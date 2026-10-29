Presentan un perfil de Alfredo Guzmán

Nacido en Tucumán en 1974, Alvarado es profesor y licenciado en Letras, bibliotecario egresado de la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y director de Títulos y de la Licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta). Se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Históricas “Prof. Manuel García Soriano”, donde participa en estudios sobre la historia de la Tercera Orden de Santo Domingo en Tucumán. Es miembro de la Junta de Estudios Históricos y del Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán, además de autor de varios poemarios y publicaciones académicas. Su trayectoria combina la investigación histórica, la gestión cultural y la literatura. Es creador y coordinador de los “Retiros Literarios de Villa Nougués” y del taller literario “El hilo de oro”.