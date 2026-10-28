"Acá no entrás más": filtraron el mensaje con el que Julieta Prandi echó a Emanuel Ortega

Resumen para apurados
- Julieta Prandi echó a Emanuel Ortega en Buenos Aires a 27 días de su boda civil, tras hallar mensajes no informados de él con otra mujer, según reveló Yanina Latorre.
- La modelo revisó el celular de Ortega y confirmó que se reunió con la cantante Josefina Lynch en su estudio sin avisarle, rompiendo un acuerdo de pareja preexistente.
- Prandi ratificó que la ruptura es irreversible y priorizó su paz mental, descartando una reconciliación mientras atraviesa el duelo por el fin del flamante matrimonio.
La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, anunciada apenas 27 días después de su casamiento por civil, sumó nuevos detalles a partir del relato de Yanina Latorre en el programa SQP. Según la conductora, la modelo habría decidido terminar la relación después de revisar el celular de su entonces esposo y encontrar conversaciones con Josefina Lynch, una cantante con quien el músico habría coordinado encuentros laborales en su estudio de grabación.
Hasta el momento, Prandi no había explicado públicamente los motivos de la ruptura. Sin embargo, en las últimas horas trascendieron distintas versiones sobre el conflicto. De acuerdo con la reconstrucción de Latorre, el episodio habría comenzado con un intercambio de mensajes que Ortega no le habría contado a su pareja.
La cuestión, según esa versión, no habría sido una infidelidad comprobada, sino la falta de comunicación sobre el contacto con otra mujer y la organización de un encuentro de trabajo.
“Prandi le revisa el celular y ve que Emanuel habla por primera vez con Josefina. Esa semana él no le cuenta nada que estaba hablando con una chica para trabajar en su estudio de grabación”, relató Latorre al aire.
Los mensajes y el encuentro en el estudio
Según la conductora, Prandi habría descubierto las conversaciones un jueves, pero decidió no confrontar de inmediato a Ortega. En cambio, habría esperado que él le contara espontáneamente sobre el contacto con Lynch.
“Ella ve estos mensajes, no le pregunta nada a Ortega y espera que él se lo comente”, sostuvo Latorre. Además, señaló que entre ambos existiría un acuerdo previo respecto de las grabaciones o reuniones profesionales del cantante con mujeres.
“Le tenía prohibido grabar con chicas o le tenía que avisar”, afirmó la conductora. La revelación abrió un debate en el programa sobre los límites y los acuerdos que establecen las parejas.
De acuerdo con la reconstrucción, la situación cambió al día siguiente, cuando Prandi habría visto una publicación de Lynch en las historias de Instagram. La modelo habría seguido sus publicaciones durante toda la jornada hasta encontrar una imagen desde el estudio de grabación de Ortega.
“El viernes Julieta había leído los mensajes y estuvo todo el día mirando las stories de Josefina, que hace un posteo que estaba en el estudio. Ahí Prandi le escribe un mensaje a Emanuel”, contó Latorre.
Fue entonces cuando, según esa versión, la conductora decidió terminar la relación. “Julieta le dice que no lo quiere ver más, que hasta ahí llegó. ‘No vuelvas a casa, que acá no entrás más’, le puso y lo bloqueó de todos lados”, aseguró la panelista.
Para Latorre, la omisión habría sido determinante en la decisión de Prandi. La conductora distinguió entre mentir y ocultar información, y planteó que, en este caso, la falta de una explicación previa habría tenido consecuencias definitivas.
El mensaje privado de Julieta Prandi
En medio de las versiones sobre la ruptura, la periodista Fernanda Iglesias también difundió parte de una conversación privada que habría mantenido con Prandi. Según reprodujo, la modelo no contemplaría una reconciliación con Ortega.
“Él es una persona que necesita estar seduciendo, necesita revalidarse todo el tiempo sin medir a quién va a lastimar”, habría escrito Prandi, en una frase que reflejaría su decepción tras el final de la relación.
En el mismo intercambio, la conductora habría expresado que necesita tomar distancia para atravesar el duelo y recuperarse emocionalmente. También hizo referencia a las experiencias difíciles que vivió y compartió públicamente en otros momentos de su vida.
“Una cosa aprendí de toda la mierda que me tocó en esta vida y es que primero debo respetarme yo, jamás negociar mi paz”, habría señalado. Y agregó: “Yo ya no puedo con esto, me siento súper humillada”.
La separación sorprendió por la cercanía con el casamiento civil, que había formalizado una relación de varios años. Hasta ahora, los detalles sobre los motivos de la ruptura se conocieron principalmente a través de versiones difundidas en televisión y de los mensajes privados atribuidos a Prandi.