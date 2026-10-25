Polémica en la Fórmula 1: un periodista inglés dijo que Colapinto fue sancionado “por ser argentino”

El motivo real del castigo

La sanción, claro, no tiene relación con su nacionalidad. Colapinto recibió una penalización de diez posiciones porque Alpine colocó en su auto una cuarta unidad de electrónica de control, cuando el reglamento permite usar tres por temporada. El argentino había terminado 14° en la clasificación, tras su eliminación en la Q2, y por eso largó desde el fondo de la grilla. Después de la qualy, admitió que el auto no le respondía en los pianos ni en las zonas bacheadas y apostó al ritmo de carrera. “Ojalá tengamos menos degradación que los demás”, se ilusionó.