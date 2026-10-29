CulturaArte y cultura

El ex banco Provincia y el Correo se suman a "La Noche de los Museos”

Cerrado al público desde hace más de 10 años, el edificio de San Martín y Laprida integrará un circuito junto al Palacio de Correos, donde desde ese día permanecerá funcionando un espacio de exposición de objetos históricos.

EX BANCO PROVINCIA. El imponente inmueble se inauguró el 14 de abril de 1928, con lo que en poco más de un año y medio cumple un siglo.
EX BANCO PROVINCIA. El imponente inmueble se inauguró el 14 de abril de 1928, con lo que en poco más de un año y medio cumple un siglo.
Por Santiago Pérez Cerimele Hace 4 Hs

La oferta de la XIX edición de “La Noche de los Museos”, que se realizará entre las 19 y las 23 del sábado, incluirá un recorrido por edificios emblemáticos ubicados en el microcentro de San Miguel de Tucumán. Se trata del “Circuito Virasoro”, que abarca dos obras del arquitecto Alejandro Virasoro: el ex Banco Provincia de Tucumán y el Palacio de Correos.

Según Matías Córdoba, socio y director de Bit Arquitectos, la firma que elabora el estudio de prefactibilidad para la puesta en valor del ex Banco Provincia (construido como Banco de la Provincia de Tucumán y hoy sede de la Secretaría de Estado de Hacienda), el recorrido tendrá tres paradas: la Federación Económica de Tucumán (FET), en San Martín 427; el ex Banco, en Laprida y San Martín; y el Palacio de Correos, en Córdoba esquina 25 de Mayo. “El circuito nace por un anteproyecto de puesta en valor del edificio del ex Banco Provincia en el cual estamos trabajando, cuyo eje no es solo abarcar lo que es el edificio en sí, sino también toda el área de influencia de este; es decir, los circuitos turísticos y culturales que se podrían incorporar. Sobre esa base hicimos un relevamiento de muchos edificios históricos de la ciudad”, explicó Córdoba a LA GACETA. Y añadió: “Entendemos que, para cuidar el patrimonio, no basta solo con visibilizarlo, sino que debemos concientizar, conocerlo y saber de qué se trata y cuál es la historia”.

La Estación Experimental debuta en “La Noche de los Museos”

La Estación Experimental debuta en “La Noche de los Museos”

El recorrido del “Circuito Virasoro” comienza en la FET, donde los visitantes deben acreditarse y retirar un pasaporte simbólico con el primer sello. Allí habrá una feria de fotografía contemporánea. En cada una de las dos siguientes paradas se estampa un sello; y quienes reúnan los tres participarán por una fotografía enmarcada, cuyo ganador se anunciará el 16 de noviembre en las redes de Bit.

Al ex Banco Provincia se ingresará por la ochava, tal como lo hacía el público cuando allí funcionaba la entidad financiera. Se realizarán visitas guiadas de 15 minutos al hall central del edificio. Córdoba precisó que, debido a cuestiones de seguridad, los grupos tendrán un cupo de 40 personas. Durante el paseo podrán apreciar el mobiliario de época montado escenográficamente. “También vamos a iluminar la cúpula, que es muy contemplativa y muy poca gente la conoce”, indicó.

LAPRIDA Y SAN MARTÍN. El estudio Bit Arquitectos avanza con un anteproyecto que persigue el objetivo ulterior de poner en valor el edificio del ex Banco Provincia de Tucumán: “Es mucho más barato restaurar; y estas intervenciones dan una plusvalía a la zona”. LAPRIDA Y SAN MARTÍN. El estudio Bit Arquitectos avanza con un anteproyecto que persigue el objetivo ulterior de poner en valor el edificio del ex Banco Provincia de Tucumán: “Es mucho más barato restaurar; y estas intervenciones dan una plusvalía a la zona”.

El edificio fue inaugurado el 14 de abril de 1928; está protegido por normativas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y de la Provincia. “Es un edificio que pasó más de 10 años cerrado al público. Si bien allí actualmente funciona la Secretaría de Hacienda, no está abierto a la ciudadanía en general. Nos parece una buena oportunidad para abrirlo y que la gente lo conozca”, señaló Córdoba.

La Noche de los Museos en Tucumán tendrá una apertura especial y nuevas propuestas culturales

La Noche de los Museos en Tucumán tendrá una apertura especial y nuevas propuestas culturales

Sobre qué se espera después de esa noche, el director de Bit adelantó: “Nuestra idea sería que esto ya quede instaurado dentro de ‘La Noche de los Museos’, y que eventualmente el edificio pueda seguir abriéndose para usos culturales o turísticos”.

EL CORREO. El edificio, Monumento Histórico Nacional, ubicado en el corazón del microcentro de la Capital, se levantó entre 1925 y 1939. EL CORREO. El edificio, Monumento Histórico Nacional, ubicado en el corazón del microcentro de la Capital, se levantó entre 1925 y 1939.

La tercera parada es el Palacio de Correos, un Monumento Histórico Nacional, que se levantó entre 1925 y 1939. Allí, esa noche, se inaugurará un museo en el primer piso que, según contó Córdoba, quedará funcionando de manera permanente, más allá del evento. Con ese objetivo, señaló que Bit colaboró con una asociación de trabajadores de artes visuales en la curaduría de objetos antiguos que el Correo tenía guardados. “Ellos veían que tenían un montón de cosas guardadas y no tenían cómo mostrarlas, y querían que cuando la gente vaya al Correo no solo vaya a mandar una carta o a buscar algo, sino que tenga una propuesta más”, explicó. Además, en el Correo está vigente una muestra de filatelia, que también funcionará esa noche, y los días subsiguientes.

