Las 10 claves de la eliminación de 59 tasas municipales en San Miguel de Tucumán: ¿cómo impactará en los vecinos?

Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó hoy el proyecto de Rossana Chahla para eliminar 59 tasas municipales con el fin de aliviar cargas a comercios y vecinos.
- La medida suprime aranceles administrativos y cobros ligados a actividades comerciales y servicios, tras el debate y respaldo mayoritario de los concejales en el recinto.
- La simplificación tributaria busca reducir la burocracia local, fomentar la actividad económica formal y disminuir los costos operativos para los contribuyentes tucumanos.
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