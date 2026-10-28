Gran Premio de México: por qué Franco Colapinto no correrá la primera práctica libre del viernes

El escenario no será sencillo para el bonaerense, ya que el circuito de Ciudad de México presenta condiciones muy particulares, principalmente marcadas por los más de 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Esto exige un ajuste fino en la puesta a punto del coche y resta un tiempo valioso de adaptación. Sin embargo, Colapinto dejó en claro su objetivo de dar vuelta la página tras el trago amargo en Austin, donde debió abandonar tras un toque con Arvid Lindblad: “Espero con ganas salir a pista el viernes por la tarde y, ojalá, iniciar un fin de semana competitivo para nosotros. La gran altitud sumará un desafío diferente, pero buscaremos quedar en la posición más competitiva posible”, señaló.