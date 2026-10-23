La princesa Leonor recibió a Messi en Oviedo: el saludo antes de la gala del Princesa de Asturias

Cuenta regresiva para la gala

La ceremonia, presidida por los Reyes de España, comenzará a las 13.30 de la Argentina en el Teatro Campoamor. Allí, el capitán se convertirá en el primer deportista argentino en recibir este premio, que incluye una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y 50.000 euros. El jurado valoró su carrera, su comportamiento dentro de la cancha y su compromiso solidario para que los chicos más vulnerables accedan a la educación y la salud.