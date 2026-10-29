Valentina Pergolini reveló por qué no quiere seguir los pasos de su papá, Mario Pergolini.

Resumen para apurados
- Valentina Pergolini explicó recientemente que prioriza la actuación antes que los medios como su padre Mario, para forjar una identidad profesional propia en Argentina.
- La joven de 20 años actuó en el musical Despertar de primavera, estudia en la UADE y rueda una producción audiovisual vinculada a Sebastián Ortega tras superar audiciones.
- Apuesta a expandir su carrera hacia la música y la ficción teatral, consolidando un perfil independiente sin depender del peso mediático de su apellido familiar.
Valentina Pergolini, la hija menor de Mario Pergolini, comienza a consolidar su propio camino artístico con la actuación como principal apuesta. A sus 20 años, participa en proyectos teatrales y audiovisuales, mientras continúa su formación en distintas disciplinas. Aunque creció en una familia ligada al mundo de los medios, tiene claro que quiere construir una carrera con identidad propia.
La joven no reniega de la influencia de su padre, a quien admira y considera una persona fundamental en su vida. Sin embargo, reconoce que sus intereses profesionales son diferentes y que su prioridad es crecer a partir de sus propias experiencias, sin quedar definida únicamente por su apellido.
Valentina Pergolini explicó por qué quiere construir un camino diferente al de Mario Pergolini
“Lo amo a mi papá y lo admiro muchísimo, pero mi camino es muy distinto al de él. No hay manera de no linkearme, pero la verdad es que mi búsqueda personal es muy diferente a la suya”, expresó Valen al hablar sobre el vínculo con el conductor.
La joven también contó que no le gustaría que su padre la entrevistara en Otro Día Perdido, el programa que conduce por El Trece. Aunque reconoce la importancia de Mario en su vida, busca que su desarrollo profesional tenga una identidad propia y no quede asociado exclusivamente a la trayectoria de su familia.
Su postura se relaciona con una decisión que viene sosteniendo desde hace tiempo: concentrarse en su formación, participar de castings y avanzar en proyectos que le permitan demostrar sus capacidades.
La actuación, la vocación que Valentina Pergolini nunca abandonó
Aunque sus padres la incentivaron a practicar distintas actividades deportivas durante su infancia, hubo una disciplina a la que siempre volvió: la actuación. “Siempre me encantó actuar, es lo único que nunca dejé”, contó. Según explicó, probó numerosos deportes, pero ninguno logró despertar en ella el mismo interés que las clases de teatro.
Esa vocación comenzó a traducirse en oportunidades concretas. Valentina fue elegida por Fer Dente para participar en el musical Despertar de primavera, que se despidió de la escena nacional con tres funciones con entradas agotadas en Rosario.
Actualmente, divide su tiempo entre las clases de actuación, baile y canto, sus estudios de Gestión de Medios en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y el rodaje de un proyecto audiovisual vinculado a Sebastián Ortega, sobre el que todavía no puede brindar detalles.
Música y formación: los proyectos que Valentina Pergolini quiere explorar
Si bien la actuación ocupa hoy el centro de sus objetivos, Valentina también quiere desarrollarse en la música. Está estudiando piano y producción musical, dos áreas que le interesaban desde hacía tiempo, pero que antes no se animaba a explorar.
“Quiero emprender mi camino en la música en algún momento”, explicó. Además, reconoció que hoy se siente más preparada para probar nuevas experiencias y ampliar sus posibilidades artísticas.
La importancia de la formación es algo que incorporó desde su entorno familiar. Según contó, sus padres siempre le transmitieron que un buen artista debe conocer distintas disciplinas y explorar diferentes mundos para enriquecer su trabajo.
Esa idea se refleja en su presente, en el que combina estudios, entrenamiento y oportunidades laborales para construir una carrera propia.
Cómo enfrenta las críticas y el peso de ser la hija de Mario Pergolini
Valentina reconoce que tener el respaldo de su familia es una ventaja, especialmente en una profesión en la que los rechazos forman parte del camino. Sin embargo, también busca que su trabajo sea valorado por el esfuerzo que hay detrás de cada oportunidad.
“Tengo mucha suerte por el hecho de que mi familia siempre me apoyó. Todo el tiempo pude contar con su contención y eso me ha servido mucho, sobre todo en esos momentos en que las cosas no salen como uno quiere”, señaló.
En las redes sociales, donde tiene presencia en Instagram y TikTok, comparte proyectos artísticos, actividades con amigos y tendencias, aunque mantiene bajo reserva buena parte de su vida privada. Su perfil funciona principalmente como una vidriera de su trabajo.
Frente a las críticas y los comentarios sobre su apellido, prefiere concentrarse en sus objetivos y en la preparación que exige cada oportunidad. “Estoy muy tranquila con lo que hago y lo que soy. Yo sé, y la gente que me rodea también, todo lo que hago para formarme… a todos los castings a los que voy”, afirmó.
Así, Valentina Pergolini busca abrirse camino en la actuación y explorar otras disciplinas sin negar sus raíces, pero con una convicción clara: su futuro artístico dependerá de la identidad que consiga construir por sí misma.