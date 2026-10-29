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Alpine evalúa limitar la agenda mediática de Franco Colapinto tras las 13.000 amenazas contra Pierre Gasly

El asesor de la escudería, Flavio Briatore, advirtió que podrían reducir las entrevistas y la exposición pública del piloto argentino si continúan las agresiones en redes contra su compañero de equipo.

Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte tras el cruce con Colapinto
Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte tras el cruce con Colapinto FOTO: web
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Alpine evalúa restringir la agenda mediática de Franco Colapinto tras las 13.000 amenazas de muerte que recibió su compañero Pierre Gasly luego del GP de España.
  • El conflicto surgió por un cruce en pista durante la carrera, lo que desató agresiones virtuales hacia el piloto francés y su familia, pese al repudio del argentino.
  • La FIA prevé rastrear agresores con inteligencia artificial y prohibirles el ingreso a circuitos, remarcando la responsabilidad de los pilotos ante el odio digital.
Resumen generado con IA

La escudería Alpine evalúa implementar un estricto bloqueo informativo sobre Franco Colapinto que limitaría sus declaraciones ante los medios de comunicación y su presencia pública. 

La medida preventiva fue contemplada por las autoridades de la estructura francesa luego de que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) revelara que el piloto francés Pierre Gasly sufrió 13.000 amenazas de muerte tras un cruce en pista entre ambos corredores durante el Gran Premio de España.

Polémica en la Fórmula 1: un periodista inglés dijo que Colapinto fue sancionado “por ser argentino”

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La advertencia fue formulada por Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo Alpine, quien señaló que la escudería podría restringir el acceso periodístico, la concesión de entrevistas y la generación de contenidos oficiales al argentino si persisten las agresiones digitales dirigidas a su compañero o a otros integrantes de la categoría.

Si bien hasta el momento no se formalizó ningún tipo de sanción ni restricción ejecutada, la sola posibilidad de recortar el contacto mediático provocó malestar e indignación entre los seguidores del joven piloto.

Las 13.000 amenazas a Gasly que encendieron las alarmas de la FIA

El conflicto escaló a nivel institucional cuando el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, dio a conocer la magnitud de los ataques sufridos por Gasly durante una entrevista con el medio estadounidense The Drive. "Pierre Gasly tuvo 13.000 amenazas contra su vida. ¡13.000! Si luchamos contra esto solos, vamos a fracasar; no podemos hacerlo solos", expresó el dirigente de la entidad madre del automovilismo mundial.

Las intimidaciones en las redes sociales no se dirigieron únicamente hacia el piloto francés, sino que también alcanzaron a su pareja y a distintos integrantes de su entorno familiar. 

Ante el desborde de mensajes de odio, el propio Franco Colapinto rechazó públicamente el comportamiento de un sector de los usuarios y solicitó de forma explícita a sus fanáticos que no ataquen a otros competidores.

El origen de la disputa entre Colapinto y Gasly en el Gran Premio de España

El desencadenante de la agresión digital ocurrió durante las vueltas finales de la competencia disputada en la pista española, cuando ambos integrantes de Alpine se disputaban la posición en pista. Colapinto solicitó por radio el intercambio de lugares para no perder tiempo en el clasificador frente al avance de Oscar Piastri. "Chicos, no perdamos tiempo. Cambio, cambio. ¿Hola? Vamos, ¡cambio! Honestamente, oh, dios mío", expresó el argentino con evidente frustración ante la negativa de la radio.

Gasly decidió mantener su línea defensiva sin ceder el paso, lo que derivó en un desgaste prematuro de sus neumáticos que lo obligó a ingresar a boxes en el tramo final. Como consecuencia de la parada, el francés finalizó la competencia en el 12.º lugar, mientras que Colapinto logró conservar el séptimo puesto en el clasificador por delante del auto de McLaren

La resolución del cruce generó la reacción violenta de fanáticos que volcaron su enojo de manera masiva contra las cuentas oficiales del corredor galo.

Sanciones con Inteligencia Artificial e inhabilitación a circuitos

Frente a la multiplicación del acoso digital, la FIA busca reforzar su programa institucional United Against Online Abuse e implementar sistemas basados en Inteligencia Artificial para rastrear e identificar las cuentas anónimas detrás de las amenazas. 

Ben Sulayem advirtió que el deporte corre el riesgo de verse gravemente afectado por el abuso en internet y propuso sanciones severas que incluyan la prohibición de ingreso a los eventos oficiales a los espectadores violentos, como así también penalizaciones a miembros de la prensa que promuevan la hostilidad en las plataformas digitales.

Para dimensionar el peligro de las intimidaciones, el titular del organismo recordó el caso de una comisaria deportiva que debió renunciar a su cargo tras recibir amenazas de muerte y agresión sexual. 

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En este marco, el máximo dirigente de la FIA remarcó que la protección en el entorno digital no debe recaer de forma exclusiva en los jefes de equipo, sino también en los propios pilotos. "Los pilotos también tienen responsabilidad porque son embajadores y modelos a seguir. Proteger a otro piloto también los protege a ellos", enfatizó Ben Sulayem.


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