El paradisíaco destino que eligió Colapinto para descansar antes del GP de México

Revancha en México

El argentino llega a México con ganas de cortar una racha negativa. En Austin tuvo que abandonar después de un toque con Arvid Lindblad que le dañó el fondo y el pontón del Alpine. “No es bonito ver el final de la carrera desde fuera por segunda carrera consecutiva”, lamentó. “Ahora tengo muchas ganas de ir a Ciudad de México y espero que nuestra suerte cambie allí”, agregó.