DeportesFútbol

Cristiano Ronaldo superó a Lionel Messi en una votación especial del Balón de Oro

El portugués se impuso con su consagración de 2008 en el premio BOAT, una elección popular entre los ganadores múltiples del Balón de Oro. Messi quedó segundo con su edición de 2012 y el podio lo completó otra conquista de Cristiano.

A partir de una votación popular, Cristiano Ronaldo fue el ganador del BOAT.
A partir de una votación popular, Cristiano Ronaldo fue el ganador del BOAT.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Cristiano Ronaldo superó a Lionel Messi en la web oficial del Balón de Oro: los hinchas eligieron su consagración de 2008 como la mejor edición histórica del certamen BOAT.
  • La votación popular y paga incluyó a diez futbolistas multicampeones. Messi quedó segundo con su récord de 2012 y Cristiano completó el podio con su galardón de 2017.
  • Este resultado reaviva la histórica rivalidad entre ambos astros sin alterar el palmarés oficial, donde el argentino mantiene la ventaja histórica con ocho trofeos sobre cinco.
Resumen generado con IA

Cristiano Ronaldo volvió a imponerse sobre Lionel Messi, esta vez en una votación especial vinculada con el Balón de Oro. El portugués fue elegido ganador del BOAT (Ballon d'Or Of All Time), una iniciativa impulsada por la UEFA y France Football para distinguir la consagración más destacada entre los futbolistas que conquistaron el prestigioso galardón en al menos dos oportunidades.

La elección quedó en manos de los aficionados, que participaron a través de la página oficial del Balón de Oro. El primer puesto fue para Cristiano Ronaldo por su consagración de 2008, cuando todavía vestía la camiseta de Manchester United. Messi terminó segundo por su extraordinario 2012, mientras que el propio portugués completó el podio con el reconocimiento obtenido en 2017, durante su etapa en Real Madrid.

El resultado agregó un nuevo capítulo a la histórica rivalidad entre ambos futbolistas. Sin embargo, la distinción tiene una particularidad: no se trató de una elección directa del mejor jugador de todos los tiempos, sino de una comparación entre distintas ediciones del Balón de Oro conquistadas por sus máximos ganadores.

Una votación paga y 10 candidatos históricos

El sistema de participación también tuvo una característica llamativa. Para emitir cada voto, los aficionados debían abonar un euro. La decisión quedó exclusivamente en manos del público, sin la intervención del jurado periodístico que habitualmente participa en la elección del Balón de Oro.

Además, entre quienes participaron se sortearán dos entradas para la ceremonia de entrega del galardón correspondiente a 2027.

La lista de candidatos estuvo integrada por diez futbolistas que recibieron el premio al menos dos veces. Messi encabezaba ese grupo con ocho conquistas, seguido por Cristiano Ronaldo, con cinco. También participaron Johan Cruyff, Michel Platini y Marco van Basten, todos con tres, además de Ronaldo Nazário, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stéfano, Kevin Keegan y Karl-Heinz Rummenigge, quienes lo obtuvieron en dos oportunidades.

El 2008 de Cristiano y el histórico 2012 de Messi

La edición que terminó imponiéndose correspondió al primer Balón de Oro de Cristiano Ronaldo. En 2008, el portugués fue una de las grandes figuras de Manchester United, equipo con el que conquistó la Premier League y la Champions League. Su rendimiento le permitió quedarse con el reconocimiento individual por delante de Messi, que terminó segundo, y Fernando Torres, que completó el podio.

Aquel premio marcó el comienzo de una trayectoria que sumaría otras cuatro conquistas, en 2013, 2014, 2016 y 2017, todas durante su etapa en Real Madrid.

Messi, por su parte, quedó segundo en la votación del BOAT gracias a su actuación de 2012. Aquel año, el argentino estableció una marca histórica al convertir 91 goles oficiales entre Barcelona y la Selección argentina, superando el récord de 85 tantos que Gerd Müller había conseguido en 1972.

La elección terminó favoreciendo a Cristiano Ronaldo, aunque Messi continúa siendo el futbolista con más Balones de Oro de la historia, con ocho frente a los cinco del portugués. Esta vez, el resultado no modificó ese registro, pero sí permitió que una de las grandes temporadas de Cristiano recibiera un nuevo reconocimiento por parte de los aficionados.

Temas Lionel MessiCristiano RonaldoGerd MüllerBalón de OroAlfredo Di StéfanoJohan CruyffMichel Platini
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Video: Lionel Messi recibió el premio Princesa de Asturias de los Deportes en España

Video: Lionel Messi recibió el premio Princesa de Asturias de los Deportes en España

La preocupación que acompañó a Lionel Scaloni durante sus años de gloria con la Selección argentina

La preocupación que acompañó a Lionel Scaloni durante sus años de gloria con la Selección argentina

La princesa Leonor recibió a Messi en Oviedo: el saludo antes de la gala del Princesa de Asturias

La princesa Leonor recibió a Messi en Oviedo: el saludo antes de la gala del Princesa de Asturias

Lionel Scaloni renovaría con la selección argentina hasta 2030: cuándo se anunciaría el acuerdo

Lionel Scaloni renovaría con la selección argentina hasta 2030: cuándo se anunciaría el acuerdo

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes: el reconocimiento que emocionó a su familia

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes: el reconocimiento que emocionó a su familia

Lo más popular
Asueto en Tucumán por el Día de los Fieles Difuntos
1

Asueto en Tucumán por el Día de los Fieles Difuntos

El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia
2

El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”
3

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

El Militar Sosa se descompensó en el juicio por el crimen de Érika Álvarez antes de prestar declaración
4

"El Militar" Sosa se descompensó en el juicio por el crimen de Érika Álvarez antes de prestar declaración

Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga
5

Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga

Ranking notas premium
Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
1

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
2

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados
3

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados

El caso Moyano y la necesidad de aprender de lo ocurrido
4

El caso Moyano y la necesidad de aprender de lo ocurrido

Recuerdos fotográficos: el Maestro Avelino, “el corazón de Tucumán”
5

Recuerdos fotográficos: el Maestro Avelino, “el corazón de Tucumán”

Más Noticias
Asueto en Tucumán por el Día de los Fieles Difuntos

Asueto en Tucumán por el Día de los Fieles Difuntos

Atlético Tucumán-Platense: los hinchas comenzaron a copar las calles de Salta antes de la semifinal

Atlético Tucumán-Platense: los hinchas comenzaron a copar las calles de Salta antes de la semifinal

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

Avanza un frente frío en el país y hay alerta amarilla: ¿dónde se esperan fuertes tormentas este miércoles 28 de octubre?

Avanza un frente frío en el país y hay alerta amarilla: ¿dónde se esperan fuertes tormentas este miércoles 28 de octubre?

El Militar Sosa se descompensó en el juicio por el crimen de Érika Álvarez antes de prestar declaración

"El Militar" Sosa se descompensó en el juicio por el crimen de Érika Álvarez antes de prestar declaración

Atlético Tucumán vs. Platense, por Copa Argentina: a qué hora juegan, dónde ver en vivo y probables formaciones

Atlético Tucumán vs. Platense, por Copa Argentina: a qué hora juegan, dónde ver en vivo y probables formaciones

Murió la madre de Lionel Scaloni: la emotiva dedicatoria del DT tras la Copa América 2021

Murió la madre de Lionel Scaloni: la emotiva dedicatoria del DT tras la Copa América 2021

Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga

Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga

Comentarios