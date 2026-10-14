La última entrevista de “Roña” Castro con Pergolini: el accidente que casi lo mata y sus 15 hijos
El ex campeón mundial de boxeo visitó Otro día perdido semanas antes de morir y recordó el grave accidente que lo dejó 31 días en terapia intensiva. También habló de su familia y sorprendió con varias confesiones personales.
Resumen para apurados
- El exboxeador Jorge «Roña» Castro murió el 14 de octubre tras descompensarse en Morón, semanas después de brindar su última entrevista en televisión con Mario Pergolini.
- En dicha emisión, Castro repasó el choque casi fatal que superó para volver a pelear, sus siete matrimonios, sus 15 hijos y la ayuda alimentaria que brindaba a miles de personas.
- La muerte del excampeón conmueve al deporte argentino y deja un legado imborrable tanto por sus títulos mundiales como por su compromiso social en comedores bonaerenses.
Jorge “Roña” Castro murió este miércoles 14 de octubre y dejó una huella en el boxeo argentino, tanto por sus logros deportivos como por su historia de superación y su compromiso solidario. Su última aparición televisiva había sido el 16 de septiembre, cuando visitó Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por la pantalla de El Trece.
Durante la entrevista, el ex campeón mundial habló sobre su trabajo comunitario, recordó el grave accidente automovilístico que lo mantuvo internado durante más de un mes y compartió detalles de su vida personal. Con su habitual sentido del humor, también contó cuántos hijos y nietos tiene y sorprendió al revelar cuántos matrimonios tuvo a lo largo de su vida.
El compromiso solidario de Jorge “Roña” Castro: la ayuda a miles de personas
Durante su paso por el programa de Mario Pergolini, Castro fue presentado por su trabajo social, que consistía en coordinar la asistencia alimentaria para miles de personas a través de comedores y merenderos. Según se detalló en la emisión, su labor alcanzaba a unas 6.400 personas mediante 14 comedores y nueve merenderos.
El exboxeador destacó el acompañamiento que recibía para sostener esa tarea y reconoció el aporte de distintos sectores para garantizar la entrega de alimentos. “Hoy en día agradezco al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a las fábricas que nos dan mercadería, con la Fundación Locomotora abastecemos a la gente que más necesita”, expresó.
Su testimonio permitió conocer una faceta de Castro que iba más allá de su trayectoria deportiva: el trabajo cotidiano para acompañar a familias que atravesaban dificultades económicas.
El accidente que casi le cuesta la vida a “Roña” Castro
Uno de los momentos más impactantes de la entrevista llegó cuando Castro recordó el grave accidente automovilístico que sufrió al chocar contra un árbol. Las heridas fueron tan severas que permaneció 31 días internado en terapia intensiva.
Durante ese período, algunos medios de comunicación llegaron a anunciar erróneamente su muerte. Al recordar lo sucedido, el ex boxeador relató una experiencia particular que tuvo cuando recuperó el conocimiento en el hospital. “Le decía a la madre de los chicos ‘mirá, cerrá la ventana que se va a volar la palomita’... yo veía la palomita blanca”, contó.
Las consecuencias físicas del choque fueron graves: sufrió fracturas en ambas piernas, el hombro y las costillas, además de una lesión pulmonar y la pérdida de sus dientes.
Sin embargo, Castro logró recuperarse y volver a competir. Para rehabilitarse, comenzó a caminar en una pileta y luego avanzó con su recuperación. “Decían que no iba a caminar, pero empecé a caminar contra las paredes y a los nueve meses volví a pelear”, recordó.
Cuántos hijos y nietos tenía Jorge “Roña” Castro
En otro tramo de la charla, Pergolini le preguntó por su familia. Castro respondió que tenía 15 hijos y explicó, entre bromas, que el mayor tenía 42 años y el menor, 16. “Yo tenía que poblar la Argentina”, lanzó con humor.
El excampeón mundial también habló del vínculo que mantenía con ellos y destacó la relación de cercanía que construyó con sus hijos a lo largo de los años. “Hoy en día mis hijos son mis amigos”, afirmó.
Sin embargo, reconoció que le costaba recordar algunas fechas familiares. Con naturalidad, contó que podía olvidarse de los cumpleaños de sus propios hijos. La familia también se amplió con la llegada de sus nietos: Castro aseguró que tenía 14 y, al referirse a sus hijas, bromeó: “Mis hijas son como el padre”.
Jorge “Roña” Castro reveló cuántos matrimonios tuvo
La vida sentimental del exboxeador también fue parte de la conversación. Durante la entrevista, Castro mencionó a su novia, Noelia, y aseguró que atravesaba una etapa tranquila. Fue entonces cuando Pergolini le preguntó cuántas veces se había casado. La respuesta sorprendió al conductor. “Siete matrimonios tuve”, reveló Castro.
El exboxeador explicó que durante sus años de mayor éxito deportivo contaba con una situación económica favorable y que eso le había permitido sostener un estilo de vida distinto. “A todos les di por igual. En ese momento era campeón del mundo, la ganaba fácil siendo campeón. Hoy en día vivo bien, no tiro manteca al techo, pero vivo tranquilo”, concluyó.
Aquella entrevista, emitida pocas semanas antes de su muerte, dejó un retrato de Castro en el que convivían sus recuerdos más difíciles, su faceta familiar, el humor y su compromiso con quienes necesitaban ayuda.