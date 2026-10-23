Quién es Dolores Galán, la esposa de Mario Pergolini, y a qué se dedica
Dolores Galán lleva casi cuatro décadas junto a Mario Pergolini, pero eligió mantenerse lejos de la exposición mediática. Es psicóloga, trabaja en el ámbito clínico y se especializa en temas vinculados con la infancia y la adolescencia.
Resumen para apurados
- Dolores Galán, psicóloga y esposa de Mario Pergolini desde 1990 en Argentina, trabaja en la clínica infanto-juvenil alejada por elección de la exposición mediática de su pareja.
- La pareja se conoció a finales de los años 80 y formó una familia con tres hijos; Pergolini destacó el rol de Galán para mantener los pies sobre la tierra ante su propia fama.
- Tras casi cuatro décadas juntos, el matrimonio consolida una dinámica reservada mientras sus hijos avanzan en sus carreras en la psicología, el streaming y el arte.
Mientras Mario Pergolini construyó una extensa trayectoria en la radio y la televisión argentina, su esposa, Dolores Galán, eligió un camino alejado de la exposición pública. Psicóloga de profesión, desarrolla su carrera en el ámbito clínico y participa en espacios de formación vinculados con la infancia y la adolescencia.
La pareja lleva casi cuatro décadas de historia en común y es una de las más duraderas del mundo del espectáculo. Se conocieron a fines de los años 80, cuando él comenzaba a ganar notoriedad en los medios y ella tenía 18 años y estudiaba Psicología.
Dolores Galán, la psicóloga que eligió mantenerse lejos de las cámaras
A diferencia de su marido, Galán construyó su vida profesional fuera del ambiente del espectáculo. Se desempeña en la clínica privada y participa en charlas y capacitaciones sobre infancia y adolescencia. Además, es coordinadora del Diplomado en Infancia y Adolescencia desde el Modelo Sistémico.
Su profesión también ocupa un lugar importante en la dinámica familiar. En distintas entrevistas, Pergolini destacó que su esposa siempre tuvo una mirada propia y que sus consejos lo ayudaron a mantener los pies sobre la tierra, incluso durante los momentos de mayor exposición mediática.
El conductor reconoció que la fama puede modificar la forma en que una persona se vincula con su entorno y valoró que Galán mantuviera una vida independiente de su popularidad. Esa diferencia de perfiles fue una de las características de la pareja a lo largo de los años.
Cómo comenzó la historia de amor de Mario Pergolini y Dolores Galán
El vínculo nació a finales de la década de 1980, durante una reunión de amigos. Pergolini tenía 26 años y comenzaba a consolidarse como una figura reconocida de la radio, mientras que Dolores era una joven estudiante de Psicología.
La relación avanzó hasta que ambos se casaron en 1990, en una ceremonia íntima. Desde entonces, atravesaron distintas etapas personales y profesionales sin convertir su vida privada en un asunto habitual de la prensa.
En una entrevista, el conductor reflexionó sobre los cambios que experimenta una pareja con el paso del tiempo y recordó que no es lo mismo una relación durante la juventud que volver a encontrarse después de criar a los hijos y atravesar nuevas etapas de la vida.
Tomás, Matías y Valentina: los tres hijos de la pareja
Mario Pergolini y Dolores Galán formaron una familia con tres hijos: Tomás, Matías y Valentina, quienes desarrollaron intereses y recorridos profesionales diferentes.
Tomás, el mayor, nació en 1994 y se acercó al mundo de la conducción y el streaming, aunque también se interesó por la gastronomía y su formación profesional en ese ámbito.
Matías, nacido en 1998, estudió Psicología, al igual que su madre, y se graduó como licenciado en 2025. También se vinculó con la música como DJ y tuvo participaciones en espacios de streaming.
Valentina, la menor, nació en 2006 y se orientó hacia el mundo artístico. Se formó en canto, baile y actuación, y debutó en el musical Despertar de Primavera en junio de 2025, bajo la dirección de Fer Dente.
Con el paso del tiempo, la familia mantuvo un perfil relativamente reservado en comparación con la exposición pública de Pergolini.