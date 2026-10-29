La Estación Experimental abre sus puertas para mostrar 117 años de historia, ciencia e innovación
La Eeaoc participará por primera vez de la Noche de los Museos, con una muestra de instrumental centenario, los principales hitos de la investigación agroindustrial y espacios interactivos para toda la familia.
Resumen para apurados
- La Estación Experimental Obispo Colombres abrirá sus puertas este sábado en Las Talitas, Tucumán, por la Noche de los Museos, para mostrar 117 años de innovación agroindustrial.
- Por primera vez, la institución exhibirá instrumental histórico, hitos de biotecnología y espacios interactivos, facilitando el acceso con transporte gratuito desde la capital.
- La iniciativa proyecta consolidar un museo permanente para visitas educativas y turísticas, integrándose al circuito del Museo de la Industria Azucarera provincial.
La historia de la agroindustria tucumana, desde sus primeros instrumentos de medición y laboratorio hasta los avances en biotecnología y maquinaria de precisión, tendrá un espacio propio este sábado en la Noche de los Museos.
Por primera vez, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) se sumará a la iniciativa con una muestra que permitirá recorrer sus más de 117 años de trayectoria, conocer sus principales aportes científicos y descubrir cómo evolucionaron las investigaciones vinculadas con los cultivos de la provincia.
La propuesta se desarrollará de 19 a 23 en el edificio central de la institución, ubicado en avenida William Cross 3150, en Las Talitas. La iniciativa surgió dentro de la propia Estación Experimental, con la intención de comenzar a visibilizar el patrimonio histórico, científico y tecnológico acumulado durante más de un siglo de trabajo.
“Siempre rondaba el comentario entre todos los que estamos hace más tiempo de qué lindo sería poder hacer un museo de un sector de la Estación donde uno pueda visibilizar toda esa historia”, explicó Hernán Salas López, director técnico de la Eeaoc, durante una entrevista con LG Play.
El directivo señaló que la participación en esta edición representa una primera experiencia para la institución, que busca poner en valor tanto los elementos conservados como los resultados de las investigaciones desarrolladas a lo largo de su historia. Según contó, la propuesta tuvo una buena recepción entre los trabajadores, que colaboraron con tareas de preparación y acondicionamiento para montar la muestra.
Instrumentos y avances tecnológicos
El recorrido estará organizado en distintos espacios. En el edificio central se expondrán los principales hitos de la historia de la institución, con sus logros en las áreas agrícola e industrial presentados en paneles explicativos e iluminados.
Uno de los sectores estará dedicado al instrumental antiguo que la Eeaoc conservó durante décadas. Allí se podrán observar microscopios, elementos de laboratorio de química y equipos utilizados para medir variables meteorológicas, entre otros objetos que forman parte del patrimonio de la entidad.
“Era todo material, todo instrumental que tenemos guardado, conservado. Es la oportunidad para empezar a sacar, acondicionar y visibilizar todo”, destacó Salas López.
La muestra también permitirá conocer la evolución de las investigaciones sobre mejoramiento genético, manejo de cultivos e introducción de nuevas especies. Ese recorrido histórico se combinará con contenidos vinculados con la biotecnología y la maquinaria de precisión, para mostrar los cambios en las herramientas y los conocimientos aplicados a la producción agroindustrial.
Además, habrá una sala con propuestas interactivas y juegos pensados para que los chicos puedan participar de la experiencia. La intención es ofrecer una actividad que reúna historia, ciencia y tecnología, con contenidos accesibles para visitantes de distintas edades.
Una muestra que busca convertirse en un museo permanente
Aunque la apertura se enmarca en la Noche de los Museos, la intención de la Estación Experimental es mantener montada una parte de la exposición para recibir visitas programadas durante el año.
La institución ya tiene experiencia en la recepción de delegaciones de escuelas, colegios, universidades, productores de otras provincias y otros países, además de funcionarios. La nueva propuesta apunta a ampliar esas actividades y avanzar, a futuro, hacia la posibilidad de contar con un museo estable.
“Creemos que es una propuesta muy interesante para la familia en pleno”, sostuvo el director técnico, quien remarcó que esta primera edición servirá también para evaluar la experiencia y proyectar nuevas iniciativas.
La Eeaoc se encuentra en avenida William Cross 3150, continuación de la calle Monteagudo, en Las Talitas, a unos 500 metros del límite con San Miguel de Tucumán. Según se informó durante la entrevista, habrá transporte gratuito desde plaza Independencia y la institución dispondrá de una trafic para realizar traslados, con una capacidad aproximada de 15 personas por viaje. También se puede llegar en la línea 7 de ómnibus.
La propuesta busca integrarse, además, con el circuito del Museo de la Industria Azucarera, ubicado en el parque 9 de Julio, para ofrecer un recorrido que permita conocer distintas dimensiones de la actividad azucarera tucumana.