CÓRDOBA Y 25 DE MAYO. La “Noche de los Museos” marcará el estreno de un espacio en el Correo que seguirá funcionando con este fin de manera permanente. CÓRDOBA Y 25 DE MAYO. La “Noche de los Museos” marcará el estreno de un espacio en el Correo que seguirá funcionando con este fin de manera permanente.

El circuito se inscribe en el anteproyecto de puesta en valor del ex Banco Provincia, que cumplirá 100 años en 2028. Según Córdoba, el estudio se desarrolla en el marco de la modernización del Estado provincial, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Su primera etapa concluyó con un diagnóstico que determinó que las instalaciones eléctricas, sanitarias, contra incendios y termomecánica agotaron su vida útil, mientras que la estructura y los materiales originales permiten pensar en su recuperación.

Vuelve la Noche de los Museos con gran reapertura del Timoteo Navarro

Vuelve la Noche de los Museos con gran reapertura del Timoteo Navarro

Córdoba aclaró que se trata de un anteproyecto y no de un proyecto, y que en ese marco de trabajo se llevaron a cabo talleres participativos de los cuales participaron el Ente Cultural, la Dirección de turismo de la Municipalidad, personal de la Universidad Nacional de Tucumán y el Colegio de Arquitectos, entre otros. Uno de esos talleres se hizo el 29 de mayo en la FET y reunió a 36 participantes.

Realista

Consultado sobre si el edificio podría abrirse a exposiciones y/o a eventos culturales antes de 2028, año del Centenario, Córdoba se mostró realista. “El proyecto llevará un tiempo. No sé si la obra completa podrá estar hasta 2028; pero haciendo pequeñas acciones dentro del edificio, que están enmarcadas en un proyecto, se podría llegar a empezar a darle un uso cultural, turístico o el que fuera”, contestó. En total, el edificio abarca una superficie de 7.780,18 m².

Córdoba consideró que la cúpula del ex Banco Provincia resulta un espacio ideal para llevar a cabo exposiciones de esculturas o de arte contemporáneo: “No hay grandes espacios para poder hacer instalaciones en la ciudad y este lugar es ideal para eso. Además, sería un buen impulso para empezar a poner en agenda el patrimonio, y refuncionalizar otros edificios. Es mucho más barato y más económico restaurar un edificio que está en malas condiciones antes que hacer uno nuevo; y estas intervenciones dan una plusvalía a la zona”.

Respecto del uso futuro, opinó a título de ciudadano. “Me parece que un centro cultural ahí sería fantástico, frente a la plaza, sería muy simbólico. Y a su vez el edificio tiene un faro en la cúpula que marcaba que el banco estaba ahí, se veía desde muy lejos, un faro que giraba. Tiene todo un simbolismo de Tucumán”, concluyó.

Temas TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánFederación Económica de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Llorar, festejar y después seguir adelante”: el equipo que ganó Elevate con un shampoo sólido
1

“Llorar, festejar y después seguir adelante”: el equipo que ganó Elevate con un shampoo sólido

Los Números de Oro de LA GACETA del 28 de octubre de 2026
2

Los Números de Oro de LA GACETA del 28 de octubre de 2026

El bloque del PJ en el Senado recuperó un miembro
3

El bloque del PJ en el Senado recuperó un miembro

La Iglesia exige la ley contra la ludopatía infantojuvenil
4

La Iglesia exige la ley contra la ludopatía infantojuvenil

El trabajo en la era digital: capacitación gratuita en la FET
5

El trabajo en la era digital: capacitación gratuita en la FET

Ranking notas premium
Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
1

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

El Gobierno amplió los subsidios de luz para Tucumán y otras provincias del Norte
2

El Gobierno amplió los subsidios de luz para Tucumán y otras provincias del Norte

Condenaron a Javier Chuky Casanova a tres años de prisión efectiva por tenencia de drogas
3

Condenaron a Javier "Chuky" Casanova a tres años de prisión efectiva por tenencia de drogas

Truco o trato: los fantasmas que merodean 2027
4

Truco o trato: los fantasmas que merodean 2027

El juicio por Érika: Sosa desvinculó a “Chicho” Díaz y horas después le concedieron el arresto domiciliario
5

El juicio por Érika: Sosa desvinculó a “Chicho” Díaz y horas después le concedieron el arresto domiciliario

Más Noticias
Entre energías femeninas, tradwives y el matrimonio infantil: cuánto cambió realmente el lugar de las mujeres

Entre energías femeninas, tradwives y el matrimonio infantil: cuánto cambió realmente el lugar de las mujeres

Súper fin de mes Comodín

Súper fin de mes Comodín

Libros: “Relatos de Humba”, una travesía que se inicia en la Italia profunda y llega a Tucumán

Libros: “Relatos de Humba”, una travesía que se inicia en la Italia profunda y llega a Tucumán

Los argentinos le piden al papa León XIV que priorice la pobreza y la paz

Los argentinos le piden al papa León XIV que priorice la pobreza y la paz

El trabajo en la era digital: capacitación gratuita en la FET

El trabajo en la era digital: capacitación gratuita en la FET

La Iglesia exige la ley contra la ludopatía infantojuvenil

La Iglesia exige la ley contra la ludopatía infantojuvenil

El bloque del PJ en el Senado recuperó un miembro

El bloque del PJ en el Senado recuperó un miembro

Los Números de Oro de LA GACETA del 28 de octubre de 2026

Los Números de Oro de LA GACETA del 28 de octubre de 2026

Comentarios