Vacaciones en Brasil 2027: qué gastos bajaron por la caída del real y cuáles aumentaron en dólares

Esta depreciación permite que los turistas con dólares obtengan más moneda local en el destino. De acuerdo con cálculos técnicos, un gasto de 550 reales equivale a 100 dólares con el tipo de cambio a 5,50, frente a los 110 dólares que representaba cuando la relación era de 5 reales por dólar, lo que configura un ahorro estimado del 9,1% en dólares para esos consumos cotidianos.