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El paradisíaco destino que eligió Colapinto para descansar antes del GP de México

El piloto de Alpine pasó dos días en Baja California Sur junto a su equipo de trabajo. El domingo, a las 17, correrá en la Ciudad de México.

ELEGANTE. Franco Colapinto, de saco, en una de las noches de su descanso en Los Cabos.
ELEGANTE. Franco Colapinto, de saco, en una de las noches de su descanso en Los Cabos.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto descansó dos días en Los Cabos antes del GP de México de F1 para recargar energías tras su abandono en el Gran Premio de Austin.
  • Acompañado por su equipo técnico, combinó paseos en yate con exigente entrenamiento físico para adaptarse a la altura del Autódromo Hermanos Rodríguez.
  • El argentino buscará cortar su racha negativa y sumar puntos este domingo en Ciudad de México, tras ceder la primera práctica libre al novato Gabriele Minì.
Resumen generado con IA

Después del amargo abandono en Austin, Franco Colapinto eligió un lugar paradisíaco para recargar energías antes del Gran Premio de México. El piloto de Alpine pasó dos días en Los Cabos, en Baja California Sur, antes de viajar a la Ciudad de México, donde este fin de semana se correrá la fecha 19 de la temporada.

El argentino estuvo acompañado por su equipo de trabajo más cercano: sus mánagers María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, su entrenador, Lucas Benamo, y su fisioterapeuta, Miguel Presencia. Las imágenes que compartieron en las redes mostraron un paseo en yate, momentos en la playa y algunas escenas en la cocina.

DESCANSO. Franco Colapinto, junto a su equipo de trabajo en Los Cabos, antes del GP de México. DESCANSO. Franco Colapinto, junto a su equipo de trabajo en Los Cabos, antes del GP de México.

El descanso, de todos modos, no fue total. Benamo publicó un video de Colapinto corriendo en una cinta, y también hubo tiempo para el trabajo de cuello, clave para soportar las exigencias del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.

RELAX. Colapinto disfrutó de dos días en Baja California Sur antes de viajar a la Ciudad de México. RELAX. Colapinto disfrutó de dos días en Baja California Sur antes de viajar a la Ciudad de México.

Revancha en México

El argentino llega a México con ganas de cortar una racha negativa. En Austin tuvo que abandonar después de un toque con Arvid Lindblad que le dañó el fondo y el pontón del Alpine. “No es bonito ver el final de la carrera desde fuera por segunda carrera consecutiva”, lamentó. “Ahora tengo muchas ganas de ir a Ciudad de México y espero que nuestra suerte cambie allí”, agregó.

Colapinto no participará de la primera práctica del viernes, a las 15.30 de la Argentina, porque Alpine le dará su auto al italiano Gabriele Minì, piloto de su academia. El argentino volverá a la pista en el segundo entrenamiento, a las 19.

El sábado, a las 14.30, se disputará la última práctica, y a las 18 llegará la clasificación. La carrera, a 71 vueltas, será el domingo a las 17 y se podrá ver por Fox Sports y Disney+. Colapinto marcha 12° en el campeonato, con 27 puntos.

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