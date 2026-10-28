Encuesta: ¿cuál es la cábala de los hinchas de Atlético para ganarle a Platense?

En el fútbol, la lógica no siempre alcanza para explicar todo. Hay quienes repiten la misma ropa, se sientan en el mismo lugar frente al televisor o cumplen al pie de la letra una rutina que, según ellos, ayudó a conseguir un triunfo. Otros prefieren no hablar demasiado antes de un partido importante por miedo a mufar; y también están los que aseguran que las cábalas no tienen ninguna influencia en lo que sucede dentro de la cancha. En la previa del cruce de Atlético contra Platense por la Copa Argentina, esa discusión volvió a aparecer entre los hinchas del "Decano".