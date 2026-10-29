La hija de Emanuel Ortega reveló cómo está su papá tras separarse de Julieta Prandi

Por qué le dolió a India Ortega enterarse de la separación por redes sociales

Uno de los aspectos que más incomodó a la hija del músico fue la manera en que se hizo pública la ruptura. Según explicó, no había recibido información previa y se enteró de la noticia a través de la publicación de Julieta Prandi en Instagram. "Sí, dolió, pero porque hasta yo me enteré por esa publicación", contó.