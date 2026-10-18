¿Planeas las próximas vacaciones? El dato para que el descanso sea perfecto

Varios viajes de 7 a 9 días al año superan ampliamente a las vacaciones de muchos días. Esto se debe a que el cerebro experimenta múltiples fases de anticipación (la emoción previa) y múltiples reinicios de estrés. Los investigadores también señalan que el cómo se vacaciona, cambia el resultado. Debe haber una desconexión psicológica real, no seguir revisando el correo o atendiendo llamadas del trabajo porque el cerebro nunca entra en modo de recuperación, anulando el beneficio sin importar si son tres o 20 días. Las vacaciones restauran más la salud mental cuando hay libertad total sobre la agenda sin un itinerario rígido de excursiones o compromisos ajenos.