Valentina Pergolini reveló por qué abandonó Popstars antes de empezar: "Tuve que elegir"

Resumen para apurados
- Valentina Pergolini reveló en una entrevista que abandonó el reality Popstars tras cuatro días de grabación debido a la superposición con otros proyectos laborales.
- La artista había superado el multitudinario casting a espaldas de su padre, Mario Pergolini, tras haber debutado profesionalmente en la obra teatral Despertar de Primavera.
- Su salida del ciclo musical le permitirá sumarse a la serie En el barro de Sebastián Ortega, mientras no descarta participar en otros programas televisivos más adelante.
Valentina Pergolini, hija de Mario Pergolini, decidió abandonar Popstars pocos días después de haber comenzado la competencia. Un mes más tarde, la joven contó qué ocurrió y explicó los motivos que la llevaron a dejar el programa.
La artista había conseguido avanzar en el multitudinario casting del reality tras interpretar “Baby One More Time”, el clásico de Britney Spears. Entre miles de participantes, logró superar la primera instancia y fue convocada para continuar en la competencia.
Sin embargo, apenas unos días después de comenzar las grabaciones, Valentina decidió dar un paso al costado. Según habían informado desde Los Profesionales con Flor, por El Nueve, su salida se produjo porque había sido convocada para otros proyectos.
Valentina Pergolini contó por qué dejó Popstars
En diálogo con Primicias Ya, Valentina Pergolini recordó sus primeros días en Popstars y destacó la experiencia que tuvo junto al equipo del programa.
“Por lo poco que estuve, fueron como cuatro días de grabaciones, la verdad es que súper bien. El equipo, re lindo. Me dio mucha lástima tener que irme porque realmente fue una buena experiencia”, contó.
La hija de Mario Pergolini también reconoció que, si no hubieran aparecido nuevas oportunidades laborales, habría continuado en el reality.
“Sí, obvio. A veces la vida te pone otros proyectos, otras cosas, y uno tiene que elegir. Pero si no, sí, me re hubiese gustado”, aseguró.
Uno de los proyectos que se vinculó con su salida fue En el barro, la serie de Sebastián Ortega, en la que Valentina formará parte de la tercera temporada. Según había trascendido, las grabaciones de la producción ya estaban en marcha.
¿Volvería Valentina Pergolini a un reality?
Aunque su paso por Popstars fue breve, la joven no descartó volver a participar en un programa de televisión. Consultada sobre la posibilidad de formar parte nuevamente de un reality, respondió de manera afirmativa.
“¿En un reality? Sí, ¿por qué no? Siempre hay que ver el momento en el que uno está parado en la vida, pero sí, obvio”, sostuvo.
La joven también habló de su familia y contó que su padre no sabía que se había presentado al casting. Según explicó, suele mantener en secreto sus audiciones hasta conocer el resultado.
“No le había dicho. Yo soy así, no cuento nunca cuando estoy audicionando nada”, explicó.
A pesar de la sorpresa inicial, Valentina destacó el acompañamiento que recibe de su entorno: “Mi papá siempre súper acompañándome en todos mis proyectos, mi familia en general. Estoy re contenta con el entorno que tengo y que me acompaña siempre en todo lo que hago”.
Qué dijo Valentina Pergolini sobre su papá y la posibilidad de cantar con él
La joven también se refirió a Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en El Trece, y celebró el presente profesional de su padre.
“Le va súper bien y estoy muy contenta por él. Todo lo que logra siempre es, para mí, de mis mayores admiraciones”, expresó.
Además, dejó abierta la posibilidad de visitar el programa para cantar. Incluso imaginó la posibilidad de compartir ese momento con sus hermanos.
“No te digo que no porque nunca digas nunca. Quizás en algún momento se me pueda dar. Con mis hermanos me gustaría, quizás”, afirmó.
Quién es Valentina Pergolini
Valentina Pergolini viene desarrollando su carrera principalmente vinculada con las artes escénicas. Antes de llegar a Popstars, participó de distintas audiciones y se formó en actuación, canto y danza.
En el casting del reality obtuvo el número 2274 y quedó entre las participantes que superaron la primera etapa presencial. Para su presentación de 30 segundos a capella eligió “Baby One More Time”, uno de los grandes éxitos de Britney Spears.
La joven también tuvo una experiencia profesional en el teatro musical. Debutó en el circuito comercial porteño con Despertar de Primavera, una producción dirigida por Fernando Dente que se presentó en el Teatro Ópera de la calle Corrientes.
“Es la primera producción que hago. Toda mi vida estudié actuación, canto, baile e hice presentaciones y muestras, pero profesionalmente es mi primera vez”, había contado en diálogo con La Nación.
Además de su formación artística, Valentina mantiene una presencia activa en redes sociales. En TikTok reúne más de 50 mil seguidores, donde comparte videos vinculados con maquillaje, su vida cotidiana y distintos contenidos relacionados con su actividad.
Actualmente continúa estudiando artes escénicas y complementa su formación con clases de danza, teatro y canto.