La Noche de los Museos en Tucumán tendrá una apertura especial y nuevas propuestas culturales

Resumen para apurados
- Este sábado, la Red de Museos de Tucumán celebrará la Noche de los Museos en la provincia para acercar el patrimonio cultural a la comunidad con 28 espacios abiertos.
- El evento ofrecerá traslados gratuitos y visitas guiadas, destacando la reapertura parcial del Museo Timoteo Navarro en obras y el regreso del 53.° Salón provincial.
- La inauguración de la Reserva Spilimbergo para más de mil obras y la recuperación del patrimonio consolidan la reactivación del circuito artístico a largo plazo.
Tucumán se prepara este sábado para una nueva edición de la Noche de los Museos, propuesta que reunirá a instituciones culturales de la Capital y del interior con actividades artísticas, exposiciones y experiencias destinadas a acercar el patrimonio provincial a la comunidad.
La iniciativa, organizada por la Red de Museos de Tucumán, buscará convocar al público con una agenda que incluirá música, danza y gastronomía, además de las muestras permanentes de cada espacio.
La presidenta del Ente Cultural, Sandra Maldonado, destacó el trabajo conjunto de las instituciones que integran la Red, entre ellas organismos provinciales, la Universidad y la Municipalidad.
Según explicó, el Ente Cultural participará con nueve museos: cinco ubicados en la Capital y cuatro en el interior. “Es una tarde-noche espectacular para pasar en familia, para disfrutar de todo lo que se realiza en cada museo”, invitó la funcionaria.
El Timoteo Navarro, uno de los protagonistas
Uno de los principales atractivos será la apertura parcial del Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro, que permitirá conocer parte del proceso de restauración del edificio. La iniciativa representa un primer acercamiento del público a los trabajos que se llevan adelante en uno de los espacios emblemáticos del patrimonio artístico tucumano.
“Es una primera apertura en la que vamos a mostrar el proceso de restauración del museo, porque toda la comunidad artística y la comunidad en general lo están esperando realmente”, señaló Maldonado.
La jornada también marcará el regreso de los premios del Salón a su sede habitual, con la realización de la 53.ª edición. A esto se sumará la inauguración de la Reserva Lino Spilimbergo, un espacio destinado a resguardar más de 1.000 obras de arte contemporáneo, que se incorporará a los recorridos de esta edición.
Cómo llegar a los museos
Para facilitar la participación, se dispondrán alternativas de traslado hacia los espacios más alejados. De acuerdo con lo informado por Maldonado, habrá servicios de transporte de AETAT y colectivos de la Municipalidad, con salidas desde la plaza Independencia.
La funcionaria recomendó consultar en los puntos de encuentro los horarios y la organización de los recorridos. Además, quienes prefieran trasladarse en bicicleta podrán participar de las actividades de MetaBici, que también incluirá visitas a distintos museos.