"Acá no entrás más": filtraron el mensaje con el que Julieta Prandi echó a Emanuel Ortega

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, anunciada apenas 27 días después de su casamiento por civil, sumó nuevos detalles a partir del relato de Yanina Latorre en el programa SQP. Según la conductora, la modelo habría decidido terminar la relación después de revisar el celular de su entonces esposo y encontrar conversaciones con Josefina Lynch, una cantante con quien el músico habría coordinado encuentros laborales en su estudio de grabación.