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Gran Premio de México: por qué Franco Colapinto no correrá la primera práctica libre del viernes

El piloto argentino no formará parte de la tanda inicial del viernes en la Ciudad de México. La razón responde a un requisito del reglamento de la Fórmula 1.

Franco Colapinto deberá ceder su lugar a Gabriele Mini.
Franco Colapinto deberá ceder su lugar a Gabriele Mini. Imagen: La Nación/Darko Bandic - AP
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto no disputará la primera práctica libre del GP de México este viernes porque debe ceder su butaca al novato Gabriele Mini por reglamento de la F1.
  • La normativa exige ceder dos prácticas al año a un novato, algo que el argentino ya hizo en Hungría. Además, llega tras sufrir un abandono reciente en el circuito de Austin.
  • El piloto buscará revertir su mala racha en la FP2 y la carrera, adaptándose rápido a la altura mexicana para volver a pelear por puntos en una parrilla muy exigente.
Resumen generado con IA

La gira asiática y el reciente paso por el Circuito de las Américas parecen completar un panorama complejo para Franco Colapinto, quien fue posicionado entre los “perdedores” del clásico listado de la categoría reina en el que se eligen las mejores y peores performances. El argentino atraviesa su etapa más compleja de resultados en la Fórmula 1, luego de no poder completar el circuito en Austin y sumar un nuevo abandono. Frente a este panorama y por reglamento, el pilarense no saldrá a pista en el primer ensayo en tierras aztecas.

Franco Colapinto no correrá la primera práctica libre del GP de México: ¿quién lo reemplazará?

Franco Colapinto no correrá la primera práctica libre del GP de México: ¿quién lo reemplazará?

Sumido en un contexto poco favorable, Colapinto se salteará la FP1 del Gran Premio de México tras su paso por COTA. Sin embargo, su ausencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez no responde a un problema de rendimiento, sino a una cuestión normativa de la Fórmula 1. El bonaerense deberá dejar su asiento a Gabriele Mini para la tanda matutina del viernes.

La razón por la que Colapinto se ausentará de la Práctica Libre 1

Esta norma de la categoría establece que cada piloto titular debe ceder su lugar a un rookie (novato) en al menos dos sesiones de entrenamientos libres a lo largo de la temporada. Para Colapinto, esta será la segunda ocasión en el año en que cumpla con la exigencia, tras haberle entregado su puesto a Paul Aron durante la FP1 del Gran Premio de Hungría. De esta manera, el argentino recién saldrá al trazado mexicano a partir de las 19:00 (hora argentina) para disputar la segunda práctica libre del día.

El escenario no será sencillo para el bonaerense, ya que el circuito de Ciudad de México presenta condiciones muy particulares, principalmente marcadas por los más de 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Esto exige un ajuste fino en la puesta a punto del coche y resta un tiempo valioso de adaptación. Sin embargo, Colapinto dejó en claro su objetivo de dar vuelta la página tras el trago amargo en Austin, donde debió abandonar tras un toque con Arvid Lindblad: “Espero con ganas salir a pista el viernes por la tarde y, ojalá, iniciar un fin de semana competitivo para nosotros. La gran altitud sumará un desafío diferente, pero buscaremos quedar en la posición más competitiva posible”, señaló.

Gabriele Mini de la Fórmula 2 se presentará en la Práctica Libre 1 en lugar de Colapinto. Gabriele Mini de la Fórmula 2 se presentará en la Práctica Libre 1 en lugar de Colapinto. Imagen: Infobae/AlpineF1Team

Quién es Gabriele Mini, el piloto de 21 años que tendrá una gran oportunidad 

Por su parte, el joven italiano Gabriele Mini, de 21 años y miembro de la Alpine Academy, afrontará su primera experiencia oficial al volante de un monoplaza de la máxima categoría en una sesión de Gran Premio. El piloto, que marcha cuarto en el campeonato de la Fórmula 2, aprovechó la oportunidad para agradecer a la estructura de la escudería y a Flavio Briatore por la confianza, remarcando que su principal meta será aportar datos clave en el simulador y en el asfalto para que tanto Pierre Gasly como el argentino puedan pelear por los puntos.

Con este panorama, la escudería buscará mantener el impulso tras romper una sequía de tres carreras sin sumar gracias al décimo puesto conseguido por Gasly en Estados Unidos. Para Colapinto, la cita mexicana representará la oportunidad inmediata de cortar la racha negativa, reencontrarse con el ritmo en pista y volver a pelear en la zona de puntos dentro de una parrilla cada vez más exigente.

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