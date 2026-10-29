¿Messi y Cristiano juntos en La Bombonera? Las estrellas que ya confirmaron su presencia en la despedida de Tevez

Resumen para apurados
- Carlos Tevez confirmó su partido de despedida en La Bombonera el 20 de diciembre para celebrar el fin de su carrera futbolística junto a figuras estelares como Lionel Messi.
- El evento reunirá a glorias de Boca dirigidas por Carlos Bianchi contra un combinado internacional, sumando a referentes como Juan Román Riquelme, Gianluigi Buffon y Sergio Agüero.
- La jornada busca concretar el hito histórico de juntar a Messi y Cristiano Ronaldo en un mismo equipo, además de proyectar una masiva transmisión global con espectáculos en vivo.
La despedida de Carlos Tevez en La Bombonera empieza a tomar forma. El “Apache” ya tiene el OK de varias estrellas para el partido que se jugará el domingo 20 de diciembre. En una entrevista con el exfutbolista inglés Rio Ferdinand, confirmó la presencia de Lionel Messi y de Juan Román Riquelme, y Infobae accedió a la lista de los primeros invitados.
Entre los ex Boca, también estarán Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso y Diego Cagna. A la lista se suman excompañeros de la selección argentina, como Sergio “Kun” Agüero, Pablo Zabaleta, con quien además compartió vestuario en Manchester City, Esteban “Cuchu” Cambiasso y Gabriel Batistuta.
En el plano internacional, Tevez ya consiguió dos arqueros de lujo: el italiano Gianluigi Buffon, su excompañero en Juventus, y el neerlandés Edwin van der Sar, con quien jugó en Manchester United. También estarán el chileno Arturo Vidal y el francés Patrice Evra. El italiano Roberto Mancini dirigiría al equipo de los “Amigos de Tevez”, que enfrentará a las glorias de Boca, conducidas en principio por Carlos Bianchi.
La ilusión de juntar a Messi y Cristiano
El gran sueño del “Apache” es reunir a Messi y a Cristiano Ronaldo, con quien jugó en Manchester United entre 2007 y 2009. “A Cristiano lo voy a buscar yo”, había anticipado. El portugués terminará su temporada con Al Nassr el 14 de diciembre, mientras que Messi, ya retirado de la Selección, aspira a jugar la final de la MLS el 18 de diciembre. Si se concreta, sería la primera vez que los dos compartan equipo.
La fecha se eligió en función del calendario de Boca, que pelea por la Copa Argentina, la Sudamericana y el Clausura. Además, la organización espera confirmar a otras figuras, como Guillermo Barros Schelotto, Ángel Di María, Javier Mascherano, Andrea Pirlo y Wayne Rooney, e incluso a deportistas de otras disciplinas, como Juan Martín del Potro y Franco Colapinto.
La jornada no se limitará al fútbol. El evento, que se llamará “De alcanzapelotas a leyenda”, incluirá shows en vivo con artistas que podrían ser La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno, y será transmitido por ESPN.