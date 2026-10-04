Política Uno por uno, los proyectos que prometieron destrabar el Camino del Perú Desde una circunvalación hasta nuevas avenidas paralelas, se plantearon distintas alternativas para aliviar los 25.000 vehículos que circulan cada día por la ruta 315. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL UNA HUELLA REALIZADA POR LOS CONDUCTORES. Uno de los caminos alternativos es utilizado por los vecinos sin que esté habilitado formalmente. la gaceta / fotos de analía jaramillo Por Lucía Lozano Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS La Casa Histórica se abre a la música de raíz folclórica Camino del Perú: piden que los desarrolladores acompañen con obras Lo más popular "Las várices no se curan, se tratan": la advertencia de un especialista en flebología El embajador de la India visitó el Ipaat, y destacó la política sucroalcoholera provincial Evalúan cambios en la Ley de Semillas HLB: cultivares resistentes plantean desafíos económicos Rotación: el seguro del campo tucumano Ranking notas premium Un policía recibió una condena de 13 años por estafar a feriantes Facundo Ale, Anaya González y Vargas esperarán detenidos el inicio del juicio en su contra por un tiroteo Gerardo Huesen: "Juan Grabois es un cobarde por amenazar como lo hizo" Un tribunal confirma el fallo que obligó a Soledad Molinuevo a borrar tuits contra Jaldo Surgió en Natación, jugó tres Mundiales con Los Pumas y cambió el scrum por los escenarios: la historia de Omar Hasan