El ex banco Provincia y el Correo se suman a "La Noche de los Museos”

La oferta de la XIX edición de “La Noche de los Museos”, que se realizará entre las 19 y las 23 del sábado, incluirá un recorrido por edificios emblemáticos ubicados en el microcentro de San Miguel de Tucumán. Se trata del “Circuito Virasoro”, que abarca dos obras del arquitecto Alejandro Virasoro: el ex Banco Provincia de Tucumán y el Palacio de Correos.
Según Matías Córdoba, socio y director de Bit Arquitectos, la firma que elabora el estudio de prefactibilidad para la puesta en valor del ex Banco Provincia (construido como Banco de la Provincia de Tucumán y hoy sede de la Secretaría de Estado de Hacienda), el recorrido tendrá tres paradas: la Federación Económica de Tucumán (FET), en San Martín 427; el ex Banco, en Laprida y San Martín; y el Palacio de Correos, en Córdoba esquina 25 de Mayo. “El circuito nace por un anteproyecto de puesta en valor del edificio del ex Banco Provincia en el cual estamos trabajando, cuyo eje no es solo abarcar lo que es el edificio en sí, sino también toda el área de influencia de este; es decir, los circuitos turísticos y culturales que se podrían incorporar. Sobre esa base hicimos un relevamiento de muchos edificios históricos de la ciudad”, explicó Córdoba a LA GACETA. Y añadió: “Entendemos que, para cuidar el patrimonio, no basta solo con visibilizarlo, sino que debemos concientizar, conocerlo y saber de qué se trata y cuál es la historia”.
El recorrido del “Circuito Virasoro” comienza en la FET, donde los visitantes deben acreditarse y retirar un pasaporte simbólico con el primer sello. Allí habrá una feria de fotografía contemporánea. En cada una de las dos siguientes paradas se estampa un sello; y quienes reúnan los tres participarán por una fotografía enmarcada, cuyo ganador se anunciará el 16 de noviembre en las redes de Bit.
Al ex Banco Provincia se ingresará por la ochava, tal como lo hacía el público cuando allí funcionaba la entidad financiera. Se realizarán visitas guiadas de 15 minutos al hall central del edificio. Córdoba precisó que, debido a cuestiones de seguridad, los grupos tendrán un cupo de 40 personas. Durante el paseo podrán apreciar el mobiliario de época montado escenográficamente. “También vamos a iluminar la cúpula, que es muy contemplativa y muy poca gente la conoce”, indicó.
El edificio fue inaugurado el 14 de abril de 1928; está protegido por normativas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y de la Provincia. “Es un edificio que pasó más de 10 años cerrado al público. Si bien allí actualmente funciona la Secretaría de Hacienda, no está abierto a la ciudadanía en general. Nos parece una buena oportunidad para abrirlo y que la gente lo conozca”, señaló Córdoba.
Sobre qué se espera después de esa noche, el director de Bit adelantó: “Nuestra idea sería que esto ya quede instaurado dentro de ‘La Noche de los Museos’, y que eventualmente el edificio pueda seguir abriéndose para usos culturales o turísticos”.
La tercera parada es el Palacio de Correos, un Monumento Histórico Nacional, que se levantó entre 1925 y 1939. Allí, esa noche, se inaugurará un museo en el primer piso que, según contó Córdoba, quedará funcionando de manera permanente, más allá del evento. Con ese objetivo, señaló que Bit colaboró con una asociación de trabajadores de artes visuales en la curaduría de objetos antiguos que el Correo tenía guardados. “Ellos veían que tenían un montón de cosas guardadas y no tenían cómo mostrarlas, y querían que cuando la gente vaya al Correo no solo vaya a mandar una carta o a buscar algo, sino que tenga una propuesta más”, explicó. Además, en el Correo está vigente una muestra de filatelia, que también funcionará esa noche, y los días subsiguientes.
El circuito se inscribe en el anteproyecto de puesta en valor del ex Banco Provincia, que cumplirá 100 años en 2028. Según Córdoba, el estudio se desarrolla en el marco de la modernización del Estado provincial, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Su primera etapa concluyó con un diagnóstico que determinó que las instalaciones eléctricas, sanitarias, contra incendios y termomecánica agotaron su vida útil, mientras que la estructura y los materiales originales permiten pensar en su recuperación.
Córdoba aclaró que se trata de un anteproyecto y no de un proyecto, y que en ese marco de trabajo se llevaron a cabo talleres participativos de los cuales participaron el Ente Cultural, la Dirección de turismo de la Municipalidad, personal de la Universidad Nacional de Tucumán y el Colegio de Arquitectos, entre otros. Uno de esos talleres se hizo el 29 de mayo en la FET y reunió a 36 participantes.
Realista
Consultado sobre si el edificio podría abrirse a exposiciones y/o a eventos culturales antes de 2028, año del Centenario, Córdoba se mostró realista. “El proyecto llevará un tiempo. No sé si la obra completa podrá estar hasta 2028; pero haciendo pequeñas acciones dentro del edificio, que están enmarcadas en un proyecto, se podría llegar a empezar a darle un uso cultural, turístico o el que fuera”, contestó. En total, el edificio abarca una superficie de 7.780,18 m².
Córdoba consideró que la cúpula del ex Banco Provincia resulta un espacio ideal para llevar a cabo exposiciones de esculturas o de arte contemporáneo: “No hay grandes espacios para poder hacer instalaciones en la ciudad y este lugar es ideal para eso. Además, sería un buen impulso para empezar a poner en agenda el patrimonio, y refuncionalizar otros edificios. Es mucho más barato y más económico restaurar un edificio que está en malas condiciones antes que hacer uno nuevo; y estas intervenciones dan una plusvalía a la zona”.
Respecto del uso futuro, opinó a título de ciudadano. “Me parece que un centro cultural ahí sería fantástico, frente a la plaza, sería muy simbólico. Y a su vez el edificio tiene un faro en la cúpula que marcaba que el banco estaba ahí, se veía desde muy lejos, un faro que giraba. Tiene todo un simbolismo de Tucumán”, concluyó.