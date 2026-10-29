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Vacaciones en Brasil 2027: qué gastos bajaron por la caída del real y cuáles aumentaron en dólares

El debilitamiento de la moneda brasileña tras el balotaje presidencial redujo el costo de los consumos diarios en la playa, pero los pasajes aéreos y los hoteles registran subas. Qué aspectos conviene calcular antes de contratar un paquete para viajar a Brasil.

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta viajar en el verano 2027.
Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta viajar en el verano 2027. FOTO: web
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

La devaluación del real posterior al balotaje presidencial en Brasil volvió a activar las búsquedas y contrataciones de los argentinos para el verano 2027. 

Brasil, más tentador para el verano: qué gastos pueden bajar para los tucumanos

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La victoria de Lula da Silva desencadenó un salto del 44% en las ventas de viajes hacia ese país en una sola semana. Sin embargo, la brecha entre los servicios cotizados en dólares y los consumos en moneda local exige analizar el presupuesto en detalle: mientras comer o alquilar una sombrilla en la playa resulta más accesible, volar y alojarse es hoy más costoso que la temporada anterior.

El factor determinante en esta coyuntura radica en la cotización de la divisa brasileña. Tras las elecciones, el Banco Central de Brasil informó una cotización PTAX, es decir, la tasa de cambio oficial de referencia entre el real brasileño (BRL) y el dólar estadounidense (USD), de venta de 5,5007 reales por dólar. 

Esta depreciación permite que los turistas con dólares obtengan más moneda local en el destino. De acuerdo con cálculos técnicos, un gasto de 550 reales equivale a 100 dólares con el tipo de cambio a 5,50, frente a los 110 dólares que representaba cuando la relación era de 5 reales por dólar, lo que configura un ahorro estimado del 9,1% en dólares para esos consumos cotidianos.

Especialistas del sector señalan que esta dinámica favorece el presupuesto diario. Según Gustavo Perego, de la consultora Abeceb, la depreciación del real abarata las vacaciones de los argentinos en el país vecino. 

Por su parte, el economista Fernando Marull estimó que la moneda brasileña podría perder cerca de un 5% adicional de su valor.

En tanto, Julián Gurfinkiel, cofundador de Turismocity, recordó que el dólar había pasado de 5,20 a 5,03 reales tras la primera vuelta electoral y que en mayo cotizaba a 4,90 reales. Gurfinkiel destacó además que el costo de vida en Brasil resulta actualmente igual o inferior al de la Argentina.

Vuelos en dólares y consumos en reales: la radiografía de costos por destino en Brasil

La contracara del beneficio cambiario está en los costos fijos contratados previamente. Como explicó Paula Cristi, de Despegar, es indispensable diferenciar los rubros del viaje. Los pasajes aéreos a destinos tradicionales como Río de Janeiro o Florianópolis treparon de un promedio de US$ 400 a superar los US$ 500, lo que representa un incremento del 25% en moneda estadounidense. 

De la misma manera, las tarifas de los hoteles muestran subas del 10% en dólares frente a los valores habituales, mientras que los paquetes integrales acumulan aumentos en pesos de entre el 30% y el 40% en comparación con la temporada pasada.

En el mercado ya operan tarifas de referencia desde Buenos Aires para una estadía de siete noches. Para Río de Janeiro, las ofertas parten desde $1.051.306 por persona, alcanzando los 1.454.566 en hoteles cuatroestrellas en Copacabana con vuelo directo por Jet Smart (2.909.132 para dos personas). 

Para viajar a Florianópolis, las alternativas oscilan entre los 1.304.392 en moneda nacional y US 843 por persona en hoteles cuatro estrellas céntricos (US$ 1.686 para dos pasajeros).

Otras opciones relevadas para el verano incluyen Búzios, con valores de referencia de $1.406.392 por persona, y Salvador de Bahía, con paquetes de siete noches por 1.378.892 o US 869 que integran aéreo, alojamiento y asistencia. 

El interés renovado por las playas brasileñas se afianza sobre un flujo que ya venía en aumento: según el Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil, entre enero y agosto de 2026 llegaron 4,47 millones de turistas internacionales por vía aérea, de los cuales 1,19 millones (un 26,5% del total) provinieron de la Argentina.

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Frente a este escenario de costos mixtos, la recomendación de los consultores es evaluar el costo total de la estadía y no guiarse únicamente por la fluctuación del real. Revisar qué servicios incluye la tarifa, confirmar la moneda final de cobro de los alojamientos y considerar los gastos operativos en destino resulta clave para determinar la conveniencia económica antes de cerrar la compra.


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