¿Messi y Cristiano juntos en La Bombonera? Las estrellas que ya confirmaron su presencia en la despedida de Tevez

La ilusión de juntar a Messi y Cristiano

El gran sueño del “Apache” es reunir a Messi y a Cristiano Ronaldo, con quien jugó en Manchester United entre 2007 y 2009. “A Cristiano lo voy a buscar yo”, había anticipado. El portugués terminará su temporada con Al Nassr el 14 de diciembre, mientras que Messi, ya retirado de la Selección, aspira a jugar la final de la MLS el 18 de diciembre. Si se concreta, sería la primera vez que los dos compartan equipo.