Encuesta: ¿cuál es la cábala de los hinchas de Atlético para ganarle a Platense?

Resumen para apurados
- Hinchas de Atlético Tucumán debaten hoy sus cábalas en un sondeo antes de enfrentar a Platense por la Copa Argentina, buscando aportar suerte para clasificar a la final.
- La iniciativa surge ante la semifinal del torneo federal, donde los simpatizantes repiten rituales como usar la misma ropa o mantener rutinas para acompañar al equipo decano.
- El cruce definirá al finalista del certamen integrador, reflejando el folklore popular y la expectativa deportiva en Tucumán de cara a un hito histórico para el club.
En el fútbol, la lógica no siempre alcanza para explicar todo. Hay quienes repiten la misma ropa, se sientan en el mismo lugar frente al televisor o cumplen al pie de la letra una rutina que, según ellos, ayudó a conseguir un triunfo. Otros prefieren no hablar demasiado antes de un partido importante por miedo a mufar; y también están los que aseguran que las cábalas no tienen ninguna influencia en lo que sucede dentro de la cancha. En la previa del cruce de Atlético contra Platense por la Copa Argentina, esa discusión volvió a aparecer entre los hinchas del "Decano".
En las últimas horas varios se preguntaron si deben respetar las cábalas que acompañaron al equipo en su último partido importante o si es mejor no modificar nada de lo que vienen haciendo.
La superstición forma parte del folclore del fútbol. A veces, un resultado favorable alcanza para convertir una costumbre cotidiana en un ritual que se repite durante semanas, meses o incluso años. Y cuando lo que está en juego es la posibilidad de avanzar en la Copa Argentina, cualquier detalle puede adquirir un significado especial para el hincha.
¿Vos también tenés una cábala cuando juega Atlético? ¿Vas a repetir los rituales del último partido importante o preferís dejar todo librado a lo que suceda en la cancha? Contanos en los comentarios qué hacés para acompañar al "Decano" en los partidos decisivos.