El ex banco Provincia y el Correo se suman a "La Noche de los Museos”

Según Matías Córdoba, socio y director de Bit Arquitectos, la firma que elabora el estudio de prefactibilidad para la puesta en valor del ex Banco Provincia (construido como Banco de la Provincia de Tucumán y hoy sede de la Secretaría de Estado de Hacienda), el recorrido tendrá tres paradas: la Federación Económica de Tucumán (FET), en San Martín 427; el ex Banco, en Laprida y San Martín; y el Palacio de Correos, en Córdoba esquina 25 de Mayo. “El circuito nace por un anteproyecto de puesta en valor del edificio del ex Banco Provincia en el cual estamos trabajando, cuyo eje no es solo abarcar lo que es el edificio en sí, sino también toda el área de influencia de este; es decir, los circuitos turísticos y culturales que se podrían incorporar. Sobre esa base hicimos un relevamiento de muchos edificios históricos de la ciudad”, explicó Córdoba a LA GACETA. Y añadió: “Entendemos que, para cuidar el patrimonio, no basta solo con visibilizarlo, sino que debemos concientizar, conocerlo y saber de qué se trata y cuál es la historia”.