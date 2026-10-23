La princesa Leonor recibió a Messi en Oviedo: el saludo antes de la gala del Princesa de Asturias

Resumen para apurados
- La princesa Leonor recibió hoy a Lionel Messi en Oviedo, antes de ser condecorado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su carrera y su labor solidaria.
- El encuentro ocurrió en el Hotel de la Reconquista, donde la heredera al trono asumió por primera vez la recepción en solitario previa a la ceremonia en el Teatro Campoamor.
- Messi será el primer deportista argentino en recibir el galardón y, tras la gala, viajará inmediatamente a Nueva York para disputar la fecha de la MLS con el Inter Miami.
Lionel Messi ingresó al Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista acompañado por Antonela Roccuzzo y quedó cara a cara con la princesa Leonor de Borbón. La heredera al trono español saludó uno por uno a los galardonados antes de la gala de los Premios Princesa de Asturias, en la que el rosarino recibirá hoy la distinción de los Deportes.
La audiencia tuvo además un fuerte valor simbólico. Por primera vez, Leonor asumió en solitario el rol de anfitriona, sin la presencia de los Reyes ni de su hermana, la infanta Sofía. Después de los saludos, todos los premiados posaron para la foto grupal.
Messi comparte la edición 2026 con figuras de ámbitos muy distintos. Entre los galardonados aparecen la cantante y escritora estadounidense Patti Smith (Artes), el estudio de animación japonés Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades), el escritor británico Julian Barnes (Letras), el historiador Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales) y la astronauta estadounidense Christina Koch (Concordia). La lista se completa con la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional) y los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica).
Cuenta regresiva para la gala
La ceremonia, presidida por los Reyes de España, comenzará a las 13.30 de la Argentina en el Teatro Campoamor. Allí, el capitán se convertirá en el primer deportista argentino en recibir este premio, que incluye una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y 50.000 euros. El jurado valoró su carrera, su comportamiento dentro de la cancha y su compromiso solidario para que los chicos más vulnerables accedan a la educación y la salud.
La visita ya había dejado imágenes fuertes. Ayer, ante una multitud en el Palacio de los Deportes de Oviedo, el rosarino les habló a los jóvenes y les dejó un consejo. “Hay que disfrutar del proceso y aprender de las derrotas”, sostuvo.
La estadía será breve. Después de la ceremonia, Messi tomará un vuelo a Nueva York para sumarse a Inter Miami, que mañana, a las 18.30 de la Argentina, visitará a New York Red Bulls por la MLS.