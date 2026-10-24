Artes Plásticas: Juliet Ruiz construye su “Imago mundi” y lo lleva a Aconquija

Dentro de la grilla, en Monteros se realizaá un “Dibujatorio con Tucumán Urban Sketchers”, desde las 16. Consistirá en una salida de dibujo urbano a través de un circuito itinerante por el Club e ingenio Ñuñorco y la Sala de Arte Contemporáneo Rodo Bulacio. El colectivo propone “mostrar a la comunidad los lugares que habitamos, transitamos y visitamos, por medio del registro en el sitio a través de las expresiones diversas que quedan plasmadas en nuestras bitácoras con trazos y manchas”. “Tratamos de registrar no sólo el espacio público como tal, al que consideramos parte del Patrimonio Cultural local, sino también las escenas que se producen debido a las dinámicas de su uso y apropiación por parte de la sociedad”, explica.