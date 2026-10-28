El juicio por el crimen de Érika: la tercera jornada estuvo reservada para los informes de los forenses
Tres médicos explicaron los trabajos que realizaron en este caso. La defensa de Sosa no quedó conforme y espera escuchar la opinión de los especialistas que contrató para que revisaran los informes.
Resumen para apurados
- En Tucumán, tres peritos forenses declararon en la tercera jornada del juicio contra Felipe Sosa por el crimen de Érika Álvarez para esclarecer las causas de su muerte.
- Los médicos detallaron los estudios realizados sobre el cuerpo de la víctima, mientras la defensa del acusado cuestionó los informes y aguarda la exposición de peritos propios.
- El contraste entre los peritajes oficiales y los de la defensa será clave para definir la responsabilidad de Sosa y el posterior veredicto del tribunal en el caso.
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