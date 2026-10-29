La hija de Emanuel Ortega reveló cómo está su papá tras separarse de Julieta Prandi

Resumen para apurados
- India Ortega habló en televisión sobre el estado de su padre Emanuel tras separarse de Julieta Prandi en octubre, y lamentó haberse enterado de la ruptura por redes sociales.
- La pareja se separó apenas 27 días después de casarse por civil tras seis años de relación. India también defendió a su madre, Ana Paula Dutil, de las críticas públicas.
- Las declaraciones buscan frenar las especulaciones sobre supuestas interferencias familiares y demandan resolver los conflictos personales lejos del escrutinio mediático.
India Ortega se refirió al momento personal que atraviesa su padre, Emanuel Ortega, tras su separación de Julieta Prandi, anunciada el 12 de octubre, apenas 27 días después de su casamiento civil. La joven contó cómo encuentra actualmente al músico y reveló el malestar que le generó enterarse de la ruptura a través de una publicación en redes sociales.
En una entrevista con Desayuno Americano, India también defendió a su madre, Ana Paula Dutil, ante los comentarios que surgieron alrededor de la separación. Si bien aseguró que la situación familiar está más tranquila, cuestionó la exposición pública del conflicto y sostuvo que hubiera preferido que las diferencias se resolvieran en privado.
Cómo está Emanuel Ortega después de separarse de Julieta Prandi
India Ortega habló sobre el estado emocional de su padre y reconoció que, aunque todavía atraviesa una etapa difícil, nota una mejoría respecto de los primeros días posteriores a la ruptura. "Mi papá está como puede estar, por suerte está mejor que desde el día uno", expresó durante la entrevista.
La relación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi había comenzado en 2020 y, después de seis años juntos, la pareja celebró su casamiento civil en septiembre de 2026. Sin embargo, el 12 de octubre, la conductora anunció públicamente la separación, menos de cuatro semanas después de la ceremonia.
Al referirse al final de la relación, India remarcó que se trata de un proceso que requiere tiempo. "Obviamente es un proceso difícil porque fue una relación larga y el amor no se termina de un día para el otro", sostuvo. También señaló que su padre continúa trabajando e intenta concentrarse en sí mismo mientras atraviesa este cambio en su vida personal.
Por qué le dolió a India Ortega enterarse de la separación por redes sociales
Uno de los aspectos que más incomodó a la hija del músico fue la manera en que se hizo pública la ruptura. Según explicó, no había recibido información previa y se enteró de la noticia a través de la publicación de Julieta Prandi en Instagram. "Sí, dolió, pero porque hasta yo me enteré por esa publicación", contó.
India aclaró que su malestar no estaba relacionado con la decisión de terminar la pareja, sino con la forma en que se comunicó. Desde su perspectiva, las diferencias deberían haberse tratado primero en el ámbito privado y, posteriormente, sus protagonistas podrían haber decidido si querían hacer pública la situación.
India Ortega defendió a su madre, Ana Paula Dutil, tras las críticas
Durante la entrevista, India también salió en defensa de su madre, Ana Paula Dutil, quien quedó involucrada en comentarios y especulaciones surgidos después de la ruptura de Emanuel Ortega y Julieta Prandi. "Mi mamá no tiene nada que ver con nada de lo que se está diciendo", afirmó de manera contundente.
Además, negó que la exmodelo hubiera intentado interferir en la relación sentimental de su expareja. Según relató, Ana Paula decidió cerrar sus redes sociales debido a los mensajes que recibía y también tuvo que afrontar comentarios de algunas personas en la vía pública.
Esta situación le provocó malestar a India, quien consideró injusto que su madre debiera enfrentar cuestionamientos por una separación en la que no tuvo participación.
La joven también rechazó las versiones que sugerían que Ana Paula podría tener interés en retomar su relación con el músico. Para explicar su postura, recordó cómo había vivido la separación de sus padres durante la infancia. "Yo le pedí a mis papás de rodillas un día, por favor, sepárense porque ya está", relató.
Según explicó, percibía que sus padres continuaban juntos por sus hijos, aunque el amor entre ellos se había terminado. Por eso, consideró que los comentarios sobre una posible reconciliación no reflejaban lo que realmente había ocurrido en su familia.