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Presentan un perfil de Alfredo Guzmán

Salustiano Alvarado brindará una conferencia esta noche.

Alfredo Guzmán
Alfredo Guzmán
Por Redacción Sociedad Hace 6 Hs

En el marco del ciclo de charlas por el Mes de la Hispanidad, el Instituto Tucumano de Cultura Hispánica ofrecerá hoy, a las 20, la conferencia “Por sus frutos los conocerán”, dedicada a distintos aspectos de la vida y la obra de Alfredo Guzmán, reconocido empresario católico y filántropo tucumano. 

La disertación estará a cargo del licenciado Alejandro Salustiano Alvarado y se realizará en el Museo de Arte Sacro, ubicado en Congreso 53. La propuesta invita a recuperar la trayectoria de una figura destacada de la historia provincial, cuyo compromiso empresarial, religioso y social dejó una huella en la comunidad.

El sueño vivo de Don Alfredo Guzmán

El sueño vivo de Don Alfredo Guzmán

Nacido en Tucumán en 1974, Alvarado es profesor y licenciado en Letras, bibliotecario egresado de la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y director de Títulos y de la Licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta). Se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Históricas “Prof. Manuel García Soriano”, donde participa en estudios sobre la historia de la Tercera Orden de Santo Domingo en Tucumán. Es miembro de la Junta de Estudios Históricos y del Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán, además de autor de varios poemarios y publicaciones académicas. Su trayectoria combina la investigación histórica, la gestión cultural y la literatura. Es creador y coordinador de los “Retiros Literarios de Villa Nougués” y del taller literario “El hilo de oro”.


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