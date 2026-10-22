Política

Las 10 claves de la eliminación de 59 tasas municipales en San Miguel de Tucumán: ¿cómo impactará en los vecinos?

El Concejo Deliberante aprobó la iniciativa impulsada por Rossana Chahla, que elimina aranceles administrativos y cobros vinculados con actividades comerciales y servicios.

APROBACIÓN. Los concejales votaron la eliminación de 59 tasas municipales durante la sesión de hoy.
APROBACIÓN. Los concejales votaron la eliminación de 59 tasas municipales durante la sesión de hoy. Prensa Concejo Deliberante.
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó hoy el proyecto de Rossana Chahla para eliminar 59 tasas municipales con el fin de aliviar cargas a comercios y vecinos.
  • La medida suprime aranceles administrativos y cobros ligados a actividades comerciales y servicios, tras el debate y respaldo mayoritario de los concejales en el recinto.
  • La simplificación tributaria busca reducir la burocracia local, fomentar la actividad económica formal y disminuir los costos operativos para los contribuyentes tucumanos.
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