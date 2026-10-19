RIGI: el Gobierno aprobó un proyecto petrolero de Pluspetrol y GyP en Vaca Muerta por U$S 12.240 millones

La primera etapa, prevista desde mayo de 2025 hasta fines de 2037, demandará una inversión de U$S 4.175 millones. El programa incluye la perforación de 206 pozos en el sector sur, la puesta en marcha de las dos primeras plantas de tratamiento -con capacidad conjunta para procesar 50.000 barriles diarios de petróleo y seis millones de metros cúbicos de gas por día- y la construcción de los ductos de evacuación.