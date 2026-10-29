Alpine evalúa limitar la agenda mediática de Franco Colapinto tras las 13.000 amenazas contra Pierre Gasly

El origen de la disputa entre Colapinto y Gasly en el Gran Premio de España

El desencadenante de la agresión digital ocurrió durante las vueltas finales de la competencia disputada en la pista española, cuando ambos integrantes de Alpine se disputaban la posición en pista. Colapinto solicitó por radio el intercambio de lugares para no perder tiempo en el clasificador frente al avance de Oscar Piastri. "Chicos, no perdamos tiempo. Cambio, cambio. ¿Hola? Vamos, ¡cambio! Honestamente, oh, dios mío", expresó el argentino con evidente frustración ante la negativa de la radio.