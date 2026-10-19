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El Louvre cerró sus puertas por una protesta estudiantil: "Estamos orgullosos de bloquear el mayor museo del mundo"

Cerca de medio centenar de estudiantes de la Escuela del Louvre y de Bellas Artes impidieron la apertura del museo en París.

LA FAMOSA PIRÁMIDE. El Louvre vuelve a estar en el centro de la crisis.
LA FAMOSA PIRÁMIDE. El Louvre vuelve a estar en el centro de la crisis.
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este lunes, estudiantes de arte bloquearon el acceso al Museo del Louvre en París para apoyar las protestas juveniles y repudiar la presunta represión policial en Francia.
  • Cerca de 50 alumnos impidieron el ingreso matutino en un contexto de creciente conflictividad social y marchas estudiantiles por mejoras educativas y costo de vida.
  • La medida aprovecha la visibilidad global del recinto para presionar al gobierno, sumándose a previas huelgas que profundizan la crisis operativa del emblemático museo.
Resumen generado con IA

La jornada en Francia comenzó con las puertas cerradas en el museo más visitado del mundo. Un grupo de manifestantes impidió este lunes la apertura del Louvre, en París, como parte de una protesta en respaldo al movimiento estudiantil y en rechazo a lo que denuncian como "represión policial".

La dirección del recinto confirmó a la agencia AFP que el acceso quedó bloqueado desde primera hora de la mañana, cuando estaba previsto recibir al público.

La acción fue encabezada por cerca de medio centenar de estudiantes de la Escuela del Louvre y se sumaron alumnos de Bellas Artes, según el sindicato CFDT. 

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En las afueras del edificio repartieron panfletos con una frase provocadora: "Estamos orgullosos de anunciarles que bloqueamos el mayor museo del mundo". 

Desde la administración del museo aclararon que la protesta no tiene un vínculo directo con la pinacoteca, sino que la eligieron por su visibilidad para dar a conocer sus reclamos.

El trasfondo social y el aniversario del robo

Las demandas de los estudiantes se enmarcan en un clima de conflictividad que atraviesa a Francia desde hace semanas, con movilizaciones de liceos que exigen mejores condiciones educativas.

El sábado pasado, una marcha contra el costo de vida derivó en disturbios y saqueos de una magnitud inédita según las autoridades, con más de 2.400 detenidos.

Los jóvenes que bloquearon el Louvre se desmarcaron de esos incidentes y centraron su mensaje en el derecho a estudiar, trabajar y vivir en condiciones dignas.

La fecha del bloqueo no fue elegida al azar: se cumple exactamente un año del espectacular robo de joyas que sumió al museo en una crisis institucional. Desde aquel episodio, el acceso al Louvre ya había sido interrumpido en varias oportunidades por reclamos del personal, que pide mejoras salariales y laborales. 

A eso se suma ahora la protesta estudiantil, que dejó al recinto sin visitantes durante la mañana.

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