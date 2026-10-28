Cristiano Ronaldo superó a Lionel Messi en una votación especial del Balón de Oro

La elección quedó en manos de los aficionados, que participaron a través de la página oficial del Balón de Oro. El primer puesto fue para Cristiano Ronaldo por su consagración de 2008, cuando todavía vestía la camiseta de Manchester United. Messi terminó segundo por su extraordinario 2012, mientras que el propio portugués completó el podio con el reconocimiento obtenido en 2017, durante su etapa en Real Madrid.