Artes Plásticas: Juliet Ruiz construye su “Imago mundi” y lo lleva a Aconquija

“Juliet Ruiz crea con sus obras un tejido, modela el entendimiento de su entorno desde su historia dando forma a una ‘Imago Mundi’ (’Imagen del mundo’). Un instante condensado en una imagen puede sumergirnos en una minúscula partícula en el mundo orgánico de lo botánico y, al mismo tiempo, nos lleva a experimentar un sentimiento de humildad ante la apabullante inmensidad de la naturaleza”.
Este es el inicio del texto curatorial de Carolina Coppens acerca de la exposición de Ruiz, que se inaugurará a las 19 en Aconquija (Los Pinos 212, El Corte, Yerba Buena), con entrada libre y gratuita y degustación de vinos de la Bodega Paco Puga y Familia (Tolombón, Salta).
“Las partes, imágenes reunidas e interconectadas, no son aleatorias; la artista compone a través de ellas una identidad, construye territorio. Resalta las características propias del norte argentino capturadas en un instante, transformándolas en constelaciones de un universo íntimo y privado que se proyecta hacia nosotros, se comparte, puesto que esta imagen del mundo, de alguna manera nos es familiar y nos identifica a muchos de nosotros”, agrega la curadora.
La artista nació en Venezuela en 1970, pero reside en Tucumán desde los 10 años. Licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de Tucumán, entre los 17 reconocimientos que obtuvo figuran recientemente los segundos premios Fomento DAR, el Salón Ciudad de Yerba Buena (ambos el año pasado) y Adquisición en el 49º Salón de Tucumán (de 2021). Desde 1993 mantiene una sostenida presencia en circuitos nacionales e internacionales, incluyendo en Austria y en Francia.
“Imago mundi” llega tras haber sido exhibida en el Museo de Arte Contemporáneo de Salta (MAC). En su despliegue se combinan fotografías y grabados. “Les propongo el ejercicio de observar, recorrer con la mirada y apreciar la totalidad de las obras presentadas en esta exposición, sus diferentes series, con diferentes formatos, escalas y técnicas”, plantea Coppens, para encontrar las distintas ideas que conviven en la creación de Ruiz.
Aconquija se ubica al pie del cerro San Javier, en el punto donde la urbanización va cediendo lugar a la exuberancia de las yungas y se anuncia como “un espacio donde las fronteras entre el arte y el diseño se desdibujan, dando lugar a nuevas formas de producción cultural, a la reflexión en torno a las prácticas artísticas y al oficio artesanal para construir puentes entre saberes ancestrales y nuevas formas de creación”.
Festival de Artes Visuales
Por aparte, continúa el Festival de Artes Visuales Tucumán Arte, que organiza el Ente Cultural de la Provincia, con varias propuestas que hoy comienzan a las 9 en el Museo Provincial Escultor Juan Carlos Iramain (Entre Ríos 27) con el programa gratuito “Tejer en Museos”, coordinado por Marta Salina e Ivana Salto. En simultáneo, en el Punto Digital del Ente (San Martín 251) tendrá lugar la segunda jornada del taller de performanceque conducen Luciana Martínez y Constanza González.
Dentro de la grilla, en Monteros se realizaá un “Dibujatorio con Tucumán Urban Sketchers”, desde las 16. Consistirá en una salida de dibujo urbano a través de un circuito itinerante por el Club e ingenio Ñuñorco y la Sala de Arte Contemporáneo Rodo Bulacio. El colectivo propone “mostrar a la comunidad los lugares que habitamos, transitamos y visitamos, por medio del registro en el sitio a través de las expresiones diversas que quedan plasmadas en nuestras bitácoras con trazos y manchas”. “Tratamos de registrar no sólo el espacio público como tal, al que consideramos parte del Patrimonio Cultural local, sino también las escenas que se producen debido a las dinámicas de su uso y apropiación por parte de la sociedad”, explica.
Por aparte, en la sala Lola Mora del Ente, al mediodía comenzará la segunda edición del Tattoo Femme Tucumán -concluye mañana-, con un alimento no perecedero como entrada. El encuentro celebra el arte del tatuaje, el piercing y la expresión artística; organizado por Ximena Street, permitirá disfrutar de tatuadoras, artistas, poetas, expositoras, propuestas gastronómicas, shows y música en vivo, con las presentaciones de Drusse y Las Mamás.