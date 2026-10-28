Cristiano Ronaldo superó a Lionel Messi en una votación especial del Balón de Oro
El portugués se impuso con su consagración de 2008 en el premio BOAT, una elección popular entre los ganadores múltiples del Balón de Oro. Messi quedó segundo con su edición de 2012 y el podio lo completó otra conquista de Cristiano.
Resumen para apurados
- Cristiano Ronaldo superó a Lionel Messi en la web oficial del Balón de Oro: los hinchas eligieron su consagración de 2008 como la mejor edición histórica del certamen BOAT.
- La votación popular y paga incluyó a diez futbolistas multicampeones. Messi quedó segundo con su récord de 2012 y Cristiano completó el podio con su galardón de 2017.
- Este resultado reaviva la histórica rivalidad entre ambos astros sin alterar el palmarés oficial, donde el argentino mantiene la ventaja histórica con ocho trofeos sobre cinco.
Cristiano Ronaldo volvió a imponerse sobre Lionel Messi, esta vez en una votación especial vinculada con el Balón de Oro. El portugués fue elegido ganador del BOAT (Ballon d'Or Of All Time), una iniciativa impulsada por la UEFA y France Football para distinguir la consagración más destacada entre los futbolistas que conquistaron el prestigioso galardón en al menos dos oportunidades.
La elección quedó en manos de los aficionados, que participaron a través de la página oficial del Balón de Oro. El primer puesto fue para Cristiano Ronaldo por su consagración de 2008, cuando todavía vestía la camiseta de Manchester United. Messi terminó segundo por su extraordinario 2012, mientras que el propio portugués completó el podio con el reconocimiento obtenido en 2017, durante su etapa en Real Madrid.
El resultado agregó un nuevo capítulo a la histórica rivalidad entre ambos futbolistas. Sin embargo, la distinción tiene una particularidad: no se trató de una elección directa del mejor jugador de todos los tiempos, sino de una comparación entre distintas ediciones del Balón de Oro conquistadas por sus máximos ganadores.
Una votación paga y 10 candidatos históricos
El sistema de participación también tuvo una característica llamativa. Para emitir cada voto, los aficionados debían abonar un euro. La decisión quedó exclusivamente en manos del público, sin la intervención del jurado periodístico que habitualmente participa en la elección del Balón de Oro.
Además, entre quienes participaron se sortearán dos entradas para la ceremonia de entrega del galardón correspondiente a 2027.
La lista de candidatos estuvo integrada por diez futbolistas que recibieron el premio al menos dos veces. Messi encabezaba ese grupo con ocho conquistas, seguido por Cristiano Ronaldo, con cinco. También participaron Johan Cruyff, Michel Platini y Marco van Basten, todos con tres, además de Ronaldo Nazário, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stéfano, Kevin Keegan y Karl-Heinz Rummenigge, quienes lo obtuvieron en dos oportunidades.
El 2008 de Cristiano y el histórico 2012 de Messi
La edición que terminó imponiéndose correspondió al primer Balón de Oro de Cristiano Ronaldo. En 2008, el portugués fue una de las grandes figuras de Manchester United, equipo con el que conquistó la Premier League y la Champions League. Su rendimiento le permitió quedarse con el reconocimiento individual por delante de Messi, que terminó segundo, y Fernando Torres, que completó el podio.
Aquel premio marcó el comienzo de una trayectoria que sumaría otras cuatro conquistas, en 2013, 2014, 2016 y 2017, todas durante su etapa en Real Madrid.
Messi, por su parte, quedó segundo en la votación del BOAT gracias a su actuación de 2012. Aquel año, el argentino estableció una marca histórica al convertir 91 goles oficiales entre Barcelona y la Selección argentina, superando el récord de 85 tantos que Gerd Müller había conseguido en 1972.
La elección terminó favoreciendo a Cristiano Ronaldo, aunque Messi continúa siendo el futbolista con más Balones de Oro de la historia, con ocho frente a los cinco del portugués. Esta vez, el resultado no modificó ese registro, pero sí permitió que una de las grandes temporadas de Cristiano recibiera un nuevo reconocimiento por parte de los aficionados.