa de Sosa no quedó conforme y espera escuchar la opinión de los especialistas que contrató para que revisaran los informes.

Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, tres peritos forenses declararon en la tercera jornada del juicio contra Felipe Sosa por el crimen de Érika Álvarez para esclarecer las causas de su muerte.
  • Los médicos detallaron los estudios realizados sobre el cuerpo de la víctima, mientras la defensa del acusado cuestionó los informes y aguarda la exposición de peritos propios.
  • El contraste entre los peritajes oficiales y los de la defensa será clave para definir la responsabilidad de Sosa y el posterior veredicto del tribunal en el caso.
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